Алматинская обл. В оппозиционерку Арзамасову стреляли на ступенях акимата, задержан аким Аппасов...

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15:58 30.08.2019
Покушение на активистку. Задержан аким Панфиловского сельского округа
Информацию подтвердили в акимате района.
Аким Панфиловского сельского округа Нургали Аппазов задержан в рамках расследования по делу о нападении на гражданскую активистку Галину Арзамасову, сообщает Zakon.kz.
Нургали Аппазова задержали вчера, 29 августа. Информацию об этом редакции подтвердил представитель акимата района.
26 августа стало известно о стрельбе по Галине Арзамасовой. Пользователь Facebook Ирина Ким сообщила, что на Арзамасову напали у входа в районный акимат. Сотрудниками полиции была создана следственно-оперативная группа, заведено уголовное дело.
Позже дело о покушении было взято на контроль Министерства внутренних дел.
Редакция Zakon.kz обратилась с запросом в Департамент полиции Алматинской области.