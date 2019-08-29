49-летнего старпер-обормота Куранбаева убрали с поста главы Узбекского "Союза молодежи"

08:32 30.08.2019

Кахрамон Куранбаев покинул пост главы Союза молодежи, который он занимал с июня 2017 года, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Указ об этом накануне подписал глава государства.



Теперь Куранбаев займет должность первого заместителя советника президента Узбекистана по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти. При этом он освобождается от должности первого заместителя советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта.

За последние годы Кахрамон Куранбаев стал настоящим интернет-мемом. Популярные паблики и телеграм-каналы, а также просто пользователи сети высмеивали ряд поступков председателя Союза молодежи Узбекистана. Один из самых известных случаев – когда он остановил свадебный кортеж и заставил пересесть жениха и невесту в такси.



Ранее Куранбаев работал на различных должностях в Академии государственного и общественного строительства, Национальном университете Узбекистана, Кабинете Министров. Также долгое время он занимал пост первого заместителя председателя центрального совета молодежного движения "Камолот" (1997-2008 годы).

Напомним, что накануне также был назначен советник президента Узбекистана по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти. Этот пост занял Шерзод Кудбиев.