Кризис шлюх, - А.Нарышкин

00:34 30.08.2019 Кризис шлюх



Гренландия - это даже не что-то новое, отнюдь нет. Гренландия - это очередные разбитые очки, рухнувшие иллюзии. А что, простите, случилось-то в реальности? Абсолютно ничего, кроме одного настоящего события:



Всего лишь навсего стало невозможно продолжать отрицать ЕЩЕ ОДИН, ОЧЕРЕДНОЙ факт, который уничтожает благостную картинку глобалистов-либералов, которую они усиленно внушали нам последние лет 30 или даже 40.



Я помню, как один такой господин любил "пышаться" у меня в каментах по поводу того, что вот есть мы, "цивилизованные люди", которые могущественны аки господь бог и бесчеловечны как фашисты, и вот эти "цивилизованные мы" заставляем арабов воевать и убивать друг друга вместо того, чтобы они строили нормальную жизнь и конкурировали бы тогда с нами. Впрочем, с точки зрения американцев да и вообще англосаксов могущество бога и поведение фашистов - они ни в каком противоречии не находятся. Это же веками любимая игра англосаксов - уничтожение народов. Ради бабла, разумеется, ибо чего еще они когда любили… Но всякий раз придумывалась какая-то "вина" из области "виноват уж тем, что хочется им кушать", а российские либералы радостно подхватывали и распространяли, не рефлексируя.



А теперь тема кончилась, вы заметили? Собственно, тема кончилась вообще очень давно! Просто теперь невозможно стало это отрицать. У нас же отечественные "либералы" любят находить извращенное удовольствие в том, чтобы доказывать очевидно бредовое или даже просто несуществующее.



Фестиваль, когда фашисты "коллективного Запада" приглашали фашистов от "русского либерализма" присоединиться к их глобальному празднику - закончился.



Теперь у "коллективного Запада" другой фестиваль, новая движуха, которая, как водится, есть хорошо забытое старое, а именно - игра под названием "пауки в банке".



Раньше "цивилизованный мир" изгалялся над развивающимися странами, не так ли? Они были субъектами процесса, как хотели глумились над Азией и Африкой, а наши либералы упивались этим фашизмом: хоть сами и не имели никакого отношения к "глобалистам", но зато (прямо в стиле Украины) сами себя "вступили в НАТО и ЕС", сами себя причислили к "коллективному Западу", к "просвещенным" и "прогрессивным" - и считали, что тогда это и они тоже как бы соучаствуют в фашизме Европы и США над Африкой, Азией, Ближним Востоком, Южной Америкой и т. п.



А теперь оказалось, что все совсем не так!



"Цивилизованный Запад" - это не субъект расчленения и управления, а объект! Не он правит, а им правят, не он расчленяет, а его расчленяют!



Просто есть реальный ПАПА, и есть содержанки, шлюхи этого реального папы. И есть то, что папе надоело делать вид, что шлюхи - это законные жены, на что-то там право имеющие.



Впрочем, параллельно появился другой папа, тоже богатый, чуть более ласковый (пока), но тоже правящий довольно жесткой рукой - Китай. И вот у шлюх случилась истерика!



Самое смешное, что эта сцена, которую сейчас папочка-Трамп проворачивает с Европой, с Великобританией, с Японией и прочими - она же была восхитительно экранизирована! Читая реакцию европейских СМИ, я почти слышу взвизги и всписки, которые отлично показаны в этом отрывке. Посмотрите, вам очень понравится, гарантирую!



Отдельно замечу, что здесь показано не только то, как Трамп поступает и будет поступать с Европой, но еще и то, как дядя Вова (и уже упомянутый Трамп) поступят с нашей либеральной оппозицией. Наша оппозиция тоже никогда не понимала своей роли в этом спектакле, но сейчас она находится именно в процессе воспитания и объяснения того, "чего она стоит на земле нашей грешной". Помните, когда приезжали Болтон, Помпео - они даже не подумали заглянуть на огонек к нашим неполживым? Ни на "Эхо", ни встретиться с "лидерами протеста"… А ведь это же такая освещенная веками традиция была!..



Как говорил товарищ Сталин: "А сколько у них дивизий?" И как только оказалось, что у наших несистемщиков нет дивизий (что они сами яростно отрицают), что они ни на что влиять не могут, ничего полезного из себя не представляют - с ними начали поступать вот так - смотрим видео!









Глобализм - это была какая-то сбывшаяся мечта хохлов, мрия о панувании! Как можно быть никем, не представлять из себя ничего, говорить какие-то правильные слова, лизать правильную жопу - и панувати! И править, и рулить, и обрекать страны и народы на гибель - о да, я хорошо понимаю, почему наши либерашки так повелись на эту басенку! С их-то амбициями, с и-то комплексами, с их-то ничтожеством - да это же сбыча всех мечт разом, их любимая мечта о должности надзирателя в концлагере, об абсолютной власти над "быдлом".



А сейчас либерашек вышвыривают жопой на холодный асфальт в ночи прямо из теплой роскошной машины одновременно и американцы, и своя собственная власть. Потому что своя власть относится ровно так же: а сколько у вас дивизий? Ах, ни одной?.. Ах, всего 3 тысячи на митинг - это ваш потолок? А зачем тогда тебя терпеть, размалеванная шлюха? Ты слишком дорого стоишь! Точнее так: ты стоишь на порядки дешевле, чем о себе думаешь, тебя даже Трамп снимает тебя с кошта, а нам-то тогда зачем кормить?



Как говорят американские финансисты, "грядет буря", и чтобы папы выжили, кто-то должен за это заплатить. Трамп разденет и Европу, и Британию, и Японию - всех "союзников" поимеет. Даже вшивую Данию, как мы видим. Все очень серьезно, мноиге просто не понимают сути процессов.



Нью-Йорк - финансовая столица мира. А кто еще? Лондон? Правильно! Но это только пока Британия входит в ЕС: уйдя оттуда она перестанет быть таким центром. Отсюда - поддержка брекзита.



Кто еще правит финансами? Гонконг? Правильно! Но после этого майдана оттуда разбегутся (виноват, уже разбежались) все. Гонконг сейчас убьет себя как надежный банковский и финансовый центр, в этих кругах не прощают таких волнений.



Деньги - это не сраные либералы, деньги ЛЮБЯТ стабильность, а сверхбольшие деньги любят сверхстабильность.



То, что нравится сраному либералу-революционеру, ровно то же ненавидят и доллар, и евро, и фунт, и йена. Поэтому - куда приходят либералы, оттуда уходят деньги. И наступает "прекрасная Имярекстрана будущего"… Типа нынешней Украины.



Трамп одного за другим убьет всех конкурентов во всех областях! С финансовых конкурентов он начал, на Китай уже охоту объявил, он никому не даст панувати!



У США впереди тяжелые времена, Трамп сейчас отберет у своих шлюх все подарки, которые раздали им США в прежние тучные десятилетия.



Ну и, собственно… Кризис - он и есть кризис. В трудные времена становится не до санитментов, шлюхам объявляют их цену и начинают обращаться с ними как со шлюхами. Не до них потому что, есть более существенные дела и проблемы.



Именно это происходит с нашей оппозицией. Не до шуток стало, игра входит в апогей, сейчас по всему миру бабахнет самое интересное - и что, в такой-то момент лизать жопу этим гуманитарно одаренным ничтожествам, которые, будучи полными нулями, что-то о себе мнят?



Их еще принимали во внимание, когда они выводили 100 тысяч. А нынче они выводят 3 тысячи, а ждут отношения, будто вывели миллион. Причем все давно знают, кто они есть и что они могут - ничего! Но они кричат, что могучие и надо их уважать. Ну-ну…



Вот же странно, да, что никто не слушает их брехни? Как и слюнявых всхлипов раскулачиваемой Европы.



Гренландия - это не новое. Гренландия - это очередная невозможность ОТРИЦАТЬ то, что имеет место уже давно. Источник - Альберт Лекс

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