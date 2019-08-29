Гонка империй. Действительно ли колониализм изжил себя? - Хусейн Шобокши

09:36 30.08.2019

Автор из Саудовской Аравии внимательно следил за ходом саммита G7 во Франции, и в уме у него всплывало только одно слово - "колониализм". Одни страны смотрят на мир сквозь призму своего старого колониального наследия, а другие хотят стать новыми колониалистами, пишет он и называет США, Китай, Турцию, Иран, Россию. Приз, за которым они гонятся, - доминирование над всем миром.

Asharq Al-Awsat (Саудовская Аравия): гонка империй



Как и все, я внимательно следил за ходом саммита G7 во Франции. В уме всплыло только одно слово - "колониализм". Все еще остались страны, смотрящие на мир сквозь призму своего старого колониального наследия, и они не осознают, что мир полностью изменился.

Страны Большой семерки Великобритания, Франция, Япония, Германия и Италия имели свои собственные колониальные проекты. Также следует упомянуть колониальные страны, не входящие в "группу семи": Испания, Португалия и Нидерланды. И даже Америка когда-то была колонизатором, но совсем иного рода.



Действительно ли колониализм изжил себя? Этот вопрос уместно было бы задать после распада Советского Союза и соседних стран-колоний, а также после сокращения территорий, контролируемых традиционными колониальными державами. Многие эксперты подтверждают, что китайская инициатива "Один пояс, один путь" - это широкомасштабный и амбициозный колониальный проект, который подавался исключительно как экономический. Китай пока не смог добиться укрепления своего статуса как сверхдержавы с экспансионистскими амбициями. США, Япония, Канада и Европейский союз делают это через различные фонды развития. Но бывший президент США Барак Обама обвинил китайского лидера Си Цзиньпина в неспособности нести бремя глобального развития.



Время показало, что Китай стал бременем и обузой для развивающихся стран, которые погрязли в огромных долгах, стремясь возвратить то, что им когда-то принадлежало. Они так и не смогли выполнить свои финансовые обязательства и выплатить долги. Зачем далеко ходить - вспомним, что западные финансовые институты делают с развивающимися странами, в особенности политику Международного валютного фонда.

Сегодня на Ближнем Востоке существуют "колониальные" проекты, которые нельзя просто проигнорировать. Турция реализует проект "Османского халифата", стремясь расширить контроль над традиционной зоной турецкого влияния, а именно в странах Центральной Азии, некоторых мусульманских и арабских государствах.



Также существует шиито-иранский проект, чья основная идея заключается в разжигании межрелигиозной революции с применением террористических средств, а также в распространении влияния путем оккупации арабских столиц руками террористических милиций.

Нельзя забывать о попытке Путина воссоздать Российскую империю. Российский президент не только одержим возвращением старой русской славы, но и руководствуется личными мотивами. Путин желает взять вверх над западным лагерем, который, по его мнению, оскорбил русских.



И в заключение необходимо напомнить о долгоиграющем проекте "Израиль", который стремится усилить свое влияние с помощью древних библейских легенд.

Существуют различные колониальные проекты: одни давно уже умерли, а другие пытаются восстать из могилы. Вопрос лишь в том, каким образом неоколониалисты в лице Китая, США и России будут лавировать между "формальным" сотрудничеством и бесконечными враждебными намерениями, тем более что приз, за которым все гонятся, один - доминирование над всем миром.



Сегодня мы стоим на пороге полного пересмотра мироустройства на основе имперского сценария, больше похожего на соревнование, в котором эстафетные палочки передаются из рук в руки. Финишная черта приближается, но на пути появляется новый лидер.



Хусейн Шобокши (حسين شبكشي)

Asharq Al-Awsat, Саудовская Аравия

Оригинал публикации: سباق الإمبراطوريات

Опубликовано 29/08/2019