Зеленский против Зеленского, - Э.Лимонов

00:06 30.08.2019

Зеленский против Зеленского

на вопрос: "Что происходит на Украине?" - ответ напрашивается только один: фамилия президента другая



Эдуард Лимонов



Президент Зеленский, вроде, определился с выбором премьер-министра. Некий Алексей Гончарук может стать премьером Украины. Говорят, объявят Гончарука в четверг. Напомню, что порошенковский премьер Гройсман покинул пост вскоре после инаугурации Зеленского, таким образом страна прожила без премьера все лето.



Почти все наши СМИ утверждают, что готовится обмен задержанными между украинской стороной и ДНР-ЛНР и Россией с другой. И говорят, что это будет первый обмен со времени начала боевых действий в Донбассе. Подают под барабанный бой с прожекторами. Заостряют внимание.



Между тем еще не произошел обмен, да и не первый он будет. Если слегка поворошить недавнюю историю, то обнаружится, что обмены периодически происходили с 2014 года, и даже масштабные происходили, просто журналисты забыли или с 2014 года сменился журналистский состав. Или лгут, чтобы придать этому зеленскому обмену значение.



Сейчас принято говорить, что Зеленский преуспел во всем, чего он касается. Победил на президентских выборах, победил и на парламентских.



Ну да, победил, только чего он ждет? Такое впечатление, что он намеренно избегает действовать, предпочитая не очень умно копаться в украинской несчастливой государственной истории. Четыре месяца назад он пришел к власти, еще в апреле, с 20 мая получил полномочия верховного главнокомандующего, но войну в Донбассе не прекратил, хотя и обещал избирателям. Понятно, это нелегко, но он же главнокомандующий и может остановить войну одним приказом главнокомандующего.



Он приехал на линию фронта, был, смотрел на "вражеские окопы" в Мариуполе и в Луганской области, сфотографировался, снялся на видео, но войну не прекратил, хотя вот, к примеру, 13 июня декларировал: "Для меня это самая главная цель - остановить войну, остановить огонь".



Остановил? Нет. С обеих сторон продолжают гибнуть люди, с сотню убитых уже с 13 июня набралось.



Но вот тут становится очевидным, что президент-главнокомандующий боится отдать приказ, который повредит популярности избранного президента Зеленского и уменьшит шансы Зеленского на следующих президентских выборах.



Обнаружившееся противоречие Зеленского с Зеленским освещает всю его деятельность-бездеятельность внезапно ярким светом истины.



У Зеленского спустя четыре месяца еще нет своего правительства, хотя есть уже Верховная рада, в которой его партия "Слуга народа" имеет большинство.



Но Зеленский не торопится, он кое-как обходится правительством своего предшественника (замечу - правительства, унаследованного от идеологического противника Порошенко), обходится порошенковскими кадрами.



Назначил только несколько "своих". Главой Львовской области, к примеру, стал юрист Мариан Мальский, его избрали в "Фейсбуке" (!). Зеленский также вернул на Украину Саакашвили. Наехал на мэра Киева Кличко за то, что тот не заплатил за трамваи, изготовленные в городе Днепре (бывший Днепропетровск). Назвал город Николаев "бандитским" и уволил местного губернатора. Покричать он любит, сценарий "Слуги народа" обязывает.



Единственное, чем удивили назначенцы Зеленского, это чрезвычайной похожестью на порошенковских. Порою даже идентичностью с теми. Что толку, что он уволил половину порошенковских губернаторов, к примеру, и повышает голос на них на камеру, если новоназначенные такие же, как прежние.



Украинские должностные лица несут обычную неразумную дичь, которую они несли и во времена президенства Порошенко. Украинский флаг над Владивостоком пообещал водрузить В. Омелян, украинский министр. Он уверенно сообщил, что флаг "будет развеваться". Омелян - "старый" еще министр, назначенный Порошенко, или уже назначенец Зеленского? Не знаю, но президент-то сейчас Зеленский. Что же он не заткнет безответственных и совсем глупых омелянов?



Зеленский никого из тех, кого он обещал наказать, не наказал, а уголовные дела против Порошенко грозят растянуться на годы. Президент-вегетарианец? Незлобивый и не мстительный?



Как и его предшественник Порошенко, Зеленский отдался под покровительство Великого американского Хана, и эта несамостоятельность продолжает печальную традицию всегдашней зависимости Украины от более могущественных государств: Швеции, Польши, Германии, так же, как в недавнем прошлом от СССР.



Сценарий "Слуги народа" приглянулся украинским избирателям, но хотели как лучше, а получилось как всегда. От покровительства соседней России отшатнулись к покровительству далеких США.



Страна все равно осталась несамостоятельной, между тем с населением около 40 миллионов человек Украина могла бы быть самостоятельным европейским государством. Но не стала, и даже не пытается стать.



Короче, на вопрос: "Что происходит на Украине?" - ответ напрашивается только один: фамилия президента другая. Все остальное - старое. Но вообще-то, если пораскинуть умом, то действительно Зеленский - слуга народа, а народ хочет и прекратить войну в Донбассе и победить в Донбассе. Разве не так? Угожденец народу Зеленский потому и не делает ничего.



Остроносый, вечная широкая улыбка, прикрывающая суть ее носителя, малорослый, щуплый. Если б я не знал, что он президент, я бы сказал, что это слабохарактерный, заискивающий, прогибающийся мужик, маскирующий свою слабость шутками-прибаутками.



Эх, горе луковое, неудавшаяся государственность, над которой, вероятно, висит проклятие. Сейчас они пытаются сменить свой жалобный плачущий гимн, но вряд ли смена гимна им поможет. Им бы ментальность сменить, ментальность государства, привыкшего ходить под кем-то.



Вот абсолютно новенький президент пришел, совсем зеленый, но ментальность зависимой страны не поменялась.



Мое личное мнение. Украинцы кое-как перетерпят президентство Зеленского, а в следующий раз проголосуют за партию Бойко - Медведчука, к этому идет.