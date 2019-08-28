 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 30.08.2019
00:43  Британский бардак. ЕвроКердык Джонсона,- Е.Пудовкин
00:42  Узбекский парламент готовится стать местом для дискуссий, - В.Панфилова
00:41  Какие русские являются потомками Чингисхана?
00:34  Кризис шлюх, - А.Нарышкин
00:06  Зеленский против Зеленского, - Э.Лимонов
Четверг, 29.08.2019
23:33  Узбеки: дворяне тюркских народов, читающие Коран и поклоняющиеся Солнцу
22:31  Встреча Трампа и Рухани? Почему бы и нет!

21:30  Чудики у руля. Почему на Западе народ предпочитает выбирать фриков?
18:04  Новым премьером Украины стал мелкий чинуша - перебежчик от Порошенко - Леша Гончарук
17:39  Трамп отказался выводить войска из Афганистана после сделки с талибами. Кривляется, дурачок
17:32  Иран сообщил о наличии какого-то "секретного оружия, для наказания врагов в отдаленных точках планеты"
14:22  Взрывная волна разметала по степи животных и автомобили... Как под Семипалатинском испытывали 1-ю советскую атомную бомбу
14:21  Как Турция собирается поменять арабский мир. Часть 2
14:17  Турецкий заигрыш Кремля с Анкарой - это глупость и предательство интересов России, - Э.Лимонов
14:15  Откуда взялись тюрки и какой они расы?
14:13  Eurasianet: теневая экономика подрывает пенсионные реформы в странах ЕАЭС
14:12  Уйгуры-мусульмане: самый непокорный народ Китая
14:10  Экс-президент Франции Олланд: "Мигранты - это оккупанты..."
14:04  Бухарцы - исчезнувший народ России
14:03  100 дней преЗЕдента Зеленского: Выбирали Голобородько, а правит Порошенко Второй
14:00  Как бы дружба: Турция вытесняет Россию на постсоветском пространстве, - К.Мельникова
13:55  Макрон провозгласил "Конец западной гегемонии в Мире". Ч.1 и 2
11:56  Елбасы инициирует мировые ядерные переговоры в Нур-Султане
10:29  Аркадаг посетил Сингапурский музей и рассказал его смотрителям о своих книгах
10:21  Первый небоскреб (51 этаж) Ташкент-сити получил имя - "Nest One"
09:47  КазКиноДеятели разбираются. Кто разворовал Дом актера? - "Э-К"
09:40  Японский архитектор Тадао Андо сделает харакири Госмузею искусств Узбекистана. С подачи С.Мирзиеевой
09:38  По-родственному. РосБуржуин А.Усманов получил подряд на маркировку алкашки и табачки Узбекистана
08:30  Сердар в приоритете. Туркменских хлопкорабов бросили на урожай Ахалского велоята
08:17  Brexit без соглашения - будет весело. Боря Джонсон разогнал БритПарламент
07:51  Засракули. РукРаботники Минобраза Казахстана обвинили друг друга в коррупции
07:45  На службе стран и корпораций: безнаказанность и цели американских ЧВК, - Р.Хубиев
07:40  В атаках на Ирак заподозрили израильтян, саудовцев и курдов, - И.Субботин
07:39  Спасет ли Украину новый премьер, - Т.Ивженко
05:54  Премьер-министр Украины Гройсман ушел в отставку
00:11  Долой интернет. Евросоюз будет развивать собственные IT-технологии
Среда, 28.08.2019
21:26  Узбекистан и Китай учредили совместный Инвестфонд в $1 млрд
21:19  Спикер Кара-Калпакского парламента Муса Ерниязов стал "Героем Узбекистана"
21:02  Как в Биаррице Семеро хитрых Иран пугали, - Н.Бобкин
18:34  Нефтеполитическая дружба в действии. Почему Израиль и страны Персзалива заодно против Ирана, - Е.Костандис
18:32  Вашингтон финансирует протесты в Гонконге, - В.Скосырев
18:13  Проникли с языком: в Латвии приготовились к запрету русских детсадов, - И.Кармазин
18:05  Каково было монголам сражаться с самураями?
18:02  Турция мягко и тихо отжимает у Грузии автономную Аджарию, - КП
17:26  В Таджикистане запустили отечественный ювелирный завод - "Зари точик"
16:58  Лукашенко отказался от поездки в Польшу из солидарности с Путиным
15:48  Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что болен раком
14:09  G7 продемонстрировала кризис лидерства на Западе, а также забвение уроков Второй мировой, - Ариэль Коэн
13:45  Почему в "демократической" Франции бить демонстрантов можно, а в "авторитатрных" России и Китае - нельзя, - Сеппо Варьюс
11:48  Как Турция собирается поменять арабский мир. Часть 1, - А.Баталова
11:47  Клад из старинных монет Гарольда ІІ и Вильгельма Завоевателя на $6 миллионов нашли в Англии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кризис шлюх, - А.Нарышкин
00:34 30.08.2019

Кризис шлюх

Гренландия - это даже не что-то новое, отнюдь нет. Гренландия - это очередные разбитые очки, рухнувшие иллюзии. А что, простите, случилось-то в реальности? Абсолютно ничего, кроме одного настоящего события:

Всего лишь навсего стало невозможно продолжать отрицать ЕЩЕ ОДИН, ОЧЕРЕДНОЙ факт, который уничтожает благостную картинку глобалистов-либералов, которую они усиленно внушали нам последние лет 30 или даже 40.

Я помню, как один такой господин любил "пышаться" у меня в каментах по поводу того, что вот есть мы, "цивилизованные люди", которые могущественны аки господь бог и бесчеловечны как фашисты, и вот эти "цивилизованные мы" заставляем арабов воевать и убивать друг друга вместо того, чтобы они строили нормальную жизнь и конкурировали бы тогда с нами. Впрочем, с точки зрения американцев да и вообще англосаксов могущество бога и поведение фашистов - они ни в каком противоречии не находятся. Это же веками любимая игра англосаксов - уничтожение народов. Ради бабла, разумеется, ибо чего еще они когда любили… Но всякий раз придумывалась какая-то "вина" из области "виноват уж тем, что хочется им кушать", а российские либералы радостно подхватывали и распространяли, не рефлексируя.

А теперь тема кончилась, вы заметили? Собственно, тема кончилась вообще очень давно! Просто теперь невозможно стало это отрицать. У нас же отечественные "либералы" любят находить извращенное удовольствие в том, чтобы доказывать очевидно бредовое или даже просто несуществующее.

Фестиваль, когда фашисты "коллективного Запада" приглашали фашистов от "русского либерализма" присоединиться к их глобальному празднику - закончился.

Теперь у "коллективного Запада" другой фестиваль, новая движуха, которая, как водится, есть хорошо забытое старое, а именно - игра под названием "пауки в банке".

Раньше "цивилизованный мир" изгалялся над развивающимися странами, не так ли? Они были субъектами процесса, как хотели глумились над Азией и Африкой, а наши либералы упивались этим фашизмом: хоть сами и не имели никакого отношения к "глобалистам", но зато (прямо в стиле Украины) сами себя "вступили в НАТО и ЕС", сами себя причислили к "коллективному Западу", к "просвещенным" и "прогрессивным" - и считали, что тогда это и они тоже как бы соучаствуют в фашизме Европы и США над Африкой, Азией, Ближним Востоком, Южной Америкой и т. п.

А теперь оказалось, что все совсем не так!

"Цивилизованный Запад" - это не субъект расчленения и управления, а объект! Не он правит, а им правят, не он расчленяет, а его расчленяют!

Просто есть реальный ПАПА, и есть содержанки, шлюхи этого реального папы. И есть то, что папе надоело делать вид, что шлюхи - это законные жены, на что-то там право имеющие.

Впрочем, параллельно появился другой папа, тоже богатый, чуть более ласковый (пока), но тоже правящий довольно жесткой рукой - Китай. И вот у шлюх случилась истерика!

Самое смешное, что эта сцена, которую сейчас папочка-Трамп проворачивает с Европой, с Великобританией, с Японией и прочими - она же была восхитительно экранизирована! Читая реакцию европейских СМИ, я почти слышу взвизги и всписки, которые отлично показаны в этом отрывке. Посмотрите, вам очень понравится, гарантирую!

Отдельно замечу, что здесь показано не только то, как Трамп поступает и будет поступать с Европой, но еще и то, как дядя Вова (и уже упомянутый Трамп) поступят с нашей либеральной оппозицией. Наша оппозиция тоже никогда не понимала своей роли в этом спектакле, но сейчас она находится именно в процессе воспитания и объяснения того, "чего она стоит на земле нашей грешной". Помните, когда приезжали Болтон, Помпео - они даже не подумали заглянуть на огонек к нашим неполживым? Ни на "Эхо", ни встретиться с "лидерами протеста"… А ведь это же такая освещенная веками традиция была!..

Как говорил товарищ Сталин: "А сколько у них дивизий?" И как только оказалось, что у наших несистемщиков нет дивизий (что они сами яростно отрицают), что они ни на что влиять не могут, ничего полезного из себя не представляют - с ними начали поступать вот так - смотрим видео!




Глобализм - это была какая-то сбывшаяся мечта хохлов, мрия о панувании! Как можно быть никем, не представлять из себя ничего, говорить какие-то правильные слова, лизать правильную жопу - и панувати! И править, и рулить, и обрекать страны и народы на гибель - о да, я хорошо понимаю, почему наши либерашки так повелись на эту басенку! С их-то амбициями, с и-то комплексами, с их-то ничтожеством - да это же сбыча всех мечт разом, их любимая мечта о должности надзирателя в концлагере, об абсолютной власти над "быдлом".

А сейчас либерашек вышвыривают жопой на холодный асфальт в ночи прямо из теплой роскошной машины одновременно и американцы, и своя собственная власть. Потому что своя власть относится ровно так же: а сколько у вас дивизий? Ах, ни одной?.. Ах, всего 3 тысячи на митинг - это ваш потолок? А зачем тогда тебя терпеть, размалеванная шлюха? Ты слишком дорого стоишь! Точнее так: ты стоишь на порядки дешевле, чем о себе думаешь, тебя даже Трамп снимает тебя с кошта, а нам-то тогда зачем кормить?

Как говорят американские финансисты, "грядет буря", и чтобы папы выжили, кто-то должен за это заплатить. Трамп разденет и Европу, и Британию, и Японию - всех "союзников" поимеет. Даже вшивую Данию, как мы видим. Все очень серьезно, мноиге просто не понимают сути процессов.

Нью-Йорк - финансовая столица мира. А кто еще? Лондон? Правильно! Но это только пока Британия входит в ЕС: уйдя оттуда она перестанет быть таким центром. Отсюда - поддержка брекзита.

Кто еще правит финансами? Гонконг? Правильно! Но после этого майдана оттуда разбегутся (виноват, уже разбежались) все. Гонконг сейчас убьет себя как надежный банковский и финансовый центр, в этих кругах не прощают таких волнений.

Деньги - это не сраные либералы, деньги ЛЮБЯТ стабильность, а сверхбольшие деньги любят сверхстабильность.

То, что нравится сраному либералу-революционеру, ровно то же ненавидят и доллар, и евро, и фунт, и йена. Поэтому - куда приходят либералы, оттуда уходят деньги. И наступает "прекрасная Имярекстрана будущего"… Типа нынешней Украины.

Трамп одного за другим убьет всех конкурентов во всех областях! С финансовых конкурентов он начал, на Китай уже охоту объявил, он никому не даст панувати!

У США впереди тяжелые времена, Трамп сейчас отберет у своих шлюх все подарки, которые раздали им США в прежние тучные десятилетия.

Ну и, собственно… Кризис - он и есть кризис. В трудные времена становится не до санитментов, шлюхам объявляют их цену и начинают обращаться с ними как со шлюхами. Не до них потому что, есть более существенные дела и проблемы.

Именно это происходит с нашей оппозицией. Не до шуток стало, игра входит в апогей, сейчас по всему миру бабахнет самое интересное - и что, в такой-то момент лизать жопу этим гуманитарно одаренным ничтожествам, которые, будучи полными нулями, что-то о себе мнят?

Их еще принимали во внимание, когда они выводили 100 тысяч. А нынче они выводят 3 тысячи, а ждут отношения, будто вывели миллион. Причем все давно знают, кто они есть и что они могут - ничего! Но они кричат, что могучие и надо их уважать. Ну-ну…

Вот же странно, да, что никто не слушает их брехни? Как и слюнявых всхлипов раскулачиваемой Европы.

Гренландия - это не новое. Гренландия - это очередная невозможность ОТРИЦАТЬ то, что имеет место уже давно.

Источник - Альберт Лекс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567114440
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Заседание Нацсовета под председательством Президента состоится 6 сентября
- Кадровые перестановки
- Дело чести
- Акимат фактически сорвал сроки газификации Нур-Султана – министр энергетики
- Вопросы развития Национальной системы квалификаций обсудили в столице
- В Минздраве РК состоялось заседание Республиканского штаба по вопросу снижения материнской смертности
- Новый скандал разгорелся в министерстве образования Казахстана
- КПМГ аннулирует аудиторское заключение фальсифицированной финансовой отчетности за три года, предоставленной Стати
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  