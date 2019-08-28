Какие русские являются потомками Чингисхана?

00:41 30.08.2019

Хан Батый, разоривший русские княжества в 1237 году, приходился внуком монгольскому правителю Тэмуджину – больше известному как Чингисхан (в переводе значит "Океан-хан"). На территории нынешней РФ находился один из улусов монгольской империи – Золотая Орда, осколки которой существовали до XVIII века. Живут ли сейчас в России потомки "покорителя Вселенной" и среди каких народов нужно их искать?



Чингизиды Золотой Орды



В Золотой Орде или Улусе Джучи (по имени старшего сына Чингисхана), власть принадлежала чингизидам по праву рождения. У Джучи было 40 сыновей, поэтому правящий род не пресекался. Однако уже вскоре после основания государства различные проходимцы и интриганы стали оттеснять законную династию от реального правления. Одним из самых известных узурпаторов трона был Мамай, с войсками которого русские встретились на Куликовом поле. Потомки Джучи составили значительную часть правящей аристократии и в татарских ханствах, образовавшихся после распада единого государства – Казанском, Астраханском, Крымском и других. Немалая часть русских дворянских фамилий татарского происхождения относилась к чингизидам. Из степи ханов гнали в первую очередь внутренние неурядицы и гражданские войны. И в XIV веке они стал поступать на службу к московским князьям. Стоит отметить, что и сами князья Рюриковичи и происходящие от них русские аристократы могут считаться символическими "чингизидами", поскольку Александр Невский совершил обряд побратимства с сыном Батыя Сартаком.



Чингизиды в Москве



Наличие знатных выходцев из Орды среди служилых людей поднимало престиж московского правителя, который получал право называть себя "царем царей". По этой причине, например, вассальное Касимовское ханство сохранялось долгое время – до 1681 года. А его правитель Симеон Бекбулатович при Иване Грозном одно время даже формально имел титул Великого князя Всея Руси. Однако, как отмечают историки, судьбы потомков правителей Золотой Орды складывались в новом государстве хуже, чем у других выходцев с Востока. В них видели опасный элемент – потенциальных претендентов на власть. Кроме того, многие представители древнего рода утратили энергичность и привыкли, что им платят крупное жалованье только за наличие титула. Исследователь из Рязани А.В. Беляков насчитал в России XV-XVII веков 189 представителей "золотого рода". Многие из них положили начало устойчивым династиям – например, пленные сыновья и внуки сибирского хана Кучума. Они известны как князья Сибирские – к этому роду принадлежал, например, знаменитый нумизмат XIX века Александр Сибирский. Среди "чингизидских" фамилии русских аристократов источники называют также Максутовых, Чегодаевых, Балушевых, Дашкиных, Чириковых, Аничковых, Талычевых, Чалымовых, Мустафиных, Джанибековых и других. Их родоначальники в родословных книгах именуются "царевичами", "султанами" или "огланами". Некоторые из князей после революции 1917 года эмигрировавшие на Запад или в мусульманские страны, впоследствии вернулись обратно. Отметим, что далеко не все современные носители этих фамилий – Чингизиды. Часто, например, крепостным крестьянам давали фамилию их владельца. Кроме того, некоторые имена татарских ханов, а значит, и производные от них фамилии имели широкое распространение вне дворянских родов.



Крымские Чингизиды



Отдельной ветвью "золотого рода" стал многочисленные крымские Гиреи. Они находились у руля государственной власти на полуострове до 1783 года, дав немало выдающихся деятелей. При российском завоевании Северного Кавказа царская администрация активно использовала черкесскую ветвь Гиреев для влияния на местное население – представителям рода давали высокие военные и гражданские посты. Династия Гиреев существует и сегодня, частично принимая участие в общественно-политической жизни Крыма. Живут они, помимо России (Ростова-на-Дону), также в Великобритании. Один из потомков рода основал компанию Giray Design Company.



Чингизиды в Калмыкии



Калмыки, переселившиеся в южнорусские степи из Центральной Азии в XVII веке, сохранили предания о своих князьях – хошутах. Согласно тексту сказания о дербен-ойратах, хошуты происходят не от самого Чингисхана, а от его брата Хабуту-Хасара.



Что говорит генетика



По данным генетики, в настоящее время "чингизидами" в той или иной мере могут считать себя 16 миллионов человек во всем мире, преимущественно в Азии. Все они являются носителями одинаковой субклады Y-хромосомы, характерной для ближайших родственников Чингисхана – эта гаплогруппа называется "с2б1б1". У представителей российских народов "чингизидский кластер" присутствует меньше, чем у жителей Монголии и Центральной Азии. Исследования дали положительный ответ лишь в Восточной Сибири и южном Поволжье. Среди бурятов показатель составляет 2,3%, у тувинцев – 1,85, у калмыков – 1,67%. Ни у одного из 406 исследованных представителей русского народа гены "Океан-хана" обнаружены не были.



Кристина Рудич