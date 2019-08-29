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Новое правительство Украины. Они знают, где находится рай, - В.Стоякин
15:00 30.08.2019

Новое правительство Украины. Они знают, где находится рай

Василий Стоякин

Случилось неслыханное. Ульяна Супрун подала в отставку. В это мало кто верил, но это случилось. Почему? Очевидно, потому, что у нее нашлась достойная преемница. Сменщица Супрун - Зоряна Скалецкая покажет, что такое "доктор смерть". Хотя - нет... Какая она доктор

Первое сравнение, которое возникает при взгляде на новое украинское правительство, - с правительством "чикагских мальчиков" Егора Гайдара. Та же компания людей, глубоко идеологически индоктринированных и знающих, как надо ("а бояться-то надо только того, кто скажет: "Я знаю, как надо!" Гоните его! Не верьте ему! Он врет! Он не знает - как надо!" (с)).

Итак, правительство сформировано. За него проголосовали 281 депутат - фракция "Слуга народа" и группа "За будущее". "Европейская солидарность" была против, "Батькивщина" и "Голос" воздержались, а "Оппозиционная платформа" не голосовала.

Что интересно в новом правительстве?

В правительстве всего два вице-премьера (против шести в правительстве Гройсмана, но, может, их еще доизберут), которые обозначают ключевые направления работы правительства - европейскую интеграцию (Дмитрий Кулеба - посол при ЕС) и "цифровую трансформацию" (Михаил Федоров - 28-летний специалист по СММ). И то и другое прекрасно само по себе.

Украина свой путь европейской интеграции прошла до конца. Чтобы его продолжить, необходимо осуществить радикальные изменения самого Европейского союза. Довести его до состояния, когда в его составе вполне органично будут смотреться Албания, Молдавия и Украина. Как мы понимаем, Германии и Франции в таком ЕС делать нечего.

"Цифровая трансформация" и "аграрная сверхдержава" - вещи несовместимые. Если мы идем путем "цифровой трансформации", то у нас может не быть целевого министра по ней, но должны быть министры промышленности и науки.

Остальным занимаются 14 (против 19) министров.

Общая черта этих людей - полная оторванность от страны и возведенная в принцип некомпетентность. Они молодые, имеют западное образование и, как правило, не имеют опыта работы.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства - Тимофей Милованов, руководивший обучением депутатов от СН в Трускавце. Его обычно представляют как "ученого", но ученым он не является - это классический преподаватель либеральной идеологии. Помните специалистов по истмату и истпарту? Вот это он… То, что находится за пределами его профессионального кругозора, просто не существует. Можно не сомневаться, что речь идет и о населении Украины.

Министр юстиции Денис Малюська - тот человек, который будет обеспечивать интересы транснационального капитала в ходе приватизации украинских активов. Человек к этому подготовленный и не сомневающийся, что украинские ресурсы должны получить эффективного собственника (зря ли он в Лондоне учился?).

Министр финансов Оксана Маркарова - подобно другим новым министрам, имеет западное образование, но в отличие от них имеет опыт работы - министерством руководит уже более года.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Денис Оржель - специалист по альтернативной энергетике. Для понимания - во всем мире, за исключением буквально нескольких стран, "зеленый тариф" формируется за счет снижения прибыли традиционной энергетики. Очень ценное приобретение для страны, у которой запасы угля на несколько дней… К тому же, ему придется вести переговоры с такими зубрами энергетики, как Миллер. В любом случае это человек не простой, раз его посадили на два самых коррумпированных в Украине направления - энергетику и недра.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий занимался ранее ликвидацией ГАИ и созданием сервисных центров МВД. Сервисные центры - аналог российских МФЦ, только работают лучше. Однако, теперь Криклию придется заниматься дорогами и трубопроводами… То есть тем, что находится в самом плачевном состоянии.

Министром общин и территорий (ЖКХ) стала Алена Бабак. Журналисты программы "Гроші" в 2017 году нашли информацию о том, что на самой большой квартире депутата висит долг за ЖКХ почти в 23 тысячи гривен. "Отличный специалист", презирающий квартплату как принцип.

Министр социальной политики Юлия Соколовская - руководитель компонента реформирования системы здравоохранения проекта USAID "Реформа ВИЧ-услуг в действии". Работала ли она в реальном секторе - неизвестно (подтверждений ее работы в Минфине найти не удалось).

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая даже на фоне Супрун выделяется отсутствием отношения к медицине. Она, правда, занималась вопросами медицины в "реанимационном пакете реформ", и это знак качества - специалисты РПК являются высококлассными специалистами по либерализации сферы предоставления услуг и превращению ее в способ зарабатывания денег.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет - сын талантливого украинского банкира Александра Дубилета, некоторое время - IT-директор "Приват-банка". Ему бы быть министром цифровой трансформации, но поставили его на скучный пост, предполагающий организацию работы правительства.

Министр культуры Владимир Бородянский - директор принадлежащего Виктору Пинчуку канала СТБ. Считает, что, поскольку Россия напала на Украину, то российский культурный продукт должен быть запрещен. Пока Россия не напала, каналу СТБ приходилось тяжело - чтобы производить "конкурентоспособный продукт", СТБ задолго до того, как это стало трендом, начал вводить так называемое харьковское правописание начала 1930-х годов, имеющее весьма отдаленное отношение к украинскому языку.

Министр по делам ветеранов и временно оккупированных территорий Оксана Коляда - полковник, заместитель командующего АТО, заместитель министра по делам ветеранов. Специалист по вопросам информационно-психологической войны.

Министр внутренних дел - Арсен Аваков. В отдельном представлении не нуждается, наиболее профессиональный министр в трех постмайданных правительствах. Почему, собственно, и удержался.

Относительно этого правительства есть две версии.

Версия №1 состоит в том, что это ликвидационная комиссия - после такой власти населения и активов в стране не останется.

Версия №2 - за каждым специалистом, занимающимся пиаром, будет находиться первый зам, решающий вопросы в интересах одного или нескольких олигархов. Тоже сомнительное удовольствие, но олигархам хотя бы в определенном отношении интересна эта страна… А вот "чикагским мальчикам" в коричневых штанишках страна-то точно не интересна. Они-то знают, где находится рай…

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567166400
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