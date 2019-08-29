Джизакский сингапурец Садуллаев возглавил Мирзи-югенд

09:20 30.08.2019

Алишер Садуллаев назначен председателем Центрального совета Союза молодежи, а также временно исполняющим обязанности первого заместителя советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Указ об этом накануне подписал глава государства.



С октября 2018 года Садуллаев занимал пост первого заместителя главы Союза молодежи. В июле 2017 года он был назначен заместителем министра народного образования по вопросам молодежной политики. Тогда ему было 22 года, и он стал самым молодым замминистра в истории страны. Является выпускником Сингапурского института развития менеджмента.

Предыдущий глава Союза молодежи Кахрамон Куранбаев покинул свой пост и получил новую должность – первого заместителя советника президента Узбекистана по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти.

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© Агентство новостей "Podrobno.uz"

Материал подготовил(а):

Темир Исаев