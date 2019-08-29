 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 30.08.2019
13:26  Дурманий больше не посол Ирана в Ташкенте
13:13  Откупился? Уволенный неделю тому за коррупцию ректор ТашГЮУ Каньязов назначен... замдиректора Агентства по интеллектуальной собственности Узба
12:25  Матерый российский гешефт-махер Макаров (Итера) стал советником советника Аркадага по ТЭКу Какаева
12:01  Новым главой Минстроя Узбекистана станет Батыр Закиров
11:07  Банда Зеленого-Терпило, - Ростислав Ищенко
10:53  КырНаркотрафик. Горные тропы, схроны, чабаны и "ямы"
10:37  В Кыргызстане создана Госкомиссия по событиям в Кой-Таше

10:00  Британского принца Эндрю трясут за штаны. Педофил со стажем, - Le Figaro
09:55  Подводные дороги, подземные небоскребы, космо-отели... Как будет выглядеть мир через 50 лет, - Daily Mail
09:50  "Казселезащиту" доверили экс-послу в Киргизии Кокрекбаеву. Пока петух не кукарекнул...
09:39  Россия-Китай: стратегический брак по расчету, - National Interest
09:36  Гонка империй. Действительно ли колониализм изжил себя? - Хусейн Шобокши
09:20  Джизакский сингапурец Садуллаев возглавил Мирзи-югенд
09:10  Американская разведка против китайского гиперзвука, - ВПК
08:43  Конец либерализма – новый мир или тупик? - Э.Биров
08:42  Следующая цель России – половина Ближнего Востока, - Ян Биньго
08:40  Global Times: к чему может привести введение режима ЧП в Гонконге?
08:35  Российского посла в Узбе Тюрденева удостоили ордена "Мехнат шухрати" (Трудовая слава). На кого трудимся, дядя Вова?
08:32  49-летнего старпер-обормота Куранбаева убрали с поста главы Узбекского "Союза молодежи"
07:31  Комитет по инвестициям Казахстана возглавил 33-летний семейский болашакер Исатаев
07:23  Ташкент. Шерзод Кудбиев перешел из министра труда в советники Мирзиеева
07:16  Армия выходит у Эрдогана из повиновения. Генералы объявили правительству Турции "тихий протест"
07:15  Гастарбайтеры опять поехали в Россию. Мигранты из ЦА продолжают вытеснять украинцев и молдаван, - "НГ"
00:43  Британский бардак. ЕвроКердык Джонсона,- Е.Пудовкин
00:42  Узбекский парламент готовится стать местом для дискуссий, - В.Панфилова
00:41  Какие русские являются потомками Чингисхана?
00:34  Кризис шлюх, - А.Нарышкин
00:07  Фейерверкер Новиков. Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка
00:06  Зеленский против Зеленского, - Э.Лимонов
Четверг, 29.08.2019
23:33  Узбеки: дворяне тюркских народов, читающие Коран и поклоняющиеся Солнцу
22:31  Встреча Трампа и Рухани? Почему бы и нет!
21:30  Чудики у руля. Почему на Западе народ предпочитает выбирать фриков?
18:04  Новым премьером Украины стал мелкий чинуша - перебежчик-порошенковец и лакей-коломоец - Леша Гончарук
17:39  Трамп отказался выводить войска из Афганистана после сделки с талибами. Кривляется, дурачок
17:32  Иран сообщил о наличии какого-то "секретного оружия, для наказания врагов в отдаленных точках планеты"
14:22  Взрывная волна разметала по степи животных и автомобили... Как под Семипалатинском испытывали 1-ю советскую атомную бомбу
14:21  Как Турция собирается поменять арабский мир. Часть 2
14:17  Турецкий заигрыш Кремля с Анкарой - это глупость и предательство интересов России, - Э.Лимонов
14:15  Откуда взялись тюрки и какой они расы?
14:13  Eurasianet: теневая экономика подрывает пенсионные реформы в странах ЕАЭС
14:12  Уйгуры-мусульмане: самый непокорный народ Китая
14:10  Экс-президент Франции Олланд: "Мигранты - это оккупанты..."
14:04  Бухарцы - исчезнувший народ России
14:03  100 дней преЗЕдента Зеленского: Выбирали Голобородько, а правит Порошенко Второй
14:00  Как бы дружба: Турция вытесняет Россию на постсоветском пространстве, - К.Мельникова
13:55  Макрон провозгласил "Конец западной гегемонии в Мире". Ч.1 и 2
11:56  Елбасы инициирует мировые ядерные переговоры в Нур-Султане. Посидим, по-охаем...
10:29  Аркадаг посетил Сингапурский музей и рассказал его смотрителям о своих книгах
10:21  Первый небоскреб (51 этаж) Ташкент-сити получил имя - "Nest One"
09:47  КазКиноДеятели разбираются. Кто разворовал Дом актера? - "Э-К"
09:40  Японский архитектор Тадао Андо сделает харакири Госмузею искусств Узбекистана. С подачи С.Мирзиеевой
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    Туркменистан   |   КАДРЫ   | 
Матерый российский гешефт-махер Макаров (Итера) стал советником советника Аркадага по ТЭКу Какаева
12:25 30.08.2019

29 августа президент Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с советником по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаевым и главой компании ARETI Игорем Макаровым.
В ходе встречи Какаев предложил главе государства назначить Макарова "специалистом-экспертом" при советнике по нефтегазу. Бердымухаедов предложение одобрил.
"С удовлетворением констатировал долгосрочный характер взаимодействия с холдингом [ARETI], являющимся давним деловым партнером нашей страны", – цитирует президента госинформагентство ТДХ.
По данным издания, "Макаров заверил, что приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное высокое доверие и внести весомый вклад в процветание Туркменистана, уроженцем которого он является".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567157100
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