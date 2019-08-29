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Сыгынак, Орбулак, Буланты - по местам великих побед Казахского ханства, - "Э-К"
15:05 30.08.2019

"ЭК" вспомнила о местах громких побед Казахского ханства

Алан ИСАЕВ | Нур-Султан

Урочище Анракай

Народ в веках пронес память о значимых победах Казахского ханства, ведь зачастую на кону стояла судьба будущей нации. Говорят, в местах сражений до сих пор можно услышать предсмертные крики врагов, хрипы изможденных лошадей и лязг стали.

Окрестности Сыгынака

Затяжное столкновение двоюродных братьев по матери Касым хана и Мухаммеда-Шейбани разрешилось в 1510 году в окрестностях Сыгынака. Зимой того года в борьбе за присырдарьинские города Мухаммед-Шейбани отправился в поход. Касым хан отступил и укрепился в предгорьях Улытау. Шейбанидские полководцы Убайдулла и Тимур уже праздновали победу в брошенной ханской ставке на юге страны. Но не тут-то было. Касым хан отправил в разведку батыра Мойынсыз Хасана с небольшим отрядом. Смелый воин, прозванный Бесшейным, не был обделен храбростью, несмотря на физический недостаток.

Хасан увидел, что неприятель беспечен, и решился напасть под покровом ночи. Войска шейбанидов в панике бежали. Почти все вооружение досталось казахам.

Чуть позже в местечке Кок-Кашан произошло генеральное сражение с основными силами Мухаммеда-Шейбани, увенчавшееся победой казахского оружия. Таким образом Касым хан восстановил свои позиции и чуть позже примирился с двоюродным братом.

Ущелье Орбулак

В последние годы местность в Джунгарском Алатау получила широкую известность. Здесь произошла битва 600 казахов против 50-тысячной армии джунгар во главе с Эрдени Батуром. Таким образом, казахи переплюнули подвиг 300 спартанцев.

Джангир хан подготовил 600 стрелков, вооруженных кремниевыми фитильными ружьями, окопался и выложил стену из камней, некоторые участки которой сохранились по сей день.

Такое малое число воинов объясняется тем, что Джангир хан еще не был коронован и не мог созвать ополчение. К тому же джунгары напали внезапно.

Хану оставалось только уповать на правителя Самарканда Жалантос батыра, который отправился к нему на выручку с 20-тысячной армией. Но до прихода помощи надо было продержаться хотя бы два дня...

Первая волна джунгар попала под залп 300 ружей. Неприятель в панике отступил. Этого времени было достаточно, чтобы еще 300 нукеров подготовили ружья. За пару дней яростных атак джунгары потеряли 10-тысячное войско, а когда подошел Жалантос, вынуждены были бежать.

К слову, этим летом начались съемки телесериала "Орбулак", создатели которого обещают показать красивые батальные сцены.

Река Буланты

В прошлом году близ села Байконур Улытауского района Карагандинской области отпраздновали 290-летие Булантинской битвы. Несмотря на то что село находится далеко от космодрома, именно оно дало ему название. Здесь располагался муляж – так называемый ложный космодром.

У реки Буланты в 1728 году казахи разгромили войско джунгар. С обеих сторон было по 60 тысяч воинов под руководством Абулхаир хана и Цэвен Рабдана. Джунгары, закованные в тяжелые доспехи и вооруженные длинными копьями, атаковали казахов. Наша легковооруженная конница заманила их глубоко в степь и, внезапно развернувшись, захлестнула со всех сторон.

Местность эта каменистая и покрыта мелкими сопками, что не позволило джунгарам использовать быстрый напор катафрактов. Джунгары были разгромлены, спастись удалось лишь отдельным группам.

Урочище Анракай

Очередное генеральное сражение казахов и джунгар состоялось весной 1730 года. Место сражения благоприятствовало казахской коннице – тугайные леса и чередование гор со степью. С обеих сторон были 30-тысячные конницы. Абулхаир хану противостоял полководец Ласан Дайшын.

Первые 11 дней шли одиночные поединки, и лишь затем началась основная битва. Решающую роль сыграли полководцы Кабанбай батыр и Богенбай батыр, которые опрокинули противника на своих флангах.

Окрестности Баянаула

В верховьях реки Шидерты, на западе Баянаульских гор, есть место Шуршут-кырган. Здесь Аблай ханом был уничтожен 20-тысячный отряд, входящий в корпус манджуро-монгольских войск, который вторгся в Казахское ханство после захвата Джунгарии. Это был венец многомесячной партизанской войны Аблай хана. К тому же казахам благоприятствовала погода – в ноябре 1756 года на севере установились морозы.

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567166700
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