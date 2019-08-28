Турецкий заигрыш Кремля с Анкарой - это глупость и предательство интересов России, - Э.Лимонов

14:17 29.08.2019

Эдуард Лимонов: Не радуйтесь вниманью турок

Россия готова все простить Анкаре за видимость хороших отношений



Эдуард Лимонов



Для них - Россия дойная корова. Турки, я полагаю, рассуждают так:



"Ну строят русские „Турецкий поток", и пусть их строят. Строят ведь на свои, а не на турецкие деньги, уж очень им хочется. Всегда можно потоком не воспользоваться. Бросить его в море, пусть ржавеет… Русские как лохи, не хитры и не мудры, позволяют себя эксплуатировать… Продали нам в кредит С-400, психи… И понятно же, что делают, каковы их мотивы. Хотят уесть НАТО, как же - триумф, страна НАТО - Турция покупает российское вооружение! И, конечно, русские счастливы досадить США. Вот их нехитрые мотивы".



Если турки так думают, а они скорее всего именно так и думают, то они имеют основания. Россия необычно снисходительна к Турции. Забыт сбитый турками российский бомбардировщик, забыт его пилот, бессильно повисший на парашютных стропах, расстрелянный турками в воздухе, прощено убийство российского посла Карлина в прямом эфире, - не старые совсем прегрешения, но свежие, свежайшие.



Игнорируем поддержку Турцией ультра-исламистов в Идлибе, игнорируем тот факт, что Турция вторглась на сирийскую территорию, захватив курдские районы, игнорируем тот факт, что Турция не признает статус Крыма, для президента Эрдогана - Крым украинский…



Игнорируем тот факт, что так называемые съезды крымско-татарского народа, неизменно враждебные России, проходят в Турции… Что патриарх Константинопольский (а это, напоминаю, - Турция) даровал украинской церкви независимость от остального православия…



Наконец, полностью игнорируем тот факт, что Турция не вышла из НАТО и когда ей выгодно, отлично договаривается с США. Сейчас, например, ведутся переговоры между США и Турцией о сохранении в Идлибе враждебных сирийскому правительству воинских подразделений террористических формирований.



Игнорируем тот факт, что по сути Турция выступает против Сирии (ввела войска на ее территорию) и против Ирана - союзников России.



Игнорируем тот факт, что военные США десятилетиями используют турецкую авиабазу Инжерлик, там у них крупнейшая база, обслуживающая весь Ближний Восток. И так далее…



Короче, как все прощают родители пакостному ребенку, мы прощаем Турции ее поведение, прямо скажем - недружественное никак. Да еще и наглое поведение, как в случае с Крымом, хотя бы промолчали…



Турки только от нас получают, но что они нам дают, помимо удовольствия уесть НАТО и США? Польза, если она есть от союзников-турок ничтожна, "косяки" Турции значительно перевешивают пользу от союзничества с ней.



Вот прилетел Эрдоган в Москву, как птица-стервятник, высматривает на авиа-салоне МАКС чем бы поживиться. Совместно с российским президентом осмотрели кабину СУ-57. Затем к ним присоединились министры обороны стран. Также осмотрели СУ-35, вертолеты К-62 и МИ-38.



Вообще-то Эрдоган приехал не за этим, приехал в надежде обмануть русских по Идлибу, но почему бы и не прикупить, если отдадут в кредит. Торговец по натуре Эрдоган поинтересовался можно ли приобрести СУ-57. Добрый Путин сказал, растаяв: "Можете купить." Министр Мантуров "чуть попозже".



Стремительно лысеющий с темени и безголосый Денис Мантуров умен и лукав, у него голова холоднее, чем у нашего президента. В открытую перечить боссу всея Руси Мантуров не может, но тормознул в данном случае. "Чуть попозже".



На самом деле, никакая держава не станет поставлять новейшее вооружение другой державе (да еще и такой сомнительной, как Турция), пока ее войска сами не укомплектованы новейшим оружием. Новейшее оружие ведь преимущество, зачем же от преимущества отказываться? Президент России возможно не понимает (а что, может и такое быть!) этого?



Похоже, что не понимает. Лысеющий с темени и безголосый министр Мантуров понимает.



Ну хоть так, пытается тормознуть сладкое русское гостеприимство. А то Россия готова снять с себя портки и отдать Эрдогану. Чтобы уесть США.



Но так же нельзя, ну нельзя же, нельзя! Это же и нерасчетливо, и опасно.



Естественной для России может быть только антитурецкая политика, способствование курдам в создании суверенного курдского государства, расширение Армении за счет турецкой территории.



Ну ясно, я не депутат, не государственный чиновник, но прислушайтесь и ко мне пока не поздно.