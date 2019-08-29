Новым главой Минстроя Узбекистана станет Батыр Закиров

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12:01 30.08.2019
Депутаты одобрили кандидатуру нового министра строительства
Законодательная палата одобрила кандидатуру Батыра Закирова на пост министра строительства.
Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса в четверг одобрили кандидатуру Батыра Иркиновича Закирова на пост министра строительства Узбекистана, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Кандидат будет утвержден в должности после соответствующего указа президента.
С мая пост министра строительства остается вакантным после назначения Абдукаххара Тухтаева хокимом Шайхантахурского района Ташкента.
Батыр Закиров (1963 г. р.) окончил Ташкентский политехнический институт (1988). Возглавлял предприятие "Трест 12" (1996−2011), работал заместителем премьер-министра - председателем Государственного комитета по архитектуре и строительству. С 2018 года занимал должность первого замминистра строительства. С начала 2012 года также является президентом Федерации тяжелой атлетики.
В марте в Конституцию Узбекистана были внесены поправки, расширяющие полномочия Законодательной палаты. В частности, депутаты теперь рассматривают и одобряют кандидатуры в члены Кабинета Министров.
На заседании депутаты обратились к Батыру Закирову с вопросами о качестве строительства, ценах на жилье и мерах по борьбе с коррупцией в отрасли.
Кандидат на пост министра строительства дал подробные ответы на вопросы депутатов и проинформировал их о программе действий по реформированию сферы строительства, говорится в сообщении Законодательной палаты.