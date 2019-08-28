 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбеки: дворяне тюркских народов, читающие Коран и поклоняющиеся Солнцу
23:33 29.08.2019

Узбеки являются самым многочисленным народом Средней Азии. Этот народ совместил в себе совершенно противоположные черты, однако настолько гармонично, что от этого стало только интереснее.

Всего их в мире около 30 миллионов, из которых более 90% живет в Узбекистане. Происхождение народа достаточно путаное, поскольку изначально в этой местности проживали иранские народы.

Однако о полном формировании этого этноса можно говорить только применительно к XI–XIII веку, когда в эту местность пришли тюркские племена. Они не просто смешались с коренным иранским населением, но и дали свой язык, являющийся, как известно, основой любой нации.

Свое название они получили уже несколько позже, когда на этих землях владычествовал хан Узбек (XIV век), в честь которого и был назван этот народ. И поскольку имя хана можно перевести как "сам себе хозяин", или что-то в этом роде, то теперь "сами себе владыками" являются и узбеки. Во всяком случае, после развала СССР они и в самом деле стали таковыми. Так что, как вы яхту назовете, так она и поплывет, пусть даже не сразу.

В антропологическом плане узбеки столь же неоднородны, как и в плане происхождения. Поскольку пришлые монголоидные тюрки смешались с коренными европеоидными иранцами, то и облик получился смешанным монголоидно-европеоидным.

А поскольку эту "смесь" никто, выражаясь языком кулинарии, "до однородной массы" не перемешивал, то сегодня среди представителей этого народа можно встретить как ярко выраженных монголоидов, так и столь же явных европеоидов, плюс бесчисленное количество промежуточных вариантов.

Казалось бы, достаточно мешанины, однако нет: у узбеков прямые линии не в чести, в чем легко убедиться, взглянув на замысловатую узорчатую вязь их ковров. Язык этого народа, хотя и устойчив, однако за века своего существования успел уже который раз изменить письменность.

Изначально в ходу были тюркские руны, потом вместе с исламом сюда проник и не слишком удобный для этого языка, но зато очень распространенный среди других мусульманских народов, арабский алфавит.

После установления Советской власти, был веден латинский алфавит, однако вскоре его заменили кириллицей. Все бы ничего, но в 1992 году узбекское правительство, то ли из соображений удобства, а скорее всего, в пику советскому прошлому, снова ввело латиницу. А что народ? А народу пришлось переучиваться.

Впрочем, к такой путанице узбекам не привыкать, в конце концов, знаменитое слово "кишмиш" имеет узбекское происхождение.

Кстати, хотя в религиозном плане узбеки и являются последователями ислама, часть зороастрийских (древнеиранских) традиций осталась жива, и они все еще празднуют весеннее равноденствие, почитают огонь и верят в целебную силу заходящего Солнца.

Источник - Экватор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567110780
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