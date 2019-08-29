"Казселезащиту" доверили экс-послу в Киргизии Кокрекбаеву. Пока петух не кукарекнул...

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09:50 30.08.2019
В ГУ "Казселезащита" КЧС МВД назначен новый руководитель
Пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК, 29 августа
В соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан №469 л/с от 27 августа 2019 года руководителем государственного учреждения "Казселезащита" Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК с 28 августа 2019 года назначен Кокрекбаев Карим Насбекович, ранее занимавший должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике.