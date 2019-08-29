В Кыргызстане создана Госкомиссия по событиям в Кой-Таше

10:37 30.08.2019

Образована государственная комиссия по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР в четверг.



Соответствующее решение подписал премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.



Комиссию возглавил вице-премьер-министр Жениш Разаков, в ее состав также включены депутаты, представители местных органов власти и общественные деятели.



Как отмечается, распоряжение подписано в целях объективного и всестороннего изучения ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш 7 и 8 августа 2019 года.

"Государственной комиссии поручено в месячный срок изучить вопрос и подготовить заключение для последующего информирования Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.



Напомним, 27 июня парламент лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, до этого специальная депутатская комиссия выдвинула против него шесть обвинений, пять из которых поддержаны генпрокуратурой. Атамбаеву инкриминируется незаконное обогащение, коррупция, причастность к незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева, незаконное присвоение земельного участка и др.



По возбужденным уголовным делам Атамбаев трижды вызывался для дачи показаний в качестве свидетеля, однако бывший президент отказался являться на допросы. В связи с чем 7 августа было принято решение о принудительном приводе.



После событий в Кой-Таше президент КР Сооронбай Жээнбеков отметил, что до 7 августа Атамбаев вызывался как свидетель, теперь он становится обвиняемым в совершении тяжких преступлений.



Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации.



По решению суда экс-президенту Кыргызстана Атамбаеву, который был доставлен в СИЗО ГКНБ КР, продлили срок заключения под стражей до 26 октября.