100 дней преЗЕдента Зеленского: Выбирали Голобородько, а правит Порошенко Второй

14:03 29.08.2019

Почему новый глава Украины до сих пор не остановил войну в Донбассе, не посадил коррупционеров и не отменил гонения на русский язык. А ведь обещал



РОМАН ГОЛОВАНОВ



СЕРИАЛ СТАЛ ЖИЗНЬЮ



С самого начала казалось, что это какой-то затянувшийся розыгрыш. Ну какой из актера Владимира Зеленского президент? Выключайте камеры, мы уже достаточно посмеялись. Но шутки кончились. А Зеленский - нет. Его прототип - учитель истории Василий Голобородько из сериала "Слуга народа", вдруг ставший президентом, начал рулить Украиной наяву. И даже свою партию, сколоченную наспех для выборов в Верховную Раду, Зеленский назвал тоже "Слуга народа". А другого раскрученного бренда у нового преЗЕдента Украины нет. В сериале новый президент впервые произносит перед депутатами речь. Да такую, что прослезился бы и Ленин на бронивике. Но Верховная Рада не подчиняется Голобородько и отклоняет его идею - сократить зарплаты чиновникам.



- "За" проголосовал один. Решение не принято, - выносит вердикт киношный спикер.



- Я тоже против. Случайно "зелененькую" нажал, - оправдывается пухлощекий депутат.



- Надо было вчера меньше на "беленькую" жать, - гогочет в ответ Верховная Рада.



Сериал стал воплощаться в жизнь в первый же день реальной инаугурации Зеленского. (Она состоялась 20 мая, с этой даты и отсчитываются первые 100 дней преЗЕдентства)



- Я распускаю Верховную Раду, - объявляет он.



А в ответ - смех. Ну как на концерте юмористической студии "95 квартал", в которой выступал Зеленский.



- Было весело! - поблагодарил президента за шоу спикер Рады Андрей Парубий.



И с этими депутатами Зеленскому пришлось жить свои дебютные 100 дней. Они не дали ему уволить ни порошенковского премьера Гройсмана, ни генпрокурора Луценко - кума прежнего президента...



ЧТО ХОРОШЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ МЕШАЕТ



Не слушал Зеленского и министр иностранных дел Павел Климкин.



- Я, президент Украины, напоминаю всем, особенно господину Климкину. Я в глаза не видел наш ответ на ноту России (о возвращении украинских моряков, - ред.). Господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом, - отстаивал свою власть Зеленский. Выходило не убедительно.



И даже в деле возвращения украинских пленных Зеленский оказался за бортом. Украинских военных из плена в Донбассе привозит не преЗЕдент, а оппозиционер Виктор Медведчук. "Зе" кусает локти.



Это в сериале Голобородько из двух пистолетов-пулеметов расстреливает неугодных чиновников. А реальный Зеленский только оправдывается. Войну в Донбассе не остановил? Я не виноват. Это все военные. Закон о языке не отменил? Прежняя команда мешает…



И такие отмазки прокатывали. До тех пор, пока партия Зеленского не взяла в Верховной Раде абсолютное большинство. Такой триумфальной победы в истории Украины еще не было. Теперь преЗЕдент может, не советуясь ни с кем, назначать кого угодно и принимать или отменять любой закон.



Отговорки "у меня связаны руки" больше не пройдут.



ОБЕЩАНИЯМИ ВОЙНУ НЕ ОСТАНОВИШЬ



А пока за эти 100 дней ничего из предвыборных обещаний не выполнено. Хотя за Зеленского голосовали украинцы (74% избирателей!), уставшие от войны в Донбассе, коррупции и атмосферы ненависти, посеянной Порошенко.



И что делает новый президент? Накидывает на рубашку бронежилет и приезжает на передовую. И из бойниц через бинокль смотрит на тех, кого на выборах называл "своими". На них продолжают сыпаться снаряды и мины.



А приехав в Париж, Зеленский про них скажет:



"Мы не готовы вести переговоры с сепаратистами!"



Ну, найдите хоть 1 (одно!) отличие его слов от риторики Порошенко.



- Зеленский обещал, что готов потерять популярность и должность ради мира в Донбассе. И ничего для этого не сделал. Ни-че-го, - рассказал "КП" политолог Дмитрий Абзалов. - Хотя Зеленский уже взял под контроль Генштаб и СБУ. Возможности для прекращения войны есть. Но он боится ссориться с националистами и США. А они - за продолжение войны. Есть еще один "подарочек" от Порошенко - закон о мове. По нему врачи, учителя, официанты, продавцы, теледикторы - все должны говорить только на украинском языке. Русский разрешен только дома, в быту.



- Чтобы отменить закон о языке Зеленскому не нужно собирать Верховную Раду, - объяснил Абзалов. - Зеленский может обратиться в Конституционный суд и отменить закон. И никто ему не помешает. Но президент этого не сделал. Опять не хочет ни с кем ссорится. И сам Зеленский теперь выступает на украинском. Получается, его преЗЕденство пока очень схоже с тем, что говорил и делал Порошенко. Но избиратели-то хотели перемен!



ВМЕСТО ТЮРЬМЫ - ПРАЗДНИЧНОЕ ФОТО



Все первые 100 дней у власти Зеленский лишь играет роль Голобородько. Вот он ест шаурму с друзьями. Вот бегает по фонтанам в Мариуполе. Вот выходит в красных трусах на пляж Одессы. Вот - в спортзале. Вот за рулем... В общем, паны украинцы - я как вы!



И доигрался до того, что радостно сфотографировался с бывшими президентами Украины. В том числе - с Порошенко! А обещал, что упрячет "вороватого олигарха" за решетку. Но теперь пьет с ним шампанское.



Вот что об этом написал украинский политик Василий Волга:



"Мне говорят: "Ты не понимаешь. Ему надо время. И фотка эта ни при чем. Так надо. Протокол такой".

Еще мне говорят, чтобы я не судил по словам, а судил по делам.

И что, мол, такого, что он говорит о продаже железной дороги? Не будет этого!

И при чем тут его обещание начать распродажу земли? Мы не позволим ему!

Да и вообще! Не в этом дело!

- А в чем дело? – спрашиваю я.

- А в том, что он ха-ро-ший! – отвечают мне. – Вот посмотри, как мило он улыбается на том фото. Ведь те, другие, которые нас грабили до него, они все старые, помятые, тьфу! А этот – молодой, красивый, веселый!

Согласен. Веселый. А на том фото, так вообще. Радостный. Удалась жизнь. Там все они (бывшие и настоящий президенты Украины) радостные. У всех удалась".