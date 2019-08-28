 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 29.08.2019
14:22  Взрывная волна разметала по степи животных и автомобили... Как под Семипалатинском испытывали 1-ю советскую атомную бомбу
14:21  Как Турция собирается поменять арабский мир. Часть 2
14:17  Турецкий заигрыш Кремля с Анкарой - это глупость и предательство интересов России, - Э.Лимонов
14:15  Откуда взялись тюрки и какой они расы?
14:13  Eurasianet: теневая экономика подрывает пенсионные реформы в странах ЕАЭС
14:12  Уйгуры-мусульмане: самый непокорный народ Китая
14:10  Экс-президент Франции Олланд: "Мигранты - это оккупанты..."

14:04  Бухарцы - исчезнувший народ России
14:03  100 дней преЗЕдента Зеленского: Выбирали Голобородько, а правит Порошенко Второй
14:00  Как бы дружба: Турция вытесняет Россию на постсоветском пространстве, - К.Мельникова
13:55  Макрон провозгласил "Конец западной гегемонии в Мире". Ч.1 и 2
11:56  Елбасы инициирует мировые ядерные переговоры в Нур-Султане
10:29  Аркадаг посетил Сингапурский музей и рассказал его смотрителям о своих книгах
10:21  Первый небоскреб (51 этаж) Ташкент-сити получил имя - "Nest One"
09:47  КазКиноДеятели разбираются. Кто разворовал Дом актера? - "Э-К"
09:40  Японский архитектор Тадао Андо сделает харакири Госмузею искусств Узбекистана. С подачи С.Мирзиеевой
09:38  По-родственному. РосБуржуин А.Усманов получил подряд на маркировку алкашки и табачки Узбекистана
08:30  Сердар в приоритете. Туркменских хлопкорабов бросили на урожай Ахалского велоята
08:17  Brexit без соглашения - будет весело. Боря Джонсон разогнал БритПарламент
07:51  Засракули. РукРаботники Минобраза Казахстана обвинили друг друга в коррупции
07:45  На службе стран и корпораций: безнаказанность и цели американских ЧВК, - Р.Хубиев
07:40  В атаках на Ирак заподозрили израильтян, саудовцев и курдов, - И.Субботин
07:39  Спасет ли Украину новый премьер, - Т.Ивженко
05:54  Премьер-министр Украины Гройсман ушел в отставку
00:11  Долой интернет. Евросоюз будет развивать собственные IT-технологии
Среда, 28.08.2019
21:26  Узбекистан и Китай учредили совместный Инвестфонд в $1 млрд
21:19  Спикер Кара-Калпакского парламента Муса Ерниязов стал "Героем Узбекистана"
21:02  Как в Биаррице Семеро хитрых Иран пугали, - Н.Бобкин
18:34  Нефтеполитическая дружба в действии. Почему Израиль и страны Персзалива заодно против Ирана, - Е.Костандис
18:32  Вашингтон финансирует протесты в Гонконге, - В.Скосырев
18:13  Проникли с языком: в Латвии приготовились к запрету русских детсадов, - И.Кармазин
18:05  Каково было монголам сражаться с самураями?
18:02  Турция мягко и тихо отжимает у Грузии автономную Аджарию, - КП
17:26  В Таджикистане запустили отечественный ювелирный завод - "Зари точик"
16:58  Лукашенко отказался от поездки в Польшу из солидарности с Путиным
15:48  Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что болен раком
14:09  G7 продемонстрировала кризис лидерства на Западе, а также забвение уроков Второй мировой, - Ариэль Коэн
13:45  Почему в "демократической" Франции бить демонстрантов можно, а в "авторитатрных" России и Китае - нельзя, - Сеппо Варьюс
11:48  Как Турция собирается поменять арабский мир. Часть 1, - А.Баталова
11:47  Клад из старинных монет Гарольда ІІ и Вильгельма Завоевателя на $6 миллионов нашли в Англии
11:44  Почему холостяки в Казахстане боятся жениться? - Анар Мустафина
11:42  В Берлине кем-то? ликвидирован чечено-грузино-украинский боевик Хангошвили
11:39  Расовая нравственность. КазПевицу Дугалову клеймят позором за фото с чернокожим музыкантом
11:38  Как можно отличить туркмена, узбека, таджика и киргиза?
11:26  За что судят и пытаются посадить экс-президента Армении Кочаряна?
11:25  Зачем Китай завоевал Среднюю Азию?
11:19  Таджикистан. Штрихи к портрету Мухиддина Кабири
09:14  Объединить физкультуру и ОБЖ. Систему Кыр-образования ждут новые дурь-реформы
08:57  Российские вертолеты линейки Ми начнут крупно-узлово собирать в Алматы
08:39  Информ-безопасность Казахстана возглавил карагандинский математик Уызбаев
07:58  The Hill: Трамп отказывается признать свою победу в торговой войне с КНР
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Откуда взялись тюрки и какой они расы?
14:15 29.08.2019

Если посмотреть на блондина-татарина, похожего на другие народы Средиземноморья турка и почти неотличимого от монгол уйгура, сложно сказать, что эти три народа родственные. Тем не менее, хоть и живут они в разных частях Евразии, так оно и есть.

Тюркская идентичность началась в середине 6 века, когда ряд племен восстал против своих монгольских владык и был создан единый каганат под властью династии Ашина. Эта федерация протянулась от Маньчжурии до Крыма и включала также монгольские народы, отчего все кочевники Великой степи верили в одних и тех же богов и имели похожую культуру.

Из-за своего военного превосходства над оседлыми народами, степняки стали идеальными завоевателями и распространили свою власть на более развитые в культурном и экономическом плане государства Средней Азии и Ближнего Востока.

С того времени началось смешение тюрок с другими этносами. Они сильно изменились внешне и практически не сохранили свою древнюю веру – тенгрианство, отдав предпочтение мировым и авраамическим религиям.

Большинство стало мусульманами. Когда распался каганат, начались междоусобные войны различных племен и кланов. Неудачники были вынуждены бежать в страны исламского мира, которые тогда находился на пике своего развития. Кочевники быстро стали главными защитниками своей новой веры, отбили нашествия западных крестоносцев и даже распространили ее в Европу. Турецкий натиск был остановлен христианами только под Веной.

Те, кто остались поближе к дому, дольше сохраняли древние верования. Казахи, в целом, были обращены в ислам только в 19 веке усилиями властей Российской империи. А вот тувинцы, тюркский народ, находившийся под сильным монгольским влиянием, частично перешли в буддизм, частично по-прежнему остались тенгрианами-шаманистами.

Крымские караимы, говорящие на диалекте татарского, волей судьбы перешли в иудаизм. Правда, их версия этой веры несколько отличается от той доктрины, которая принята у истинных детей Сиона.

Живущие в Молдавии гагаузы стали православными христианами, как и их соседи.

Несмотря на наличие различных религий и проживание на очень протяженной территории тюрки всегда говорили на тюркских языках, которые тесно связаны друг с другом. Но это, пожалуй, единственное, что их объединяет.

Крупные по численности народы, такие как турки, волжские татары, узбеки, являются одними из самых смешанных этнических групп в мире.

К примеру, анатолийские турки на 9 % близки жителям Центральной Азии, на 18% - народам Юго-Восточной Азии, на 35% - ближневосточным народам, на 38 % - европейцам.

В основном, это смешение – дело последних 5-7 столетий, т.е., периода турецких завоеваний. Но нельзя сказать, что до этого времени тюрки были этнически гомогенными. Они являлись результатом взаимодействия европеоидной и монголоидной рас с самого начала.

Гунны, авары, хазары и куманы были крупными племенными конфедерациями, и изначально имели богатый генофонд и разнообразную внешность.

Источник - Живая Средняя Азия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567077300
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Заседание Нацсовета под председательством Президента состоится 6 сентября
- Кадровые перестановки
- Дело чести
- Акимат фактически сорвал сроки газификации Нур-Султана – министр энергетики
- Вопросы развития Национальной системы квалификаций обсудили в столице
- В Минздраве РК состоялось заседание Республиканского штаба по вопросу снижения материнской смертности
- Новый скандал разгорелся в министерстве образования Казахстана
- КПМГ аннулирует аудиторское заключение фальсифицированной финансовой отчетности за три года, предоставленной Стати
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  