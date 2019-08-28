Чудики у руля. Почему на Западе народ предпочитает выбирать фриков?

21:30 29.08.2019 Борис Джонсон отметил месяц пребывания на посту премьер-министра Великобритании. Политики ему уже грозят импичментом, а народ обсуждает его манеры. Чего только стоит задранная на стол нога во время встречи с президентом Франции.



Политологи говорят, что это мировая тенденция: фрики идут во власть.



Программ­ный директор клуба "Валдай", доктор политических наук Олег Барабанов объяснил "АиФ", почему стали популярны чудаки и насколько эффективна политика таких эпатажных президентов и премьеров.



Со странными манерами



Екатерина Барова, "Аиф": Олег Николаевич, дейст­вительно в мире появился запрос на экстравагантных политиков?



Олег Барабанов: Сегодня во многих странах к власти приходят люди, которых принято называть в английском языке фриками – то есть очень странные, не обладающие ни традиционными для представителей элиты хорошими манерами, ни политесом, ни короткой стрижкой. Они сильно меняют лицо политики на Западе. Но их внешность еще полбеды. В конце концов, в свободной стране каждый может ходить в чем угодно и стричься, как пожелает. Важно то, что такая же расхристанность, расхлябанность и несобранность царят и в делах этих политиков. Я­рким примером служит Дональд Трамп, который займет м­есто в истории своим длинным красным галстуком и противоречивыми записями в Твиттере. Сегодня с утра он пишет одно, завтра – абсолютно противоположное, и лучшие аналитики мира не могут предсказать, что завтра выкинет американский президент.



Эта его манера уже привела к полной разбалансировке внешней политики США. Американцы поругались со своими союзниками в Европе. Они сейчас давят на Китай. Но это в наших национальных интересах. По крайней мере, мы видим разброс внутри НАТО, увеличивающийся раскол между Германией и США. А если наши противники ругаются между собой, ничего плохого для нас в этом нет.



– Что скажете про Бориса Джонсона, который своим эпатажем затмил даже американ­ского коллегу?



– Джонсона называют "бюджетной версией" Трампа. Такой же блондинистый, такой же растрепанный, только без тех миллиардов, которые есть у главы США. Джонсон запомнился эпатажными поступками и нелогичными высказываниями, хамством в отношении России, которое прежде ни один политик в той же Англии, пусть даже русофоб, никогда бы себе не позволил. Но сейчас перед Джонсоном стоит очень сложная задача – нужно выходить из ЕС. Англичане страшно надоели Брюсселю, поскольку не выполняли ни бюджетных, ни финансовых, ни иных предписаний ЕС, стопорили все их инициативы. Фактически Лондон был американ­ским смотрящим в Евросоюзе, и это никому не нравилось. Но выход из ЕС может подорвать экономические возможности Великобритании, и тогда позиции Джонсона очень быстро станут непрочными.



– А профессиональный комик и теперь президент Украины Владимир Зеленский – его позиции насколько прочны?



– Понятно, что его выбрали не от хорошей жизни. Политика, которую демонстрировал нацистский режим Порошенко, Парубия, Турчинова и всех прочих, привела к тому, что украинский народ практически полностью разочаровался в своих старых правителях и готов был выбрать кого угодно – хоть Софию Ротару. Любое новое, не запятнанное в политике лицо. На этой почве и проскочил Зеленский. Понятно, что он является марионеткой олигархов. Игорь Коломойский сейчас делится, если можно так сказать, Зеленским с другими олигархами – Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым, и они на троих его "соображают". А Зеленскому только и остается, что смешить публику. Украинские избиратели, конечно, всей страной могут теперь 5 лет ржать над своим новым президентом. Только бы грустить не начали, поскольку и экономика страны слабая, и те проблемы, которые Зеленский обещал решить для восстановления мира, очевидно, он решать не хочет. Век и этого клоуна может быть в политике недолгим.



"Ему бы год продержаться"



– То есть переизбраться всем этим политикам не удастся?



– В отношении Трампа я лично склоняюсь к тому, что второй срок вполне возможен. Трамп же не просто фрик, иначе не стал бы миллиардером. Он очень умело играет на потаенных струнах, на подсознании глубинного американского народа, если хотите. А этот народ, к сожалению или к счастью, не отличается изощренностью: люди в массе своей с крайне низким IQ и кругозором, ограниченными социальными запросами. Им Трамп, который режет правду-матку, нравится. Американский народ смертельно устал от так называемых элит побережья, которые совершенно не занимались развитием промышленности США, развитием социалки, решением расовых проблем.



Что же касается Джонсона, то английский народ его не избирал. И если Трамп для элиты чужак и его всячески мочат и топят, то Джонсон для элиты свой. Он может быть "непо­слушным ребенком", бегать в трусах и кататься по Лондону на велике, но он свой – он окончил все положенные частные английские школы и т. д. Но в то же время перед Джонсоном стоит вызов, который он, с моей точки зрения, не осилит: сохранение социально-экономической стабильности после выхода из ЕС. И тогда его снесут вне зависимости от того, является он любимчиком элит или нет.



Если говорить о Зеленском, то тут речь даже не о втором сроке – ему бы хоть год продержаться в президентском кресле. С одной стороны, если он игрушка в руках олигархов, то наиграются и бросят. С другой – он не решает и, похоже, не собирается решать ни одной серьезной проблемы в стране, и это может привести к новому взрыву недовольства. А в контексте украинских политических реалий этим кто-то воспользуется и устроит новый майдан.



Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. "КАМАЗ" и "красные труселя". Зеленский снова пытается очаровать украинцевПодробнее



– Говорят, что и Макрон для Франции не совсем типичный президент, и в Италии на парламентских выборах победила партия, созданная клоуном. Даже Эрдогана в Турции называют эпатажным популистом. Может, людям все-таки не хватало веселости и легкости в политиках старой формации?



– Макрона действительно многие считают фриком, но злым, который ни во что не ставит собственных граждан, разгоняет "желтые жилеты" полицейскими дубинками и слезо­точивым газом. Его рейтинг очень быстро пошел вниз, и понятно, что никакие пере­выборы ему не светят. Но в целом действительно в странах Запада растет запрос на популизм. Он вызван усталостью западного общества от прежних элит, которые десятилетиями ничего не делали, только проводили глобалистскую финансовую политику. Но популисты бывают разные: Эрдоган в Турции или Виктор Орбан в Венгрии, как и вице-премьер Маттео Сальвини в Италии, – позитивные популисты. Даже Качиньский в Польше – он, конечно, наш враг, русофоб, но популист позитивного типа. Все они говорят о национальных интересах, о необходимости ослабить контроль ЕС, вернуть государствам былой суверенитет, право распоряжаться своим бюджетом и т. д. А там, где народные популисты не смогли пройти, старые элиты просто используют своего рода имитации для того, чтобы обмануть народ. Так появляются очередные лохматые фрики в трусах.



Екатерина Барова Источник - АиФ

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