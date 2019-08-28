Бухарцы - исчезнувший народ России

14:04 29.08.2019

Бухарцами называли народ, входивший в состав населения Российской Империи. По происхождению бухарцы сформировались во времена Бухарского ханства в 16-18 веках.



Бухарцы имели несколько этносов в происхождении- узбеки, таджиков, уйгуров, казахов, каракалпаков и киргизов.Бухарское ханство образовалось после прихода к власти династии Шейбанидов.



Бухарцы использовали в качестве языка персидский и чагатайский. Основном полем их деятельности была торговля. Караваны бухарцев шли во все стороны света.



С включением в состав Российской империи численность бухарцев стала увеличиваться. Этому способствовали особые привилегии для бухарцев. Была образована Бухарская волость.



Селились бухарцы рядом с местом проживания сибирских татар. Между двумя народами крепли связи. Народы обогащали друг друга культурой и традициями, включая ремесла. Со временем бухарское население стало растворяться среди сибирских татар.



Последний раз национальность "бухарец" встречается в переписи населения СССР в 1926 году. Но к тому времени народ практически полностью исчез среди соседних народов.



Сегодня бухарец чаще относится к бухарским евреям. В то же время они не имеют никакого отношения к тем древним бухарцам. Бухарские евреи относились к особой этноконфессиональной группе в среде Бухарского ханства.