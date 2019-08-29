Гастарбайтеры опять поехали в Россию. Мигранты из ЦА продолжают вытеснять украинцев и молдаван, - "НГ"

07:15 30.08.2019

29.08.2019

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



На конференции "Ненависть в нашем мире" обсуждалась ситуация с замкнутыми группами мигрантов. Причинами их появления названы отсутствие системной политики по интеграции приезжих и слабая просветительская работа, результатом чего становится рост ксенофобии. При этом эксперты сообщают об очередном увеличении потока гастарбайтеров в Россию. Но теперь это в основном граждане стран Средней Азии, а не Украины или Молдавии.

Участники конференции – представители христианских конфессий, мусульманской и еврейской общин, эксперты в области миграции и госчиновники – поддержали декларацию о совместном противодействии преступлениям на почве ненависти, а также радикализации межэтнических отношений.

По словам замруководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Константина Блаженова, приезжие, в особенности не знающие русский язык, часто самозамыкаются в небольшие группы. Отсюда возникают и этнические анклавы. "Их образ жизни не требует того, чтобы они встраивались в существующее московское сообщество, они практически не общаются ни с кем", – отметил чиновник. В свою очередь, деление на своих и чужих приводит к усилению ксенофобских настроений.

Актуальность этой темы подтверждается данными о том, что в этом году увеличился поток гастарбайтеров, приезжающих на заработки в Россию. Основными центрами их притяжения, конечно, остаются Москва и другие крупные города страны.

Речь идет в том числе примерно о 1,5 млн нелегалов, большинство из которых уже нарушили правила пребывания в РФ и поэтому не фигурируют ни в каких базах, работая нелегально и не выплачивая налогов. Рост идет и в сфере легальной миграции: в Институте Гайдара и РАНХиГСе на днях сообщили о "максимальном за последнее десятилетие притоке мигрантов". Так, с января по апрель этого года в страну прибыли 218,6 тыс. человек, а общий прирост достиг 98 тыс. Это примерно в два раза выше прошлогодних показателей. Причем приезжих из Cредней Азии и Закавказья становится все больше: "Рост временной миграции наблюдается из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Сокращение устойчиво демонстрируют две страны – Молдавия и Украина".

В Росстате объясняют рост числа мигрантов модернизацией системы МВД по их подсчету, а также увеличением в несколько раз количества разрешений на временное проживание гражданам ряда бывших республик СССР.

Эксперты отмечают, что отток среднеазиатских мигрантов из-за падения курса рубля был явлением временным. Россия по-прежнему остается для них основным рынком труда. "Действительно, произошло увеличение числа статистически выявленных иностранных граждан. Это касается и трудовых мигрантов, и тех, кто приезжает сюда на постоянное местожительство, – таких стало больше на 15%", – сообщил "НГ" руководитель информационно-аналитического центра "Прогноз" Юрий Московский. Россия привлекательна для мигрантов потому, что у них дома дела обстоят хуже, а больше ехать некуда, ведь в Европе их не ждут. И хотя ни о каком аномальном росте показателей речи нет, пояснил Московский, но приезжие из Средней Азии действительно продолжают вытеснять украинцев, часть которых получила гражданство РФ, а другая – переместилась в Европу, где заработки выше.

По словам Московского, практика свидетельствует, что рост показателей миграции создает предпосылки к очередному закручиванию гаек: "Такие цифры часто преподносятся намеренно, чтобы обосновать новые ужесточения миграционного законодательства. А они чаще всего вредятбезопасности как страны, так и ее экономики, при этом не укрепляя порядка в самой сфере миграции". Как заметил эксперт, миграционное законодательство РФ сильно перекошено – "где-то не хватает жесткости, а в чем-то ее, напротив, избыток".

Кстати, ряд регионов, в том числе и Петербург, для усиления контроля хотят ввести электронную карту мигранта. В ней будут содержаться все его персональные данные, отпечатки пальцев, место работы, информация о налоговых платежах и прочие сведения. Ожидается, что это позволит исключить подделку документов, в том числе при оформлении трудовых патентов.

В свою очередь, зампред президентского Совета по правам человека Евгений Бобров сообщил об инициативе по обязательному проведению медосмотра приезжих именно в России, чтобы избежать завоза в страну разного рода инфекций. Сейчас многие мигранты пребывают с готовыми документами на руках, но потом выясняется, что они либо устарели, либо выписаны на другое лицо, либо это просто подделка. Проверять человека нужно на месте – делать дактилоскопию, брать анализы и проводить прочие процедуры, а только затем оформлять документы для трудоустройства, уверен Бобров.