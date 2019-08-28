Елбасы инициирует мировые ядерные переговоры в Нур-Султане

11:56 29.08.2019

Назарбаев предложил лидерам ядерных держав собраться в Нур-Султане



Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на церемонии награждения Назарбаевской премией предложил лидерам ядерных держав провести переговоры в столице Казахстана, Нур-Султане. Об этом сообщает Tengrinews.



Экс-глава государства заявил, что "Казахстан является признанным донором международной безопасности и стабильности". В связи с этим он предложил всем странам мира использовать "казахстанский опыт". После этого Назарбаев выдвинул несколько предложений о пересмотре системы ядерной безопасности в мире.



Он отметил, что в первую очередь лидеры ядерных держав должны приступить к переговорам. Назарбаев предложил руководителям США, России, Китая и других стран, обладающих ядерным вооружением, провести встречу в Нур-Султане. "Я выступил с официальным предложением встретиться в нашей столице основным игрокам в этом деле - руководителям США, России, Китая и других ядерных держав, как это неоднократно происходило в истории, когда главы крупнейших государств всегда брали на себя ответственность за завтрашний день человечества", - сказал он.