|Трамп отказался выводить войска из Афганистана после сделки с талибами. Кривляется, дурачок
17:39 29.08.2019
Трамп отказался выводить войска из Афганистана после сделки с талибами
29 августа 2019, : Анастасия Воробьева
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане после соглашения с талибами останутся 8600 военнослужащих США.
Об этом сообщает РИА "Новости".
Напомним, в мае Вашингтон заявлял, что пока не готов полностью вывести американские войска из Афганистана. Однако в Москве отмечали, что этот шаг необходим для нормализации обстановки в стране.
Позже Дональд Трамп предложил расположенным рядом с Афганистаном странам, включая Россию, Иран, Ирак и Турцию, "вступить в битву" и "активизировать борьбу" с террористической группировкой "Исламское государство*".
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой идее американского президента.