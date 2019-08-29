Султан Мулай Исмаил - жестокий правитель и самый многодетный отец в истории мира

15:09 30.08.2019

Мулай Исмаил ибн Шериф родился в 1646 году на западе пустыни Сахары, а именно в регионе Тафилальта. Его отец, Мухаммад I аш Шериф, добившись независимости Тафилальта, стал полноправным лидером алавитских шерифов. Спустя несколько лет, в 1635 году он передает власть своему старшему сыну Мухаммаду II, который продолжает политику отца, заключающуюся в объединении разрозненных и враждующих между собой земель Марокко. Но несмотря на его успешное правление, он погибает от рук своего брата Мулая Рашида ибн Шерифа в 1664 году, который объявляет себя султаном. В 1672 году Мулай Рашид погибает и место правителя Марокко занимает его младший брат Мулай Исмаил.



Несмотря на период междоусобных войн за власть, правление султана Исмаила, как отмечается в истории, способствовало росту могущества и власти государства Марокко. После прихода к власти, перед новоиспеченным правителем стояло множество проблем. В основном они заключались в противодействии власти султана множества религиозных и местных марокканских объединений. Лишь спустя двадцать лет правления, сопровождавшихся многочисленными репрессиями, казнями и пытками политических противников, Мулай Исмаил укрепился на престоле, а его властные полномочия расширились на все государство.



Также султан, дабы не вызывать новых конфликтов с марокканскими племенами, создает мощную армию, состоящую преимущественно из рабов. Ее общая численность насчитывала около 150 тысяч воинов. Для укрепления порядка в городах, Исмаил создает милицию, именуемую Гиш из Уадаис.



За годы его правления, Королевство Марокко устанавливает дипломатические связи со многими странами Западной Европой, такими как Франция, с которой в 1682 году он заключает договор о дружбе, Испания, Англия и прочие.



Сделав город Мекнес столицей королевства и начав его обустраивать дворцами и прочими сооружениями, султана Исмаила стали сравнивать с его современником Людовиком XIV.



Также можно отметить, что при этом правителе, Королевство Марокко получило независимость от Османской Империи, благодаря нескольким успешным сражениям во второй половине XVII века. В 1681 году он отвоевывает у Испании ал-Мамуру, а в 1684 году захватывает город Танжер, принадлежавший Англии, после чего прогоняет с этих территорий христиан.



Султан Мулай Исмаил известен как самый плодовитый отец за всю историю. По некоторым данным, он был отцом более 800 детей. Кроме того, у него было 4 жены и 500 наложниц. Помимо этого, есть и другие сведения о численности его потомства. Так, французский дипломат Доминик Бюсно, бывший в гостях у султана, заявлял, что детей было 1171.



Также следует сказать, что этот правитель был достаточно жесток. Некоторые исторические документы свидетельствуют нам о том, что при подозрении своих наложниц или жен в неверности, султан лично душил их, а также наносил им увечья-вырывал зубы и отрезал груди. Со своими политическими соперниками он также расправлялся самолично.