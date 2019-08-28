Новым премьером Украины стал мелкий чинуша - перебежчик от Порошенко - Леша Гончарук

18:04 29.08.2019 "Слуга народа" одобрила кандидата Зеленского на пост премьер-министра



Партия "Слуга народа" согласилась с кандидатом на пост премьер-министра Украины, которого предложил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает "РБК-Украина".

О том, что Зеленский хочет назначить Гончарука на пост главы правительства, стало известно 27 августа. Чиновник имеет юридическое образование, сопровождал главу государства в рабочих поездках и на совещаниях, посвященных экономическим вопросам.

При этом возможность его назначения на пост руководителя кабмина обсуждалась и до этого. СМИ называли его основным кандидатом на премьерский пост еще в конце июля. Кроме того, его назначение предсказывал олигарх Игорь Коломойский, который также угадывал назначение своего юриста Андрея Богдана на пост руководителя офиса президента.

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Шаткий триумф

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Политическая карьера Гончарука успешно развивалась и при экс-президенте Петре Порошенко. Тогда он работал советником первого вице-премьера Степана Кубива и внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко в правительстве Арсения Яценюка.

Во время президентской кампании Гончарук выступил как сторонник бывшего президента. В частности, в апреле, принимая участие в программе Зе!волюція?", которая транслируется на YouTube-канале журналиста Владимира Федорина, Гончарук говорил об успехах Петра Порошенко и выражал сомнения в том, что украинские институты смогут удержать Зеленского от самоуправства.

Тогда же будущий член команды Зеленского публиковал в Facebook благодарственный пост, в котором выражал Петру Порошенко признательность за его деятельность на посту президента.

В команду нового президента Гончарук попал в мае, после знакомства с руководителем офиса президента Андреем Богданом. По его словам, их свел общий знакомый, однако кто именно это был - Гончарук не уточняет, говоря лишь, что это "не олигарх и не политик".



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Биография

Алексей Гончарук родился 7 июля 1984 года. Информации о месте рождения нет. После этого он закончил среднюю школу и получил высшее образование и степень магистра, а потом и доктора философии в области права.



Алексей Гончарук



Далее на работал на множестве предприятий на разных должностях, связанных с юриспруденцией, пока в 2019 не занял место Заместителя главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского.



Семья

Алексей Гончарук – человек непубличный. Ни на информационных сайтах, ни на его страницах в социальных сетях информации о его семейном статусе, детях, или же родителях найти не удалось. Можно лишь сказать, что среднюю школу он окончил в Черниговской области, хотя сам, по сведениям некоторых источников родом с Винницкой области.



Образование

Среднюю школу Алексей Гончарук окончил в г. Городня Черниговской области. После этого 5 лет, с 2001 по 2006 получал высшее образование в Институте права им. князя Владимира Великого Межрегиональной Академии Управления Персоналом. Там он получил степень магистра.

И после этого пошел обучаться дальше и окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины.



Карьера и бизнес

Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он сначала был обычным юристом, но через несколько лет возглавил юридический отдел компании. Правда продержаться там долго не смог и буквально спустя полгода, в 2008, уволился. Есть вероятность, что это связанно со скандалом, который случился в конце того года. А вот разбирательства по этому поводу начались только в 2009.



Алексей Гончарук



Поэтому Алексей Гончарук и не был фигурантом этого скандала. Но стоит отметить, что даты уж слишком удачно сошлись для него. Подробнее о скандале мы напишем в "компромате".

Работа в скандальном PRIOR-Invest позволила Алексею Гончаруку заработать немало денег. Такой вывод можно сделать из того, что за 2 года он сумел стать арбитражным управляющим, основателем и управляющим партнером Юридической фирмы "Constructive Lawyers". Которая, кстати специализируется на сфере инвестирования и финансирования строительства недвижимости.



В 2009 году он стал главой организации "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам".

Далее Алексей Гончару занимал место генерального директора ООО "Первая Украинская Индустриально-Инвестиционная Компания".

После этого - председатель третейского суда при ВОО "Союз инвесторов Украины".

С сентября 2015 по 2019 год - возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO).

Ну и не удивительно, что человек с такой биографией в нашей стране рано, или поздно попадает в политику. Такая же участь ждала и Алексея Гончарука. Его политическая карьера началась в 2014 году, когда он стал членом партии "Сила Людей", главой которой был и остается Александр Солонтай. Кстати, в 2014 году партия на парламентских выборах набрала 0.11% голосов.

Кстати, интересно, но на парламентских выборах 2019 некоторые СМИ писали, что "Сила людей" может навязать конкуренцию "Слуге народа" и две партии, чуть ли не являются главными соперниками. Конечно этого не случилось, но получается, что Алексей Гончарук, ушел от Солонтая к Зеленскому, когда ему предложили более высокую должность.



До своего назначения на пост Заместителя главы Офиса президента Украины Алексей Гончарук успел еще поработать внештатным советником экс-министра экологии и природных ресурсов.

А кроме этого работал советником первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.



Алексей Гончарук



Сейчас же Алексей Гончарук отвечает за блок экономического развития и продолжения реформ.



Компромат и слухи

Как мы уже говорили, скандальная ситуация случилась с компанией, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest по словам некоторых СМИ занималась незаконной продажей земли под Киевом.

Тогда все началось с поселка Коцюбинськое. В конце 2008 года там незаконно было приятно решение передать в личное распоряжение гражданину Украины участка, на котором находился лес первой категории.



Конечно, сразу же после этого землю там начали распродавать по довольно-таки низким ценам. Фото и ссылки на объявление не осталось, но если верить источникам, оно гласило " Срочная продажа земельних участков в смт. Коцюбинское. Рядом есть лес, озеро". Посередником продажу земель виступає фірма Prior Invest."

На самом деле лес, о котором говорится в объявлениях, расположен не рядом, а непосредственно на самой земле. Поселковый совет своим решением изменил статус леса, и он стал просто категорией зеленых насаждений.

На обращение журналистов прокуратура города Ирпеня подала в местный суд иск об отмене двух решений сельсовета, а именно - о самовольном расширении границ поселка и об изменении статуса леса на зеленые насаждения.

Прокурор города Ирпеня признал, что Коцюбинский поселковый совет выделил земли, которые не являются территорией поселка. Границы поселка были изменены незаконно, и своим решением поселковый совет нарушил нормы Земельного кодекса Украины, уточнил прокурор.



znaj.ua/ru/dossier/176-aleksej-goncharuk-dose-i-biografiya Источник - lenta.ru

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