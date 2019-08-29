Армия выходит у Эрдогана из повиновения. Генералы объявили правительству Турции "тихий протест"

07:16 30.08.2019

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

29 авг. 19



В Турции продолжаются перестановки в высшем военном командовании. После внепланового визита в Москву президент республики Реджеп Тайип Эрдоган издал указ о переназначении шести генералов. Такому шагу предшествовали прошения об отставке, которые неделю назад подали некоторые турецкие военачальники. В экспертной среде это называют "тихим протестом". Причина может крыться как во вмешательстве власти в военные порядки, так и в ее внешней политике.

Перестановки в командовании начались в первой половине августа – после заседания Высшего военного совета. Однако кадровые изменения не прекращаются до сих пор. "Атмосфера в Вооруженных силах (ВС) Турции изменилась после попытки государственного переворота, – заявил 29 августа в разговоре с изданием Ahval один из западных дипломатов, который тесно работает с турецкими военными. – Офицеры не могут обсуждать какие-то темы открыто, и даже относительное доверие внутри ВС исчезло. Генералы, в частности, считают, что они просто являются добычей политического класса".

Вероятно, доказательством этого недовольства стали поданные неделей ранее заявления об уходе в отставку сразу пяти турецких генералов. Как отмечает Ahval, все эти военачальники в той или иной степени имели значение для турецкой миссии в Сирии. Впрочем, уточняется, что потом три заявления были отозваны назад.



Формально генералы мотивировали прошения об отставке обычной необходимостью досрочно уйти на пенсию, однако аналитики и бывшие военные назвали это признаком глубокого разочарования, которое царит внутри армейских структур. Еще в начале августа отставной бригадный генерал Эрдал Шенер в разговоре с журналистами предположил, что турецкое руководство не имеет четких приоритетов в Сирии, – оно готово даже на диалог с президентом Башаром Асадом. Шенер добавил, что сделка по созданию "безопасной зоны", заключенная недавно между США и Турцией, была результатом обычной американской тактики затягивания процесса. Следует отметить: именно Шенер был одним из генералов, отправленных в отставку до истечения срока полномочий по решению Высшего военного совета.



Тезис о недовольстве командования политикой за рубежом подтвердил и адмирал в отставке Тюркер Эртюрк. По его словам, отставки генералов были спровоцированы разочарованием ВС Турции "сирийской" линией официальной Анкары. "Это невыгодно для нашей страны – работать против сирийского центрального правительства и нести груз империалистической опосредованной войны, – сказал бывший военачальник левой турецкой газете Birgun. – Конечно, во внешней политике вы иногда предпринимаете действия, которые можно считать аморальными, но с расчетом на выгоду". Однако, по словам Эртюрка, сейчас Турция делает в рамках сирийского конфликта аморальные вещи без какой-либо пользы для себя. Единственным выгодополучателем он назвал возглавляемую Эрдоганом Партию справедливости и развития (ПСР).



"Тихий протест генералов не новость в турецких реалиях, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов, который проживает в Анкаре. – Сегодня подобные протесты надо рассматривать как результат продолжающегося с начала 2000-х тренда на установление контроля гражданских лиц над процессом принятия решений в сфере безопасности. Особенностью нынешнего периода является несоответствующий уровень подготовки гражданских чиновников, назначенных на высокие посты". По словам эксперта, некомпетентность наблюдается даже у тех, кто курирует вопросы национальной безопасности и борьбу с терроризмом. Аналитик убежден, что главным критерием большинства важных назначений в эпоху Эрдогана стала лояльность высшему руководству страны.



"На фоне масштабных арестов и отстранений офицеров, заподозренных в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена (обвиненного Анкарой в организации попытки государственного переворота в 2016 году. – "НГ"), растет конкуренция среди правых офицеров, – сказал Ахметов. – У Эрдогана свои планы на армию. "Башкан" (в турецком языке: глава, высшее должностное лицо. – "НГ") пытается создать армию для нужд политического проекта "новой Турции", под лозунгом перехода ВС на профессиональную основу. Если раньше армия в Турции пыталась косвенно контролировать политику, то сейчас политика сама врывается в ВС, подрывая при этом существующие десятилетиями порядки субординации, качества подготовки и продвижения офицеров по службе".



Сирийский конфликт, по словам аналитика, является симптомом. "Политическая власть продавливает свою волю, заставляя военных брать на себя нежелательные риски, – полагает Ахметов. – При этом отсутствует четкое понимание: что же Турция хочет и чего она реально может добиться в Сирии".



Комментарии некоторых генералов, по словам эксперта, показывают, что главную роль в отставках играет то, что некоторые гражданские чиновники вмешиваются в сугубо военные вопросы. "Тут есть и непонимание того, что все-таки Турции выиграет от ситуации в Идлибе (последний крупный оплот противников Асада в Сирии. – "НГ"), где турецкую армию фактически заставляют прикрывать международных террористов, – считает Ахметов. – Тут и ситуация на севере Сирии, где, как и многие правые офицеры, Эрдоган пытается договориться с США о негласном признании особого статуса сирийских курдов в обмен на выход Рабочей партии Курдистана из Северного Ирака".