Иран сообщил о наличии какого-то "секретного оружия, для наказания врагов в отдаленных точках планеты"

17:32 29.08.2019

Тегеран обещает "наказать" врагов в любой точке мира



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Иранское военное командование сообщило о наличии "секретных оборонительных объектов и возможностей", которые можно использовать для "наказания" тех, кто выступает против республики. В Тегеране уверяют, что некое секретное оружие может поражать цели в любой точке планеты.



"У нас есть техника, которую можно использовать для наказания врагов в самых отдаленных точках (планеты – "НГ") в случае необходимости", – цитирует Tehran Times бригадного генерала иранской армии Мохаммада Хоссейна Дадраса. По его словам, это – самое эффективное – оружие остается секретным, однако его могут "представить" в случае, если Исламской Республике будут активно угрожать. Как сообщает информационное агентство IRNA, бригадный генерал подчеркнул: секретные объекты и возможности Ирана "могут, если нужно, напугать врагов до смерти".



Ремарки генерала прозвучали на фоне нарастающего конфликта между США и Ираном. За неделю до этого заявления Иран объявил о готовности новой ракетной системы Bavar-737. Иранские официальные лица заявили, что ее можно считать более продвинутой, чем американская Patriot и российская С-300. Эксперт аналитического центра Geopolitical Futures Джордж Фридман заявил изданию Newsweek, что заявление иранского командования – это обычная попытка напугать своих противников. "Утверждение о том, что у них есть оружие, которое не было еще представлено широкой публике, наверное, является правдой, – допустил аналитик. – Но у всех стран оно есть".