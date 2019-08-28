Комитет по инвестициям Казахстана возглавил 33-летний семейский болашакер Исатаев

07:31 30.08.2019

Комитет по инвестициям Министерства иностранных дел РК возглавил Рустам Исатаев, передает Kazakhstan Today.

Исатаев Рустам Маратович назначен председателем Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК", - сообщила пресс-служба МИД. Рустам Исатаев родился в 1986 году. Выпускник программы "Болашак", окончил Университет Дарэм (Великобритания) по специальности "экономика".



Трудовую деятельность начал в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК. В 2009-2012 годах работал советником премьер-министра РК, последующие два года работал консультантом Центра внешней политики администрации президента.

С 2014 по 2018 год работал государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента. Курировал деятельность акимата Астаны, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, а также АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".

До назначения председателем Комитета по инвестициям МИД РК с февраля 2018 по август 2019 года работал заместителем председателя правления АО "НК "Kazakh Invest".