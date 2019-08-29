Матерый российский гешефт-махер Макаров (Итера) стал советником советника Аркадага по ТЭКу Какаева

12:25 30.08.2019

29 августа президент Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с советником по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаевым и главой компании ARETI Игорем Макаровым.

В ходе встречи Какаев предложил главе государства назначить Макарова "специалистом-экспертом" при советнике по нефтегазу. Бердымухаедов предложение одобрил.

"С удовлетворением констатировал долгосрочный характер взаимодействия с холдингом [ARETI], являющимся давним деловым партнером нашей страны", – цитирует президента госинформагентство ТДХ.

По данным издания, "Макаров заверил, что приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное высокое доверие и внести весомый вклад в процветание Туркменистана, уроженцем которого он является".