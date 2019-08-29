 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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  Новости и события
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Пятница, 30.08.2019
13:26  Дурманий больше не посол Ирана в Ташкенте
13:13  Откупился? Уволенный неделю тому за коррупцию ректор ТашГЮУ Каньязов назначен... замдиректора Агентства по интеллектуальной собственности Узба
12:25  Матерый российский гешефт-махер Макаров (Итера) стал советником советника Аркадага по ТЭКу Какаева
12:01  Новым главой Минстроя Узбекистана станет Батыр Закиров
11:07  Банда Зеленого-Терпило, - Ростислав Ищенко
10:53  КырНаркотрафик. Горные тропы, схроны, чабаны и "ямы"
10:37  В Кыргызстане создана Госкомиссия по событиям в Кой-Таше

10:00  Британского принца Эндрю трясут за штаны. Педофил со стажем, - Le Figaro
09:55  Подводные дороги, подземные небоскребы, космо-отели... Как будет выглядеть мир через 50 лет, - Daily Mail
09:50  "Казселезащиту" доверили экс-послу в Киргизии Кокрекбаеву. Пока петух не кукарекнул...
09:39  Россия-Китай: стратегический брак по расчету, - National Interest
09:36  Гонка империй. Действительно ли колониализм изжил себя? - Хусейн Шобокши
09:20  Джизакский сингапурец Садуллаев возглавил Мирзи-югенд
09:10  Американская разведка против китайского гиперзвука, - ВПК
08:43  Конец либерализма – новый мир или тупик? - Э.Биров
08:42  Следующая цель России – половина Ближнего Востока, - Ян Биньго
08:40  Global Times: к чему может привести введение режима ЧП в Гонконге?
08:35  Российского посла в Узбе Тюрденева удостоили ордена "Мехнат шухрати" (Трудовая слава). На кого трудимся, дядя Вова?
08:32  49-летнего старпер-обормота Куранбаева убрали с поста главы Узбекского "Союза молодежи"
07:31  Комитет по инвестициям Казахстана возглавил 33-летний семейский болашакер Исатаев
07:23  Ташкент. Шерзод Кудбиев перешел из министра труда в советники Мирзиеева
07:16  Армия выходит у Эрдогана из повиновения. Генералы объявили правительству Турции "тихий протест"
07:15  Гастарбайтеры опять поехали в Россию. Мигранты из ЦА продолжают вытеснять украинцев и молдаван, - "НГ"
00:43  Британский бардак. ЕвроКердык Джонсона,- Е.Пудовкин
00:42  Узбекский парламент готовится стать местом для дискуссий, - В.Панфилова
00:41  Какие русские являются потомками Чингисхана?
00:34  Кризис шлюх, - А.Нарышкин
00:07  Фейерверкер Новиков. Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка
00:06  Зеленский против Зеленского, - Э.Лимонов
Четверг, 29.08.2019
23:33  Узбеки: дворяне тюркских народов, читающие Коран и поклоняющиеся Солнцу
22:31  Встреча Трампа и Рухани? Почему бы и нет!
21:30  Чудики у руля. Почему на Западе народ предпочитает выбирать фриков?
18:04  Новым премьером Украины стал мелкий чинуша - перебежчик-порошенковец и лакей-коломоец - Леша Гончарук
17:39  Трамп отказался выводить войска из Афганистана после сделки с талибами. Кривляется, дурачок
17:32  Иран сообщил о наличии какого-то "секретного оружия, для наказания врагов в отдаленных точках планеты"
14:22  Взрывная волна разметала по степи животных и автомобили... Как под Семипалатинском испытывали 1-ю советскую атомную бомбу
14:21  Как Турция собирается поменять арабский мир. Часть 2
14:17  Турецкий заигрыш Кремля с Анкарой - это глупость и предательство интересов России, - Э.Лимонов
14:15  Откуда взялись тюрки и какой они расы?
14:13  Eurasianet: теневая экономика подрывает пенсионные реформы в странах ЕАЭС
14:12  Уйгуры-мусульмане: самый непокорный народ Китая
14:10  Экс-президент Франции Олланд: "Мигранты - это оккупанты..."
14:04  Бухарцы - исчезнувший народ России
14:03  100 дней преЗЕдента Зеленского: Выбирали Голобородько, а правит Порошенко Второй
14:00  Как бы дружба: Турция вытесняет Россию на постсоветском пространстве, - К.Мельникова
13:55  Макрон провозгласил "Конец западной гегемонии в Мире". Ч.1 и 2
11:56  Елбасы инициирует мировые ядерные переговоры в Нур-Султане. Посидим, по-охаем...
10:29  Аркадаг посетил Сингапурский музей и рассказал его смотрителям о своих книгах
10:21  Первый небоскреб (51 этаж) Ташкент-сити получил имя - "Nest One"
09:47  КазКиноДеятели разбираются. Кто разворовал Дом актера? - "Э-К"
09:40  Японский архитектор Тадао Андо сделает харакири Госмузею искусств Узбекистана. С подачи С.Мирзиеевой
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Откупился? Уволенный неделю тому за коррупцию ректор ТашГЮУ Каньязов назначен... замдиректора Агентства по интеллектуальной собственности Узба
13:13 30.08.2019

ывший ректор ТГЮУ назначен на новую должность
Освобожденный от должности ректора юридического университета Есемурат Каньязов занял новый пост.

29 августа Каньязов Есемурат назначен заместителем директора Агентства по интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции Узбекистана, сообщает Минюст.

Напомним, что Есемурат Каньязов был освобожден от должности ректора Ташкентского юридического университета в ходе видеоселекторного совещания под председательством президента 17 августа текущего года.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - uznews.uz
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