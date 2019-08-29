|Ташкент. Шерзод Кудбиев перешел из министра труда в советники Мирзиеева
07:23 30.08.2019
Шерзод Кудбиев, занимавший пост министра занятости и трудовых отношений, назначен советником президента Узбекистана по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти.
Соответствующий указ глава государства подписал 29 августа.
Кудбиев родился 12 апреля 1981 года в Фергане. Он закончил Ферганский политехнический институт в 2000 году, работал в этом вузе еще на протяжении семи лет. С 2007 по 2016 годы занимал различные посты в структурах Министерства занятости и социальной защиты, а также Кабинета Министров.
В 2016 году был назначен хокимом Мирзо-Улугбекского района Ташкента, а 12 апреля 2018 года – министром занятости и трудовых отношений.