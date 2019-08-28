 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 28.08.2019
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Бухарцы - исчезнувший народ России
14:04 29.08.2019

Бухарцами называли народ, входивший в состав населения Российской Империи. По происхождению бухарцы сформировались во времена Бухарского ханства в 16-18 веках.

Бухарцы имели несколько этносов в происхождении- узбеки, таджиков, уйгуров, казахов, каракалпаков и киргизов.Бухарское ханство образовалось после прихода к власти династии Шейбанидов.

Бухарцы использовали в качестве языка персидский и чагатайский. Основном полем их деятельности была торговля. Караваны бухарцев шли во все стороны света.

С включением в состав Российской империи численность бухарцев стала увеличиваться. Этому способствовали особые привилегии для бухарцев. Была образована Бухарская волость.

Селились бухарцы рядом с местом проживания сибирских татар. Между двумя народами крепли связи. Народы обогащали друг друга культурой и традициями, включая ремесла. Со временем бухарское население стало растворяться среди сибирских татар.

Последний раз национальность "бухарец" встречается в переписи населения СССР в 1926 году. Но к тому времени народ практически полностью исчез среди соседних народов.

Сегодня бухарец чаще относится к бухарским евреям. В то же время они не имеют никакого отношения к тем древним бухарцам. Бухарские евреи относились к особой этноконфессиональной группе в среде Бухарского ханства.

Источник - Народы Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567076640
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