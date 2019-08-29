Откупился? Уволенный неделю тому за коррупцию ректор ТашГЮУ Каньязов назначен... замдиректора Агентства по интеллектуальной собственности Узба

13:13 30.08.2019

ывший ректор ТГЮУ назначен на новую должность

Освобожденный от должности ректора юридического университета Есемурат Каньязов занял новый пост.



29 августа Каньязов Есемурат назначен заместителем директора Агентства по интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции Узбекистана, сообщает Минюст.



Напомним, что Есемурат Каньязов был освобожден от должности ректора Ташкентского юридического университета в ходе видеоселекторного совещания под председательством президента 17 августа текущего года.