 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 29.08.2019
18:04  Новым премьером Украины стал мелкий чинуша - перебежчик от Порошенко - Леша Гончарук
17:39  Трамп отказался выводить войска из Афганистана после сделки с талибами. Кривляется, дурачок
17:32  Иран сообщил о наличии какого-то "секретного оружия, для наказания врагов в отдаленных точках планеты"
14:22  Взрывная волна разметала по степи животных и автомобили... Как под Семипалатинском испытывали 1-ю советскую атомную бомбу
14:21  Как Турция собирается поменять арабский мир. Часть 2
14:17  Турецкий заигрыш Кремля с Анкарой - это глупость и предательство интересов России, - Э.Лимонов
14:15  Откуда взялись тюрки и какой они расы?

14:13  Eurasianet: теневая экономика подрывает пенсионные реформы в странах ЕАЭС
14:12  Уйгуры-мусульмане: самый непокорный народ Китая
14:10  Экс-президент Франции Олланд: "Мигранты - это оккупанты..."
14:04  Бухарцы - исчезнувший народ России
14:03  100 дней преЗЕдента Зеленского: Выбирали Голобородько, а правит Порошенко Второй
14:00  Как бы дружба: Турция вытесняет Россию на постсоветском пространстве, - К.Мельникова
13:55  Макрон провозгласил "Конец западной гегемонии в Мире". Ч.1 и 2
11:56  Елбасы инициирует мировые ядерные переговоры в Нур-Султане
10:29  Аркадаг посетил Сингапурский музей и рассказал его смотрителям о своих книгах
10:21  Первый небоскреб (51 этаж) Ташкент-сити получил имя - "Nest One"
09:47  КазКиноДеятели разбираются. Кто разворовал Дом актера? - "Э-К"
09:40  Японский архитектор Тадао Андо сделает харакири Госмузею искусств Узбекистана. С подачи С.Мирзиеевой
09:38  По-родственному. РосБуржуин А.Усманов получил подряд на маркировку алкашки и табачки Узбекистана
08:30  Сердар в приоритете. Туркменских хлопкорабов бросили на урожай Ахалского велоята
08:17  Brexit без соглашения - будет весело. Боря Джонсон разогнал БритПарламент
07:51  Засракули. РукРаботники Минобраза Казахстана обвинили друг друга в коррупции
07:45  На службе стран и корпораций: безнаказанность и цели американских ЧВК, - Р.Хубиев
07:40  В атаках на Ирак заподозрили израильтян, саудовцев и курдов, - И.Субботин
07:39  Спасет ли Украину новый премьер, - Т.Ивженко
05:54  Премьер-министр Украины Гройсман ушел в отставку
00:11  Долой интернет. Евросоюз будет развивать собственные IT-технологии
Среда, 28.08.2019
21:26  Узбекистан и Китай учредили совместный Инвестфонд в $1 млрд
21:19  Спикер Кара-Калпакского парламента Муса Ерниязов стал "Героем Узбекистана"
21:02  Как в Биаррице Семеро хитрых Иран пугали, - Н.Бобкин
18:34  Нефтеполитическая дружба в действии. Почему Израиль и страны Персзалива заодно против Ирана, - Е.Костандис
18:32  Вашингтон финансирует протесты в Гонконге, - В.Скосырев
18:13  Проникли с языком: в Латвии приготовились к запрету русских детсадов, - И.Кармазин
18:05  Каково было монголам сражаться с самураями?
18:02  Турция мягко и тихо отжимает у Грузии автономную Аджарию, - КП
17:26  В Таджикистане запустили отечественный ювелирный завод - "Зари точик"
16:58  Лукашенко отказался от поездки в Польшу из солидарности с Путиным
15:48  Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что болен раком
14:09  G7 продемонстрировала кризис лидерства на Западе, а также забвение уроков Второй мировой, - Ариэль Коэн
13:45  Почему в "демократической" Франции бить демонстрантов можно, а в "авторитатрных" России и Китае - нельзя, - Сеппо Варьюс
11:48  Как Турция собирается поменять арабский мир. Часть 1, - А.Баталова
11:47  Клад из старинных монет Гарольда ІІ и Вильгельма Завоевателя на $6 миллионов нашли в Англии
11:44  Почему холостяки в Казахстане боятся жениться? - Анар Мустафина
11:42  В Берлине кем-то? ликвидирован чечено-грузино-украинский боевик Хангошвили
11:39  Расовая нравственность. КазПевицу Дугалову клеймят позором за фото с чернокожим музыкантом
11:38  Как можно отличить туркмена, узбека, таджика и киргиза?
11:26  За что судят и пытаются посадить экс-президента Армении Кочаряна?
11:25  Зачем Китай завоевал Среднюю Азию?
11:19  Таджикистан. Штрихи к портрету Мухиддина Кабири
09:14  Объединить физкультуру и ОБЖ. Систему Кыр-образования ждут новые дурь-реформы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Иран сообщил о наличии какого-то "секретного оружия, для наказания врагов в отдаленных точках планеты"
17:32 29.08.2019

Тегеран обещает "наказать" врагов в любой точке мира

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Иранское военное командование сообщило о наличии "секретных оборонительных объектов и возможностей", которые можно использовать для "наказания" тех, кто выступает против республики. В Тегеране уверяют, что некое секретное оружие может поражать цели в любой точке планеты.

"У нас есть техника, которую можно использовать для наказания врагов в самых отдаленных точках (планеты – "НГ") в случае необходимости", – цитирует Tehran Times бригадного генерала иранской армии Мохаммада Хоссейна Дадраса. По его словам, это – самое эффективное – оружие остается секретным, однако его могут "представить" в случае, если Исламской Республике будут активно угрожать. Как сообщает информационное агентство IRNA, бригадный генерал подчеркнул: секретные объекты и возможности Ирана "могут, если нужно, напугать врагов до смерти".

Ремарки генерала прозвучали на фоне нарастающего конфликта между США и Ираном. За неделю до этого заявления Иран объявил о готовности новой ракетной системы Bavar-737. Иранские официальные лица заявили, что ее можно считать более продвинутой, чем американская Patriot и российская С-300. Эксперт аналитического центра Geopolitical Futures Джордж Фридман заявил изданию Newsweek, что заявление иранского командования – это обычная попытка напугать своих противников. "Утверждение о том, что у них есть оружие, которое не было еще представлено широкой публике, наверное, является правдой, – допустил аналитик. – Но у всех стран оно есть".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567089120
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Заседание Нацсовета под председательством Президента состоится 6 сентября
- Кадровые перестановки
- Дело чести
- Акимат фактически сорвал сроки газификации Нур-Султана – министр энергетики
- Вопросы развития Национальной системы квалификаций обсудили в столице
- В Минздраве РК состоялось заседание Республиканского штаба по вопросу снижения материнской смертности
- Новый скандал разгорелся в министерстве образования Казахстана
- КПМГ аннулирует аудиторское заключение фальсифицированной финансовой отчетности за три года, предоставленной Стати
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  