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Афганский спецназ вышел на самообеспечение, - А.Серенко
18:08 30.08.2019

Силы специального назначения Афганистана (Afghan Special Forces, ASF) достигли в 2019 году высокого уровня боевой эффективности. По словам секретаря Совета национальной безопасности (СНБ) Афганистана доктора Хамдуллы Мохиба, сегодня афганский спецназ стал настоящим кошмаром для боевиков "Талибана" и "Исламского государства" (обе организации запрещены в РФ).

В четверг 29 августа советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб встретился с командованием Корпуса специальных операций Афганской национальной армии (АНА). "В ходе встречи доктор Мохиб высоко оценил боевые возможности и доблесть афганских коммандос, - говорится в официальном сообщении СНБ Афганистана. - Он назвал их самым страшным кошмаром для врага и гордостью для каждого афганца". Хамдулла Мохиб также встретился с солдатами и офицерами армейского спецназа, выслушав их пожелания и предложения по организации службы и ответив на вопросы, касающиеся политической ситуации в стране.
Силы спецназа являются наиболее эффективными и боеспособными частями в афганской армии. Главную роль в их обучении и боевой подготовке играют инструкторы из стран НАТО. Практически ежедневно афганские коммандос выполняют сложные боевые задачи в десятках провинций страны. Интенсивность боевых операций спецназа сказывается на статистике потерь, хотя, по словам афганских силовиков, талибы и боевики "Исламского государства" (ИГ), против которых действуют коммандос, несут гораздо более значительный урон.

Помимо проведения операций по ликвидации главарей, полевых командиров и политических функционеров "Талибана", афганские спецназовцы в последнее время сосредоточились на поиске и уничтожении складов с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Так, например, 29 августа бойцы ASF захватили и уничтожили секретный склад с оружием в Кабуле, попутно ликвидировав четырех боевиков "Талибана".

Во вторник 27 августа спецназовцы провели операции сразу в трех провинциях страны. В Гельманде коммандос уничтожили склад с оружием и боеприпасами, захватив в плен четырех талибов. В Нангархаре бойцы ASF также уничтожили склад с оружием, но уже принадлежавший ИГ, убив одного и взяв в плен 9 боевиков "халифата". В провинции Кандагар спецназовцы взорвали склад с оружием талибов, уничтожив одного боевика. В общей сложности в этих трех провинциях за несколько часов коммандос убили и захватили в плен 15 боевиков "Талибана" и ИГ и уничтожили три склада с оружием и боеприпасами.

Днем ранее, в понедельник 26 августа, спецназовцы за несколько часов провели в пяти провинциях страны операции по захвату складов с оружием, принадлежавших талибам и боевикам ИГ. Так, крупный склад с оружием и боеприпасами "Талибана" был взорван в уезде Сангин провинции Гельманд. Аналогичное хранилище оружия и одного боевика талибы потеряли в уезде Имам Сахиб провинции Кундуз. Тайник с оружием террористов ИГ коммандос уничтожили в уезде Дех Бала провинции Нангархар. В районе Саидабад провинции Вардак спецназовцы уничтожили подпольный склад с оружием и трех боевиков "Талибана", захватив в плен трех талибов. Наконец, в районе Бермаль провинции Пактика коммандос во время боевого патрулирования обнаружили и уничтожили тайник с оружием и четырех боевиков "Талибана".

Одной из важных задач афганского спецназа является ликвидация полевых командиров и политических функционеров талибов и местного отделения ИГ. Так, 28 августа в провинции Лагман бойцами коммандос был уничтожен заместитель теневого губернатора талибов. В тот же день спецназовцы вместе с бойцами 203-го армейского корпуса АНА провели операции против боевиков "Талибана" в районе Зурмат провинции Пактия и районе Мата-Хан провинции Пактика. В результате были убиты 37 талибов, в том числе заместитель командира "красного подразделения" - спецназа движения "Талибан". В плен к коммандос попали трое талибов. Одновременно с этими операциями в среду 28 августа бойцы ASF приняли участие в отражении нападения боевиков "Талибана" на район Гурзиван в провинции Фарьяб. Как сообщают источники "НГ", руководил террористами глава местной "военной комиссии" талибов Махдум Алим. Бойцы спецназа и военнослужащие 209-го корпуса АНА не только успешно отбили атаку боевиков "Талибана", но и уничтожили 19 экстремистов, в том числе двух полевых командиров шейха Закарию и муллу Мухаммеда.

Следует отметить, что, наряду с армейским спецназом успешные операции против боевиков "Талибана" и ИГ проводят бойцы специального подразделения Управления национальной безопасности (УНБ) Афганистана. Как сообщают источники "НГ", в конце июля спецназовцы УНБ в районе Дангам провинции Кунар ликвидировали Ахмад Шаха - одного из ключевых местных полевых командиров талибов, который руководил группой из 20 террористов. Примечательно, что в ходе операции по уничтожению Ахмад Шаха, спецназовцы УНБ захватили живыми трех его сторонников, 2 самодельных взрывных устройства (СВУ), несколько единиц оружия и почти 40 кг наркотиков. "Это миф, что талибы якобы борются с наркотиками в Афганистане, - заметил в беседе с "НГ" один из афганских силовиков. – "Талибан" активно участвует в наркобизнесе и финансирует за его счет свою террористическую деятельность".

На фоне слухов о возможном уходе американских и натовских сил из Афганистана солдаты и офицеры ASF не теряют оптимизма. "Мы давно уже большинство операций против талибов и ИГ проводим самостоятельно, - заметил в беседе с "НГ" офицер одного из силовых ведомств Афганистана. – Американцы либо проводят какие-то самостоятельные акции, либо сидят на своих военных базах, получая при этом по 22 тыс. долл. в месяц. Иногда они оказывают нашим военным и полицейским воздушную поддержку, но в последнее время и эту функцию все чаще выполняют афганские пилоты".

В 2019 году афганские силы специальных операций достигли максимального уровня самостоятельности за все время существования в стране этого рода войск. Как заявил глава СНБ Афганистана доктор Хамдулла Мохиб во время встреч с командованием Корпуса специальных операций АНА 29 августа, "силы афганских коммандос провели в этом году более 1000 операций с 96-процентным самообеспечением". Другими словами, афганские спецназовцы способны сегодня самостоятельно, без поддержки иностранных союзников, решать сложные боевые задачи и успешно противостоять террористам "Талибана" и ИГ.

По словам доктора Хамдуллы Мохиба, "силы коммандос – гордость каждого афганца": "Храбрость и сила спецназа разрушили сон врагов нашей страны и не дали им возможности достичь своих целей. Вот почему вся страна и мир понимают силу и мощь этих подразделений, и каждый афганец гордится ими".

"То, что талибам, несмотря на все их усилия и обещания, так и не удалось захватить ни одного города в Афганистане в этом году, свидетельствует о растущем боевом потенциале и профессионализме наших силовых структур, - прокомментировал "НГ" ситуацию один из афганских офицеров. – Конечно, у нас хватает проблем. Прежде всего, это коррупция, которая является главным союзником наших врагов. Ряды армии и полиции предстоит очистить от коррупционеров-предателей, чтобы сделать честных солдат и офицеров сильнее".

Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"

30 авг. 2019

Источник - ng.ru
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