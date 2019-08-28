Уйгуры-мусульмане: самый непокорный народ Китая

14:12 29.08.2019

В 2019 году исполнилось 10 лет с тех пор, как дальний западный регион Китая – Синьцзян стал местом столкновений между коренным местным народом – мусульманами-уйгурами и ханьцами, основной этнической группой Китая. В результате человеческие жертвы составили 196 человек, бесчисленное множество людей получили ранения.



На фабрике в Шаогуане, провинция Гуандун, шестерых уйгуров обвинили в изнасиловании двух китаянок. Вспыхнули беспорядки, и по меньшей мере два уйгура погибли. Вскоре после этого появилось видео, на котором уйгуры были избиты китайскими коллегами. Первоначальные обвинения оказались ложными, но это мало помогло разрядить напряженность. Шаогуан стал той искрой, из-за которой вражда между уйгурами и ханьцами вспыхнула снова. Особенно ярко это проявилось в столице региона Урумчи, куда переехало наиболее значительное число ханьцев, в погоне за хорошими возможностями трудоустройства.



Молодые уйгуры маршировали по центру города, первоначально мирные протесты быстро переросли массовые беспорядки. Уйгуры нападали на китайцев, а те отвечали тем же самым.



Эти события привели к самому крупному массовому задержанию со времен Второй мировой войны – по оценкам, около 1 миллиона человек на время попало за решетку. Информация из Китая в широкий доступ попадает с трудом, но мир слухами полнится: неоднократно поступали сообщения о жестоком обращении, пытках и загадочных смертях в учреждениях, которые больше всего напоминают лагеря для интернированных.



Хотя 2009 год стал поворотным моментом, нынешние репрессии имеют глубокие корни. Китай считает, что Синьцзян всегда был его неотъемлемой частью, хотя уйгуры говорят, что их родина была аннексирована силовым путем. И чтобы удержать над ней контроль, Пекин переселил сюда столько ханьцев, что их стало больше, чем самих уйгуров. Ну, и, разумеется, стал навязывать свою культуру.



Теракты 11 сентября и реакция на них со стороны мирового сообщества дали китайскому правительству новые возможности для решения конфликта. Он стал подаваться, как борьба властей с международным терроризмом. Все столкновения и теракты назывались организованными извне, несмотря на то, что сепаратистское движение в Синьцзяне очень мало походило на деятельность таких людей, как Усама бен Ладен и ему подобные.



Организация "Международная амнистия" провела интервью с очевидцами и пришла к выводу, что армия и полиция широко используют боевые боеприпасы. Кроме того, тут насчитали 43 подтвержденных случая исчезновения арестованных уйгуров, но в реальности, это число, вероятно, намного выше.



В регионе была создана система государственного надзора, какой нет нигде на земле: видеокамеры висят на каждом углу, а их наличие у входа в мечеть стало просто обязательным.



Власти Китая также пошли на многое, чтобы заставить замолчать тех, кто ищет вести о своих потерянных родственниках.



Сейчас столкновений тут нет, но напряжение буквально висит в воздухе. Синьцзян больше всего напоминает оккупированное государство, жители которого до сих пор не смирились со своим новым статусом.