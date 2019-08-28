 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-президент Франции Олланд: "Мигранты - это оккупанты..."
14:10 29.08.2019

Теперь это официально: экс-президент Франции Олланд признал, что мигранты в Европе - оккупанты
Наш колумнист - о том, почему теперь лучше не ездить в отпуск на Лазурный Берег и в Барселону

ЕЛЕНА КОНДРАТЬЕВА-САЛЬГЕРО
главный редактор парижского литературного альманаха "Глаголъ"

Самая скандальная книга с неприятной правдой о европейской политике "мультикультурализма" вышла еще в 2016 году. Но у нас о ней почти никто не слышал. Между тем ее главный автор - тогдашний глава Франции Франсуа Олланд. И название на обложке - "Президент не должен такое говорить".

Это серия интервью, которые у него взяли два французских журналиста-расследователя, Жерар Давэ и Фабрис Ломм. Оба на тот момент работали в светоче либерализма - газете "Монд". Видимо, потому их предложение о серии бесед Олланд с готовностью принял. Крупные западные СМИ ведь всегда напишут как надо, рыбку из пруда не выплеснут. Вот президент и наговорил им на еще один срок (только, пардон за шутку, уже не в Елисейском дворце).

Потому что его главное откровение до сих пор вслух не произносили, по крайней мере, на таком уровне. Нынешняя массовая миграция (преимущественно мусульман с уклоном в радикальный исламизм) представляет собой замещение коренного населения и тихую оккупацию. Правда, об этом уже много лет предупреждали все консервативные европейские политики и журналисты - но на них лишь вешали ярлык "фашистов и маргиналов".

Тогда как Олланд сказал честно и прямо: вся элита ЕС давно уверена, что политика насаждения мультикультурализма безнадежно провалилась. Что попытка интеграция миллионов мигрантов оказалась безуспешной и обернулась социальной катастрофой. Что все новые массы "новых европейцев" интегрироваться уж точно не будут и не собираются. И что надо поступить наоборот: "приспособить под беженцев" все кореннoе европейское населениe.

Этакая интеграция с другим знаком: не "новых европейцев" учим демократии и языку Паскаля или Шиллера - а коренное население "интегрируем" в нормы шариата, бесправия женщин и других замечательных особенностей стран происхождения беженцев.

К чему это приведет - два года спустя сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коломб, анонсируя собственную отставку из-за бессилия поменять ситуацию: "Пока еще нам удается уживаться [с мигрантами] бок о бок. Но очень скоро мы окажемся лицом к лицу…".

Что ж, тут он был даже слишком оптимистичен. Не "скоро" - а УЖЕ СЕЙЧАС. В Париже и Марселе, Лондоне и Мадриде, Стокгольме и Баден-Бадене, Риме и Брюсселе есть отдельные улицы и целые районы, кудa не только не повезут туристов, но и с некоторых пор избегают заезжать неотложки, пожарные и полиция. Моленбек в Бельгии, Ринкебю в Швеции, а во Франции - целый департамент Сен-Дени.

В русской прессе их называют гетто. Из таких кварталов десятилетиями уезжали местные жители, уступая место мигрантам. Даже в западные СМИ оттуда иногда прорываются короткие заметки. О вполне себе действующих на французской территории законах шариата и практиках женского обрезания. О сaлафистских мечетях, где проповедники открыто призывали к джихаду и физическому убийству "неверных". О насильственных браках с восьмилетними девочками и открытой полигамии, позволяющей массово надувать соцобеспечение, получая все новые пособия. О найденных складах оружия и запрещенной исламистской литературы…

В ответ интеллектуальная публика и респектабельные политики говорят о "некоторых издержках культурных нестыковок", призывая "не разжигать межнациональную и межрелигиозную ненависть". Следует, мол, подождать. Oно само пообвыкнется, рассосется.

Однако - не рассосалось.

К концу летних отпусков французская пресса радует читателей "небывалым подъемом преступности": в стране 248 убийств с мая по июль. Испанские газеты провозгласили столицу толерантности, Барселону, "городом-победителем по части криминальных происшествий": 120 преступлений на 1000 жителей.

21 августа американское посольство в Испании официально обратилось к гражданам США, взывая к бдительности и предупреждая о "резко возросшем числе случаев вооруженных нападений и насилия" в барселонском туристическом раю.

Этим летом в Барселоне пострадал даже посол Афганистана: "в результате вооруженного нападения лишился наручных часов и получил несколько травм разной степени тяжести". А южно-корейской чиновнице всего несколько недель назад повезло гораздо меньше: "скончалась вследствие ударов, полученных при нападении с целью ограбления".

Как видно, подобные случаи в европейских городах происходят отнюдь не в злачных местах и неблагопoлучных кварталах, НЕ в гетто. А во вполне благоустроенных туристических районax.

То есть никакое "разделение на хорошие и плохие кварталы", чем тешил себя Олланд, уже не работает.

Считаете все это "кремлевской пропагандой"? Что ж, если вы по собственному хотению или волей случая окажетесь в любом крупном европейском городе - непременно посетите не только его исторический центр, но и окрестности, и пригороды, старые промышленные (а ныне депрессивные) районы. Но лучше сделайте это, не выходя из автомобиля, заблокировав дверцы и закрыв стекла, особенно, когда останавливаетесь на светофорах.

Или просто сверните с центральной "улицы бутиков" в любой из переулков, ведущий в городские недра. И побродите по городскому дну. Только не заходите слишком далеко и не зевайте слишком широко.

Масса впечатлений гарантирована.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567077000
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