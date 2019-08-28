Откуда взялись тюрки и какой они расы?

14:15 29.08.2019

Если посмотреть на блондина-татарина, похожего на другие народы Средиземноморья турка и почти неотличимого от монгол уйгура, сложно сказать, что эти три народа родственные. Тем не менее, хоть и живут они в разных частях Евразии, так оно и есть.



Тюркская идентичность началась в середине 6 века, когда ряд племен восстал против своих монгольских владык и был создан единый каганат под властью династии Ашина. Эта федерация протянулась от Маньчжурии до Крыма и включала также монгольские народы, отчего все кочевники Великой степи верили в одних и тех же богов и имели похожую культуру.



Из-за своего военного превосходства над оседлыми народами, степняки стали идеальными завоевателями и распространили свою власть на более развитые в культурном и экономическом плане государства Средней Азии и Ближнего Востока.



С того времени началось смешение тюрок с другими этносами. Они сильно изменились внешне и практически не сохранили свою древнюю веру – тенгрианство, отдав предпочтение мировым и авраамическим религиям.



Большинство стало мусульманами. Когда распался каганат, начались междоусобные войны различных племен и кланов. Неудачники были вынуждены бежать в страны исламского мира, которые тогда находился на пике своего развития. Кочевники быстро стали главными защитниками своей новой веры, отбили нашествия западных крестоносцев и даже распространили ее в Европу. Турецкий натиск был остановлен христианами только под Веной.



Те, кто остались поближе к дому, дольше сохраняли древние верования. Казахи, в целом, были обращены в ислам только в 19 веке усилиями властей Российской империи. А вот тувинцы, тюркский народ, находившийся под сильным монгольским влиянием, частично перешли в буддизм, частично по-прежнему остались тенгрианами-шаманистами.



Крымские караимы, говорящие на диалекте татарского, волей судьбы перешли в иудаизм. Правда, их версия этой веры несколько отличается от той доктрины, которая принята у истинных детей Сиона.



Живущие в Молдавии гагаузы стали православными христианами, как и их соседи.



Несмотря на наличие различных религий и проживание на очень протяженной территории тюрки всегда говорили на тюркских языках, которые тесно связаны друг с другом. Но это, пожалуй, единственное, что их объединяет.



Крупные по численности народы, такие как турки, волжские татары, узбеки, являются одними из самых смешанных этнических групп в мире.



К примеру, анатолийские турки на 9 % близки жителям Центральной Азии, на 18% - народам Юго-Восточной Азии, на 35% - ближневосточным народам, на 38 % - европейцам.



В основном, это смешение – дело последних 5-7 столетий, т.е., периода турецких завоеваний. Но нельзя сказать, что до этого времени тюрки были этнически гомогенными. Они являлись результатом взаимодействия европеоидной и монголоидной рас с самого начала.



Гунны, авары, хазары и куманы были крупными племенными конфедерациями, и изначально имели богатый генофонд и разнообразную внешность.