Российского посла в Узбе Тюрденева удостоили ордена "Мехнат шухрати" (Трудовая слава). На кого трудимся, дядя Вова?

08:35 30.08.2019

АН Podrobno.uz. Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев награжден орденом "Мехнат шухрати" (Трудовая слава), сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Указ об этом был подписан главой государства 29 августа.



Дипломат награжден за большие заслуги в развитии узбекско-российского стратегического партнерства, весомый вклад в расширение торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей, взаимодействия регионов двух стран, плодотворную деятельность по установлению эффективного и обоюдовыгодного финансово-технического и инвестиционного сотрудничества, содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов для нашей республики, а также за активное участие в укреплении отношений дружбы и взаимопонимания между нашими народами.

На сегодняшний день Тюрденев является единственным высокопоставленным дипломатом, награжденным этим орденом.