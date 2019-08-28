Трамп отказался выводить войска из Афганистана после сделки с талибами. Кривляется, дурачок

17:39 29.08.2019

Трамп отказался выводить войска из Афганистана после сделки с талибами

29 августа 2019, : Анастасия Воробьева



Президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане после соглашения с талибами останутся 8600 военнослужащих США.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, в мае Вашингтон заявлял, что пока не готов полностью вывести американские войска из Афганистана. Однако в Москве отмечали, что этот шаг необходим для нормализации обстановки в стране.



Позже Дональд Трамп предложил расположенным рядом с Афганистаном странам, включая Россию, Иран, Ирак и Турцию, "вступить в битву" и "активизировать борьбу" с террористической группировкой "Исламское государство*".

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой идее американского президента.