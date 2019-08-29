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Узбекский парламент готовится стать местом для дискуссий, - В.Панфилова
00:42 30.08.2019

Жителям республики предлагают сделать выбор между экономикой и экологией

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
29.08.2019

Президент Шавкат Мирзиеев поставил перед лидерами пяти партий идеологические задачи.
В Узбекистане в декабре состоятся выборы в Олий мажлис – в Законодательную палату и Сенат, а также и местные областные и районные маслихаты (представительные органы власти). Об этом заявил председатель ЦИК республики Мирзо-Улугбек Абдусаломов. Это первые парламентские выборы в стране, которые пройдут при новом президенте Шавкате Мирзиееве, при этом участие независимых кандидатов и оппозиции по-прежнему невозможно.

Еще пять лет назад в Узбекистане начался переход от суперпрезидентской системы к парламентскому правлению. Предполагалось, что Олий мажлис не только будет заниматься законотворчеством, но и получит более широкие полномочия в принятии политических решений и формировании кабинета министров. Однако, как сказал "НГ" заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин, этого не случилось. Во-первых, исполнительная власть переигрывает в политическом процессе законодательную ветвь власти. Во-вторых, последнее слово всегда оставалось за главой государства. Был ли это первый президент Ислам Каримов или второй – Шавкат Мирзиеев.
При этом, по мнению эксперта, риторика о необходимости передать большие полномочия парламенту сохранилась. На днях президент Мирзиеев напомнил о повышении роли ответственности каждого парламентария за происходящее в стране. Но к сожалению, его высказывание было воспринято как ритуальное, которое вряд ли повлечет за собой глобальные изменения в сфере перераспределения полномочий между законодательной и исполнительной властью.

"Интрига предстоящих выборов в том, какая из партий получит больше мандатов и за кем сохранятся ключевые комитеты. Но в соответствии с политической культурой, свойственной узбекской элите, борьба будет носить камерный характер", – считает Андрей Грозин. По его словам, ожидать радикальных изменений в предвыборной кампании было бы излишне оптимистично. Внутриполитический процесс в Узбекистане, несмотря на то что он приобрел динамику, остается консервативным. "Это не в рамках политической культуры Узбекистана – вытворять то, что мы наблюдаем задолго до начала предвыборной кампании в парламент Киргизии", – пояснил эксперт.

В выборах в парламент примут участие пять зарегистрированных политических партий: Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Социал-демократическая партия "Адолат", Демократическая партия "Миллий тикланиш", Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) и Экологическая партия Узбекистана. В прошлых выборах участвовали четыре партии и Экологическое движение, у которого было гарантировано 15 мест в парламенте. В январе 2019 года движение было зарегистрировано и получило статус политической партии.

"Отличительной особенностью нынешних выборов станет то, что они пройдут на основании нового Избирательного кодекса, который был принят в июне нынешнего года. Выборы будут проходить по партийным спискам в 150 территориальных избирательных округах. От каждого округа избирается один депутат. Сама палата состоит из 150 депутатов. Каждая партия самостоятельно будет формировать список кандидатов – до 150 человек. Прежде списки спускались сверху, а каждый кандидат утверждался в аппарате президента. Это не афишировалось, но все об этом говорили", – сказал "НГ" руководитель экспертной группы по международным связям Общественного совета Ташкента Абу-Али Ниязматов.
По словам узбекского эксперта, новые возможности предоставляют партиям большие права, но в то же время на них возлагается огромная ответственность. "Президент Миризиеев делает ставку на парламент как на реальную политическую силу, с которой должны считаться", – подчеркнул Ниязматов.

"Новый игрок на политическом поле – Экологическая партия. Она имеет потенциал и может стать одной из крупнейших фракций в парламенте. Но при правильном подходе", – считает Ниязматов. Поскольку, по его словам, для граждан Узбекистана вопросы экологии намного актуальнее вопросов экономики. Причина – катастрофа Аральского моря. "Дно высохшего Арала содержит миллиарды тонн соли, перемешанной с пестицидами хлопковых полей. Эта соль поднимается в воздух и оседает на близлежащих Тянь-Шанских горах, которые питают реки. Эта соль негативно влияет на ледники: она оседает на них, после чего ледники начинают таять. А без воды Центральная Азия станет пустыней", – отметил эксперт.
Другая проблема, по словам эксперта, бесконтрольная вырубка деревьев в городах Узбекистана. "Деревья вырубают в коммерческих целях для нужд местной мебельной промышленности. Почему такой вывод? Да потому, что вырубаются только ценные породы – дуб, чинара, орех. И длится это уже 15 лет. В Ташкенте в 2008–2009 годах под предлогом безопасности вырубили центральный сквер вековых чинар. Но на самом деле это сделали в коммерческих целях", подчеркнул Ниязматов.
По мнению Андрея Грозина, борьба за места в парламенте развернется между НДПУ и УзЛиДеП. "При жизни первого президента Ислама Каримова народные демократы и либералы попеременно становились фаворитами, получали больший вес и большее доминирование в парламенте. Возможно, эта практика, стратифицирующая разные группы элит по интересам под теми или иными партийными брендами, сохранится. Также возможно, что между ними будет конкуренция", – считает Андрей Грозин.
При этом, по мнению эксперта, фактор президента влияния ни на одну из партий не окажет. "Мирзиеев предпочтений к той или иной партии за последнее время не демонстрировал, хотя к либерал-демократам он имел отношение. Занимая пост премьер-министра, Мирзиеев отвечал за этот бренд и партийное строительство УзЛиДеП. Поэтому, чтобы стать партией власти, между УзЛиДеП и НДПУ развернется политическая борьба", – сказал эксперт.

Источник - ng.ru
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