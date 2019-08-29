Алматинская обл. В оппозиционерку Арзамасову стреляли на ступенях акимата, задержан аким Аппасов...

15:58 30.08.2019

Покушение на активистку. Задержан аким Панфиловского сельского округа

Информацию подтвердили в акимате района.



Аким Панфиловского сельского округа Нургали Аппазов задержан в рамках расследования по делу о нападении на гражданскую активистку Галину Арзамасову, сообщает Zakon.kz.

Нургали Аппазова задержали вчера, 29 августа. Информацию об этом редакции подтвердил представитель акимата района.

26 августа стало известно о стрельбе по Галине Арзамасовой. Пользователь Facebook Ирина Ким сообщила, что на Арзамасову напали у входа в районный акимат. Сотрудниками полиции была создана следственно-оперативная группа, заведено уголовное дело.

Позже дело о покушении было взято на контроль Министерства внутренних дел.

Редакция Zakon.kz обратилась с запросом в Департамент полиции Алматинской области.