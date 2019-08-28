Аркадаг посетил Сингапурский музей и рассказал его смотрителям о своих книгах

10:29 29.08.2019

Президент Бердымухамедов посетил музей в Сингапуре и рассказал его смотрителям о своих книгах



Утром, 27 августа, в ходе своего двухдневного визита в Сингапур Гурбангулы Бердымухамедов посетил Музей цивилизаций Азии, передает туркменское госинформагентство ТДХ.



В музее главе Туркменистана рассказали об истории Сингапура и других азиатских стран.

В свою очередь президент Бердымухамедов провел параллели истории Сингапура с Туркменистаном, между которыми, по его мнению, "можно увидеть много общего".

"На примере многочисленных архитектурных памятников на территории Туркменистана можно сказать, что наши предки находились в тесной связи с культурами разных стран, в том числе с народами, проживавшими на территории Сингапура", – процитировало главу государства ТДХ.



Также Бердымухамедов рассказал смотрителям музея о своей книге, посвященной Шелковому пути, в которой приводятся подробные сведения об истории древнего караванного маршрута, оказавшего огромное влияние на развитие экономики и культуры ряда стран Азии и Европы.

Упомянул президент и о своих книгах, посвященных туркменским коврам, подарив при этом два ковра музею.