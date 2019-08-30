Новое обострение американо-китайских отношений – испытание на выносливость, - В.Пироженко

15:33 30.08.2019

Виктор ПИРОЖЕНКО | 30.08.2019



Китайская сторона демонстрирует свое преимущество

После некоторого затишья отношения между США и КНР в июле – августе обострились вновь. Причем обострились по всем направлениям.



23 августа таможенно-тарифная комиссия Госсовета КНР объявила о повышении тарифов в размере от 5 до 10 %, в зависимости от продукции, на импорт из США общей стоимостью 75 млрд. долл. Дополнительными сборами облагается импорт автомобилей, сельхозпродукции, нефти и самолетов. Это отложенный ответ Китая на июньское повышение администрацией Трампа тарифов на импорт из КНР.



Трамп отреагировал в тот же день, заявив, что планирует увеличить 10-процентный тариф на 300 млрд. долл. китайских импортных товаров до 15 % и 25-процентный тариф на 250 млрд. долл. китайского импорта – до 30 %.

Растет напряженность в американо-китайских отношениях по проблеме Тайваня. В прошлом месяце администрация Трампа одобрила продажу Тайваню танков Abrams и иного оборудования на сумму свыше 2 млрд. долл. Тогда Министерство иностранных дел КНР предупредило, что США "играют с огнем". Однако в середине августа администрация Трампа уведомила Конгресс, что президент одобрил продажу Тайваню 66 истребителей F-16 на сумму 8 млрд. долл. Это решение поддержали и республиканцы, и демократы. Заметим, что практика продажи Тайваню новых истребителей не применялась давно – со времен администрации Джорджа Буша-младшего американцы ограничивались модернизацией имевшихся у Тайваня самолетов.



Вооружение Вашингтоном островной администрации на фоне активизации дипломатических контактов Вашингтона с Тайбэем следует расценивать как торпедирование американцами фундаментального для двусторонних отношений принципа "одного Китая".

Усилились нападки Вашингтона на Пекин из-за Гонконга. В этом вопросе Трамп ранее был нейтрален, но сейчас занял сторону гонконгских уличных бунтовщиков. А вице-президент США Пенс 19 августа увязал перспективу нормализации торговых отношений с "правильным" поведением Китая в отношении организаторов массовых беспорядков.



На первый взгляд, несколько разрядилась ситуация вокруг китайской телекоммуникационной компании Хуавей (Huawei). Вашингтон отложил на три месяца введение запрета американским компаниям сотрудничать с Хуавей. При этом, однако, Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США включило дополнительно 46 филиалов Хуавей в список организаций, сделки с которыми требуют более жестких проверок BIS.

Чем ближе к президентским выборам в США, тем напористее действует администрация Трампа, и пока не понятно, куда это все приведет. Например, госсекретарь Майк Помпео, выступая на частном обеде в Нью-Йорке перед группой влиятельных предпринимателей, заявил, что, хотя препятствия для быстрой сделки с КНР существуют, он чувствует, что две страны придут к соглашению в течение следующего года, до президентских выборов.



Если так, то взвинчивание Вашингтоном напряженности в отношениях с КНР – это продолжение тактики "переговоров с позиции силы", т.е. психологического давления, блефа, запугивания, которые Трамп-коммерсант широко использовал в своей предпринимательской карьере. Эта тактика должна предполагать, что в Вашингтоне видят "красные линии", которые в отношениях с КНР пересекать нельзя, а "игра на нервах" Пекина ведется вблизи от этих линий. Похоже, однако, что, увлекшись "сдерживанием" Китая, администрация Трампа начала терять "красные линии" из виду, о чем говорят позиции США по Тайваню и прямое вмешательство Вашингтона в дела КНР в связи с ситуацией в Гонконге.

Не исключено, что Трамп готовится пересечь некие "линии" и во внутренней политике. Объявляя о новом повышении тарифов на китайский импорт, американский президент заявил, что из-за торгового конфликта с Китаем он может ввести в стране чрезвычайное положение и наделить себя чрезвычайными полномочиями в регулировании внешней торговли. Например, использовать специальный закон, блокирующий сделки американских фирм в Китае.



Трамп, безусловно, рискует. В частности, он рискует окончательно испортить отношения с базовой группой своих избирателей – фермерами. Национальный фермерский союз (NFU) США в сделанном на днях заявлении возложил на Трампа ответственность за ухудшение положения фермеров в результате ответных мер КНР: "...президент Трамп делает все хуже, а не лучше".

Пока же президент, действуя в обычном стиле, спешит до выборов 2020 года продавить торговую сделку с Китаем на своих условиях. Поскольку времени мало, а Китай на уступки не идет, Трамп взвинчивает напряженность и пробует разные варианты давления на Пекин в надежде, что один из них или все они вместе принесут ему успех.

Однако признаков того, что Пекин изменит позицию, нет. Ситуация в экономике КНР стабильная, рост ВВП по итогам первых двух кварталов находится в пределах запланированных 6-6,5%, правительство принимает новые меры для его поддержания.



"Испытание на выносливость" – эта оценка китайско-американской торговой войны, данная китайской "Глобал таймс", точно отражает логику всей ситуации. И здесь китайская сторона демонстрирует свое преимущество. Решимость Пекина отразить атаку Вашингтона поддерживается китайским обществом, чего нет в Соединенных Штатах.



В то же время в долгосрочном плане Трампу невыгодна дальнейшая эскалация конфликта – она может обвалить рынки в преддверии выборов в ноябре 2020 года и/или привести к массовым банкротствам фермеров. Погоня за дополнительными сборами с китайского импорта грозит обернуться для США потерями, к которым американское общество не готово.