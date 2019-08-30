Банда Зеленого-Терпило, - Ростислав Ищенко

11:07 30.08.2019 В Киеве и окрестностях в годы советской власти была широко известна история о гибели в селе Триполье (недалеко от Киева) отряда комсомольцев, уничтоженных бандой Зеленого. Историю эту рассказывали в школах, и даже улица героев Триполья в Киеве была (ныне она называется Спасская)



Атаман Зеленый (Даниил Ильич Терпило) был исключительно колоритной личностью. Родился в упомянутом Триполье, образование кой-какое (а для того места и времени неплохое) получил. Окончил начальную школу, а потом двухклассное училище школьных учителей (естественно, не для гимназий или реальных училищ, а для таких же сельских начальных школ). В общем, читать и писать умел. В результате Первую мировую войну прослужил писарем при штабе, а под ее занавес даже успел закончить школу прапорщиков и получить первое офицерское звание.



До войны, как большинство амбициозных недоучек всех времен и народов, ходил в революцию (эсерствовал). Вернувшись домой после развала армии, занялся любимым занятием - политикой. В то время в России это означало практически неизбежное участие в Гражданской войне. Он и участвовал. Вначале воевал за Петлюру (Директорию) против гетмана Скоропадского. Целой дивизией командовал (правда, повстанческой). Едва прогнали гетмана, как он с Петлюрой поссорился и предложил свои услуги красным (та же дивизия стала именоваться 1-й советской). С красными у него тоже не срослось. Через полтора месяца службы он и на них обиделся, поднял в своем родном Триполье (где и квартировала дивизия) восстание, перебил коммунистов и продотряд (тех самых комсомольцев, о которых помнит история). Повоевал против красных, затем немного - против деникинцев, в бою с которыми и погиб. Вся "героическая" история Зеленого уложилась в один год (с ноября 1918 по ноябрь 1919 года). Два месяца он служил Петлюре, полтора месяца - большевикам, полгода бандитствовал сам по себе.



Фамилия нового украинского лидера Зеленского до боли похожа на кличку атамана. Много общего и в биографиях. Провинциальный парнишка, больше игравший в КВН, чем учившийся, двинулся вначале в околополитический бизнес ("95-й квартал" всегда шутил на политические темы), а затем и в политику - стал президентом примерно такого же качества, как Зеленый был атаманом.

Давеча Зеленский собрал в Раде банду таких же полуобразованных проходимцев. Большая часть его депутатов закончили какие-то украинские вузы, а некоторые даже успели поучиться в иностранных (есть такие, что и не в одном), но если послушать их выступления, то сразу становится понятно, что ни знания, ни интеллект к диплому автоматически не прилагаются. Тем более, что эта молодая поросль украинской независимости училась уже в пореформенной украинской школе, понимание безальтернативности евроинтеграции для Украины всосала вместе с детским питанием, а промышляла всю жизнь либо грантоедством, либо аферами в околоолигархическом бизнесе. То есть жизненный опыт имеет весьма специфический, примерно такой же, как у писаря Зеленого был военный.



Всем этим матерым, хоть и молодым, грантоедам и аферистам Зеленский с трибуны Рады сообщил, что если за год они не сумеют удовлетворить население, то он будет ими недоволен, и намекнул на возможность роспуска.

Что характерно, так же, как в Гражданскую войну, никто не смел пикнуть против произвола пана-атамана, пока он в авторитете, рейтингового Зеленского его "слуги" слушали как мыши. Порошенко Рада так в лучшие времена не слушала. Никто не сказал президенту, что нехорошо совмещать государственную должность с работой клоуна. Никто не обратил его внимание на тот простой факт, что Раду нельзя распустить потому, что главе государства показалось, что она не удовлетворяет народ. Есть строгие, оговоренные Конституцией причины для роспуска парламента (отсутствие коалиции, неспособность приступить к работе в течение месяца, неспособность утвердить правительство). В 2007 году Ющенко с Тимошенко придумали еще один способ - обнуление партийных списков, сложение большинством депутатов их полномочий, лишение парламента кворума, а значит и дееспособности. Но способ этот крайне громоздок, а главное, предполагает добровольное сложение полномочий большинством депутатов, что возможно, только если они рассчитывают переизбраться или если их держат под прицелом.



Таким образом, идея Зеленского с роспуском парламента через год (теоретически позволяющая президенту переложить ответственность за политические и экономические провалы на представительский орган и продлить на несколько месяцев агонию своей власти) не работает. Не работает она потому, что для реализации любого доступного варианта роспуска парламента (включая его силовой разгон) президент должен пользоваться поддержкой существенной части избирателей (хотя бы процентов сорока). Но рейтинги президента и парламента, большинство в котором принадлежит президентской партии, абсолютно взаимосвязаны. Их рейтинги ведут себя как уровень воды в сообщающихся сосудах: синхронно растут и синхронно падают. Следовательно, в гипотетической ситуации поиска крайнего рейтинг Зеленского просто не позволит ему раскачивать лодку и рисковать конфронтацией с парламентом, а значит, год испытательного срока отведен им скорее самому себе, чем депутатам. В ситуации разочарования народ будет скорее настаивать на досрочных выборах президента. А депутаты Зеленского спокойно его сдадут.



Напомню, кстати, что ровно год продлилась карьера революционера Зеленого. Опять совпадение.

Может быть, Зеленский сможет опереться на правительство? Не думаю. Там один политик, и тот, правду сказать, Аваков. К нему мы еще вернемся. Он единственный человек, представляющий интерес в этой комбинации. Остальные из той же банды грантоедов, а в большинстве своем, несмотря на молодость, еще и убежденные предатели, успевшие поработать кто с Порошенко, а кто еще и Януковича успел застать. Самые же матерые начали делать карьеру еще при Кучме. Президенты менялись, а люди, составившие зеленское правительство, лишь кочевали из госструктур в бизнес и обратно, не забывая аккуратно подсиживать своих начальников.



Это правительство, как и парламентская фракция, будет хранить верность Зеленскому, пока он в силе, но как только рейтинг пойдет вниз и пройдет критическую отметку в 35-40% с тенденцией к дальнейшему быстрому понижению, они его предадут, предадут так быстро, что никто не успеет понять, что произошло, а они уже будут работать на "альтернативу преступному режиму". Выбор всегда бывает прост: или сохранить верность уходящей власти и уйти вместе с ней, скорее всего, навсегда забыв дорогу обратно, или перебежать на сторону победителя и сохранить позицию и шансы на дальнейший рост. Ребята, ставшие у Зеленского премьером и министрами, всегда выбирали последнее. Поэтому я их не рассматриваю по отдельности. Для оценки событий второго года Гражданской войны нет нужды досконально выяснять биографии всех бойцов банды Зеленого (в отдельные месяцы их число доходило до тридцати тысяч).

Единственное исключение - Аваков. Это не просто единственный министр, оставшийся от предыдущего правительства. Это еще и едва ли не единственный министр, уцелевший при Порошенко от первых назначений победившего Майдана. Это также потомственный предатель, последовательно предавший Ющенко, Тимошенко и Порошенко. Только Януковичу он не служил - не взяли из-за острого конфликта с группой Добкина-Кернеса в Харькове. Но это и тот человек, благодаря которому Зеленский стал президентом. Он блокировал не только порошенковские фальсификации, но и применение силового ресурса. Аваков не дал Порошенко опереться на уличные банды нацистов. Аваков, находясь за сценой, не позволил Порошенко продавить парламент и заставить его ввести военное положение на два месяца, что автоматически отменило бы выборы.

Это не значит, что Зеленский должен быть благодарен Авакову. Министр внутренних дел действовал в своих интересах и в своих интересах будет действовать в правление Зеленского/Коломойского. Интерес Авакова заключается в сохранении за собой МВД, как единственного силового ресурса, позволяющего полностью контролировать страну, участвовать практически во всех доходных схемах и работать самостоятельным центром силы.



Итак, Зеленский - плод компромисса между американцами (санкционировавшими выступление Авакова против Порошенко под предлогом обеспечения демократичности и прозрачности выборов), Коломойским, который обеспечил выдвижение Зеленского, а когда у него появились шансы на победу (поначалу призрачные), при помощи серии грамотных закулисных переговоров (в ходе которых умудрился обмануть и Тимошенко и Порошенко) довел дело до блестящего результата, и Аваковым, который пытается при новых фигурах на доске сохранить ту же схему взаимодействия с властью, что обеспечила ему при Порошенко полную независимость от президента и влияние не меньшее, чем у премьера.



Именно эти три силы на паях контролируют и Зеленского, и парламентское большинство, и правительство. Именно эти три силы принимают стратегические решения, которые куклы из банды Зеленского потом озвучивают в качестве президентских инициатив, постановлений правительства или законопроектов, инициируемых депутатами. Но эти же три силы движутся к неизбежному столкновению.

Во-первых, США не едины, демократы и республиканцы ведут холодную гражданскую войну (которая уже два раза едва не переросла в горячую), и на Украине каждая из сторон внутриамериканского конфликта решает свои проблемы. Каждая принуждает украинскую власть к поддержке своей позиции. Но на Украине все помнят чем кончился для Порошенко неудачный выбор стороны в американском конфликте и хотели бы от Вашингтона железных гарантий, что им ничего не будет за их выбор (который рано или поздно все равно окажется неправильным). Вашингтон таких гарантий не дает, приходится лавировать, чтобы удовлетворить всех. В результате и республиканцы и демократы, что-то имеют, но всем недовольны.



Пока это недовольство выливается в неявные попытки оттеснить от Зеленского Коломойского, который не только договариваться умеет слишком хорошо, но и легко и доходчиво объясняет, почему он прав, хоть не выполнил свои обязательства, в то время как партнеры свои - выполнили. Часть окружения Зеленского готова вступить в союз с американцами. Эти дети искренне считают, что без олигарха у них будет больше возможностей для политического роста и личного обогащения. Они даже не представляют себе, что над ними будет просто поставлен другой олигарх (Пинчук или Ахметов, Порошенко пока вряд ли вернут - слишком токсичен), который в отличие от Коломойского будет американцам беспрекословно подчиняться, а не торговаться с ними. А значит, и диапазон самостоятельности украинского правительства существенно уменьшится. Ему просто будет спускаться по вертикали команда, которую невозможно не выполнить. И доходность должностей снизится - олигархат будет за их счет добирать недобранное из-за американцев.

Но как бы там ни складывались обстоятельства, рано или поздно Зеленскому предстоит выбрать, с кем он - с "цивилизованным миром", представленным эталонной демократией планеты, или с опекающим его олигархом. Любой выбор опасен. Коломойский в перспективе должен все равно проиграть американцам, но до этого он вполне успеет расправиться с Зеленским.



Аваков в этой схеме союзник Коломойского лишь до тех пор, пока противоречия между США и олигархом не вылились в открытое противостояние. До сих пор Аваков всегда играл на стороне США против украинских президентов. Нет оснований считать, что он не сыграет на стороне Вашингтона и против украинского олигарха, контролирующего президента. Но это знает и Коломойский. Значит, он попытается убрать Авакова до того, как его собственный конфликт с Америкой перейдет в активную фазу. Хоть и не немедленно. Сейчас Аваков нужен для укрепления позиций новой власти.



Кстати, массированный слив информации о том, что именно Аваков будет переназначен министром внутренних дел и что это очень плохо, выступления под Радой и Администрацией президента против Авакова, неуклюжая попытка списать и само назначение и протесты против него на Порошенко, который якобы готовит путч, защитить от коего может лишь Аваков и, наконец, более чем часовой тайм-аут (при первоначально объявленном перерыве на 15 минут) показывают, что позиционные бои по составу Кабмина шли до последнего и что Авакова пытались кинуть, убедив, что все за него, а затем тихонечко сорвав голосование. Для этого всего лишь надо было голосовать по министрам не спискам, а по каждому отдельно.

Думаю, что все вышеперечисленные странности являлись составными частями провокации против Авакова, имеющей целью убедить его, что сопротивление его утверждению подавлено, отвлечь внимание на якобы пропорошенковских радикалов, митингующих в правительственном квартале, после чего под благовидным предлогом проголосовать каждого министра отдельно и провалить кандидатуру Авакова. Поскольку выступала против Авакова ориентирующаяся на Зеленского фракция в "Слуге народа", а также ближайшее окружение Зеленского, не исключено, что и сам президент был вовлечен в интригу, хоть и в пассивном качестве. Ему предстояло сделать вид, что он очень огорчен, но мирится с неизбежным, и внести другую кандидатуру на пост министра.



Если бы интрига увенчалась успехом, не факт, что правительство Зеленского/Гончарука просуществовало бы больше суток. Аваков не собирался добровольно уходить при Порошенко, вряд ли бы согласился на мирный уход и сейчас. Это понимает Коломойский, понимают американцы, как понимают они и то, что на данном этапе только Аваков может гарантировать украинскому режиму относительную стабильность. Поэтому после краткой торговли в кулуарах, Рада все же утвердила правительство списком. Аваков был переназначен министром внутренних дел, а Зеленский не стал самостоятельным центром силы.



Теперь, когда фигуры расставлены на позиции, начинается первый раунд игры на выбытие. Как в детской игре, в которой всегда на один стул меньше, чем число играющих, какая-то из трех точек опоры нынешнего режима должна пасть первой. Это не могут быть американцы, без них режим нежизнеспособен, значит, это должен быть либо Аваков, либо Коломойский. Без третьей точки опоры система теряет устойчивость, для восстановления баланса надо убрать и вторую. После этого, меняя президентов по своему произволу, США могут длить агонию режима достаточно долго. Но нет гарантии, что, оставшись один на один с Америкой, Коломойский или Аваков обязательно уступят. Коломойский давно играет против всех, уверен, что может выиграть, явно не планирует сдаваться и в конечном итоге, если ему повезет, может заставить США уступить перед угрозой нанесения им на Украине неприемлемого политического ущерба (хотя бы путем разглашения конфиденциальных сведений, относящихся к 2014 году).

Что касается Авакова, то ему просто некуда отступать. Должность является гарантией его неприкосновенности, а заодно и главным обеспечением его бизнеса. Поэтому он тоже может пойти до конца.



Как видим, каждый центр силы, обеспечивающий устойчивость власти Зеленского, находится в перманентном конфликте с остальными. При этом они произвольно могут вступать в союзы в любой конфигурации. Более того, в окружении Зеленского пытается прорасти четвертый центр силы (друзья и соратники, занявшие высшие бюрократические посты и претендующие на вступление в ряды олигархов путем ускоренного перераспределения собственности в свою пользу). Первую попытку с интригой против Авакова они провалили, но, несомненно, будут пытаться заявить свои права в дальнейшем.



Теоретически правительство и парламентская фракция, объединившись, могли бы сыграть на противоречиях между действующими центрами силы и перехватить у них власть. Но туда потому и отобрали грантоедов и аферистов, неспособных к самой простой интриге и живших исключительно щедротами американских фондов и/или украинских олигархов. Они могут лишь работать статистами на чужом празднике жизни. Банда Зеленского, как банда Зеленого, промышлявшая в тех же местах сто лет назад, может воевать хоть за красных, хоть за Петлюру, но любая попытка уйти в самостоятельное плавание ведет к ее разгрому Вооруженными cилами Юга России (Добровольческой армией) и исчезновению.



Ростислав Ищенко



30 авг. 2019 Источник - ukraina.ru

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