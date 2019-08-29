Следующая цель России – половина Ближнего Востока, - Ян Биньго

08:42 30.08.2019

Турция для России – не просто покупатель оружия, считает военный эксперт Ян Биньго. По его словам, нынешнее поведение Турции говорит об "упадке" США, которые постепенно теряют контроль над Ближним Востоком. Сейчас Турция все больше сотрудничает с Россией, и если им удастся заключить союз, включив в него Иран, то под их властью "окажется половина Ближнего Востока", утверждает эксперт.



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29 августа телеканал "НТВ" сообщил, что президент Турции не исключает возможности купить российские истребители Су-35 и Су-57 и отказаться от американских F-35. На борту самолета, на котором президент Турции возвращался на родину после визита в Россию, журналисты задали ему вопрос: существует ли вероятность, что страна будет покупать Су-35 и Су-57 вместо F-35. Эрдоган ответил: "Почему бы и нет? Мы же не впустую приехали. После того, как узнаем окончательное решение США по F-35, будем делать собственные шаги. Рынок, где мы можем обеспечить себя тем, что нужно, большой".

27 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с Владимиром Путиным посетил Международный авиационно-космический салон МАКС. Согласно сообщениям, внимание Эрдогана привлекли истребители Су-35 и С-57, он также говорил о них во время переговоров с Путиным.



Ян Биньго, военный эксперт, дал этому свой комментарий. По его словам, это выглядит как обычная сделка между Россией и Турцией по продаже оружия. Однако не стоит забывать, что исторически эти две страны всегда были заклятыми врагами. Особенно во времена холодной войны, когда Турция стала аванпостом НАТО, сдерживающим СССР, и надежно оградила Запад от бывшего советского Черноморского флота. В некотором смысле Европе удалось спокойно существовать такое долгое время именно потому, что корабли Черноморского флота не могли свободно передвигаться по Черному и Средиземному морю. И все это получилось благодаря Турции.



Все мы отлично помним Карибский кризис 60-х годов прошлого века, но не все знают, что он начался из-за Турции. США тайно разместили свои ракеты средней дальности на территории этой страны. Такие действия разозлили руководящие круги СССР и побудили их отправить свои ракеты на Кубу. В конечном итоге стороны пошли на уступки. На Западе сейчас принято говорить, что СССР испугался США и Хрущев "смягчился". Эта теория выставляет Советский Союз не в лучшем свете, на самом же деле США просто вывезли свои ракеты из Турции.



После всего этого президент Турции стал почетным гостем Путина. Нет смысла рассуждать, удастся ли сторонам заключить соглашение о продаже Су-35С и Су-57. Важно помнить, что США только что исключили Турцию из проекта F-35 "Молния II" из-за того, что она ослушалась США и захотела купить российскую зенитную ракетную систему большой и средней дальности С-400 "Триумф". Когда правительство Обамы отказало Турции в покупке ЗРС "Патриот" PAC-3, оно не задумывалось о российском факторе, потому что Россия и Турция на тот момент враждовали.



В истории многие крупные события происходят случайно. "Неудавшийся государственный переворот", который Обама пытался устроить в Турции, привел к тому, что мы имеем на данный момент. С-400 стали выражением признательности Путину за спасение от "неудачного переворота". Российские спецслужбы вовремя раскрыли коварный замысел США, и Путин успел за день предупредить Эрдогана, заручившись таким образом "дружбой" с ним. Все это похоже на "хитроумный план", направленный против США. Впоследствии Турция, находившаяся в американском лагере, начала сотрудничать по сирийскому вопросу с Россией.

На Западе существует мнение, что поведение Турции свидетельствует об "упадке" США, которые постепенно теряют возможность контролировать Ближний Восток. Переход Турции на сторону России - огромная потеря для американцев. Трамп ищет способы исправить "ошибки", допущенные Обамой, пытается вернуть хорошие отношения с Турцией. Но у Турции есть свои амбиции, она больше не согласна быть "пешкой" США. Косвенно это говорит о том, что, по мнению Турции, США теряет свою мощь. Какая страна не хочет быть сильной? Когда-то Османская империя уже занимала господствующие позиции.

В лице Турции Россия получила не только покупателя вооружения. Сотрудничество между Россией, Турцией и Ираном стало важной переменной. Египет не смог оправиться от "цветной революции". На Ближнем Востоке наступила эпоха четырех гигантов: Турции, Саудовской Аравии, Ирана и Израиля. Если России удастся заключить союз с Турцией и Ираном, под их властью окажется половина Ближневосточного региона. Разве будет Турция слушать США, когда перед ней открылись такие соблазнительные перспективы?



Оригинал публикации: 苏联没有征服的国家，普京要完成大交易，俄下一个目标半个中东

Опубликовано 29/08/201