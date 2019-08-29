Дурманий больше не посол Ирана в Ташкенте

13:26 30.08.2019

Посол Ирана завершает миссию в Узбекистане

Посол Ирана Бахман Огоразий Дурманий завершает дипломатическую миссию в Узбекистане.



Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 29 августа принял посла Ирана Бахмана Огоразий Дурманий, завершающего дипломатическую миссию в стране, сообщила пресс-служба МИДа.

Глава МИДа поздравил посла с успешным завершением работы в Узбекистане, отметив ее продуктивный характер. Посол со своей стороны выразил признательность за созданные благоприятные условия для исполнения его миссии в стране.

Бахман Агарази Дормани был назначен послом Ирана в Узбекистане осенью 2015 года.