 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 30.08.2019
21:46  Иранская ракета "Сафир" взорвалась на стартовом столе. Трамп уверяет, что он не пакостил
21:39  США – гонка вооружений под прикрытием программ кибербезопасности, - В.Прохватилов
18:08  Афганский спецназ вышел на самообеспечение, - А.Серенко
17:38  Тамарина гора – символ борьбы с басмачеством в Таджикистане, - А.Гафуров
15:58  Алматинская обл. В оппозиционерку Арзамасову стреляли на ступенях акимата, задержан аким Аппасов...
15:33  Новое обострение американо-китайских отношений – испытание на выносливость, - В.Пироженко
15:09  Султан Мулай Исмаил - жестокий правитель и самый многодетный отец в истории мира

15:05  Сыгынак, Орбулак, Буланты - по местам великих побед Казахского ханства, - "Э-К"
15:03  Драки, судимость и семейные связи. Что известно о мэре Джалал-Абада Тагаеве
15:00  Новое правительство Украины. Они знают, где находится рай, - В.Стоякин
14:55  Путин, Эрдоган, мороженка и шоу с самолетиками... Репортаж с МАКСа-2019
13:26  Дурманий больше не посол Ирана в Ташкенте
13:13  Откупился? Уволенный неделю тому за коррупцию ректор ТашГЮУ Каньязов назначен... замдиректора Агентства по интеллектуальной собственности Узба
12:25  Матерый российский гешефт-махер Макаров (Итера) стал советником советника Аркадага по ТЭКу Какаева
12:01  Новым главой Минстроя Узбекистана станет Батыр Закиров
11:07  Банда Зеленого-Терпило, - Ростислав Ищенко
10:53  КырНаркотрафик. Горные тропы, схроны, чабаны и "ямы"
10:37  В Кыргызстане создана Госкомиссия по событиям в Кой-Таше
10:00  Британского принца Эндрю трясут за штаны. Педофил со стажем, - Le Figaro
09:55  Подводные дороги, подземные небоскребы, космо-отели... Как будет выглядеть мир через 50 лет, - Daily Mail
09:50  "Казселезащиту" доверили экс-послу в Киргизии Кокрекбаеву. Пока петух не кукарекнул...
09:39  Россия-Китай: стратегический брак по расчету, - National Interest
09:36  Гонка империй. Действительно ли колониализм изжил себя? - Хусейн Шобокши
09:20  Джизакский сингапурец Садуллаев возглавил Мирзи-югенд
09:10  Американская разведка против китайского гиперзвука, - ВПК
08:43  Конец либерализма – новый мир или тупик? - Э.Биров
08:42  Следующая цель России – половина Ближнего Востока, - Ян Биньго
08:40  Global Times: к чему может привести введение режима ЧП в Гонконге?
08:35  Российского посла в Узбе Тюрденева удостоили ордена "Мехнат шухрати" (Трудовая слава). На кого трудимся, дядя Вова?
08:32  49-летнего старпер-обормота Куранбаева убрали с поста главы Узбекского "Союза молодежи"
07:31  Комитет по инвестициям Казахстана возглавил 33-летний семейский болашакер Исатаев
07:23  Ташкент. Шерзод Кудбиев перешел из министра труда в советники Мирзиеева
07:16  Армия выходит у Эрдогана из повиновения. Генералы объявили правительству Турции "тихий протест"
07:15  Гастарбайтеры опять поехали в Россию. Мигранты из ЦА продолжают вытеснять украинцев и молдаван, - "НГ"
00:43  Британский бардак. ЕвроКердык Джонсона,- Е.Пудовкин
00:42  Узбекский парламент готовится стать местом для дискуссий, - В.Панфилова
00:41  Какие русские являются потомками Чингисхана?
00:34  Кризис шлюх, - А.Нарышкин
00:07  Фейерверкер Новиков. Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка
00:06  Зеленский против Зеленского, - Э.Лимонов
Четверг, 29.08.2019
23:33  Узбеки: дворяне тюркских народов, читающие Коран и поклоняющиеся Солнцу
22:31  Встреча Трампа и Рухани? Почему бы и нет!
21:30  Чудики у руля. Почему на Западе народ предпочитает выбирать фриков?
18:04  Новым премьером Украины стал мелкий чинуша - перебежчик-порошенковец и лакей-коломоец - Леша Гончарук
17:39  Трамп отказался выводить войска из Афганистана после сделки с талибами. Кривляется, дурачок
17:32  Иран сообщил о наличии какого-то "секретного оружия, для наказания врагов в отдаленных точках планеты"
14:22  Взрывная волна разметала по степи животных и автомобили... Как под Семипалатинском испытывали 1-ю советскую атомную бомбу
14:21  Как Турция собирается поменять арабский мир. Часть 2
14:17  Турецкий заигрыш Кремля с Анкарой - это глупость и предательство интересов России, - Э.Лимонов
14:15  Откуда взялись тюрки и какой они расы?
14:13  Eurasianet: теневая экономика подрывает пенсионные реформы в странах ЕАЭС
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США – гонка вооружений под прикрытием программ кибербезопасности, - В.Прохватилов
21:39 30.08.2019

Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 29.08.2019 |

Корпорация MITRE в проекте кибервойн Пентагона
Новейшие военно-политические стратегии США, такие, как стратегия "упреждающей войны" или "принуждающей мощи", развивают выдвинутую в 2014 году министром обороны США Чаком Хейгелом Оборонную инновационную инициативу (Defense Innovation Initiative, DII), нацеленную на "сохранение и укрепление военного превосходства США в XXI веке" в условиях бюджетных ограничений и эрозии американского доминирования "в ключевых сферах ведения боевых действий". Основной идеей DII является укрепление американского превосходства за счет "интеллектуальных" решений.

Идея достижения технологического превосходства над армиями России и Китая была оформлена в так называемую Третью стратегию противовеса (Third Offset Strategy, TOS-3), разработанную американским Центром стратегических и бюджетных оценок (Center for Strategic and Budgetary Assessments, CSBA).
Ключевую роль в реализации TOS-3 играет американская некоммерческая компания MITRE Corporation (Center for Technology and National Security), работающая в области системной инженерии и создающая разработки в интересах органов государственной власти США, в первую очередь министерства обороны (в том числе проекты управления военными действиями, связи и разведки, включая систему дальнего обнаружения AWACS).

Третья стратегия противовеса нацелена, помимо прочего, на проведение жесткой инвентаризации военного потенциала Пентагона, вывод из эксплуатации не оправдавших себя и просто излишних систем вооружений, неэффективной инфраструктуры с целью повышения эффективности наиболее перспективных видов боевой техники, включая кибероружие.

Для достижения технологического превосходства максимально стимулируются разработки агентств DARPA и IARPA, а также укрепляется ключевая роль корпорации MITRE. В рамках TOS-3 этой корпорации выделено из федерального бюджета на порядок больше средств, чем, к примеру, RAND Corporation.

Особенностью новейших военно-политических стратегий США является ставка на достижение победы над потенциальным противником посредством невоенных методов давления на "страну-мишень", призванных поставить ее на "кромку хаоса". Исключением является кибервойна по причине ее относительной дешевизны в сравнении с войной "горячей". При выборе военных или невоенных методов сыграл опыт участия армии США в войнах на ближневосточном ТВД, где ни одна из поставленных американцами целей не была достигнута. В соответствии с минимизацией участия ВС США (за исключением киберкомандования) в противостоянии с потенциальным противником, принято решение о радикальном аудите и сокращении затрат на конвенциональное вооружение и военную технику.
Ключевая роль MITRE в реализации TOS-3, а соответственно, и стратегии "упреждающей войны" определяется тем, что эта компания занимается аудитом военного бюджета США. Специалисты по системному инжинирингу MITRE разработали программу Deliver Uncompromised, в рамках которой Пентагон должен "основывать свои контракты на поставки оружия на оценках безопасности, а не только на затратах и производительности". "Будучи традиционным приоритетом контрразведки, безопасность поставок стала ключевым фактором для военных приобретений наряду с традиционными показателями качества, стоимости и своевременности доставки", – пишет The Hill.
MITRE является мировым лидером в области кибербезопасности и принимает участие в пентагоновском проекте кибервойн, так называемом Плане-Х. На сайте DARPA сообщается, что "План X – это основополагающая программа кибервойн, направленная на разработку платформ для министерства обороны для планирования, ведения и оценки кибервойн... С этой целью программа соединит кибер-сообщества, представляющие интерес, от научных кругов до оборонно-промышленной базы, коммерческой индустрии технологий и экспертов в области пользовательского опыта".

Компания MITRE, как сообщается на официальном сайте Пентагона, в рамках "Плана-Х" создала протоколы STIX (Structured Threat Information eXpression) и TAXII (Trusted Automated eXchange of Indicator Information), предназначенные для информирования о киберугрозах.
Особое место в разработках MITRE занимает программная матрица-фреймворк ATT&CK (Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge – Тактики, техники и общеизвестные знания о злоумышленниках), своего рода виртуальную энциклопедию методик самых разных хакеров. Эта матрица дает довольно полное представление о поведении виртуальных злоумышленников при компрометации сетей и может использоваться для наступательный операций в Интернете. В частности, ATT&CK может быть полезен в киберразведке.
Одна из самых амбициозных разработок MITRE – созданный совместно с АНБ проект Unfetter. Он расширяет возможности специалистов в области кибербезопасности выявлять и анализировать бреши в защите компьютеров.
Символичны названия самых известных программных продуктов MITRE. Как известно, Стикс (STIX) в древнегреческой мифологии – олицетворение первобытного ужаса и мрака, а также название реки в подземном царстве смерти. Аббревиатура ATT&CK тоже говорит за себя.

Киберкомандование США использовало разработки MITRE для атак на энергосистемы Венесуэлы и России. В Венесуэле это привело к масштабному отключению электричества по всей стране и вызвало гуманитарную катастрофу. В России кибератаки американских военных на российские энергосети были успешно отражены, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Наша цель состоит в том, чтобы помочь США сохранить техническое превосходство над иностранными и отечественными противниками, действующими на всех уровнях, от терроризма и транснациональных угроз до гибридных войн и конфликтов между равными противниками. Мы ведем разработки во всех областях боевых действий, уделяя особое внимание интегрированным решениям, охватывающим несколько доменов", – сообщается на сайте MITRE.

В числе основных программ компании – разработки в сфере управления операциями так называемой мультидоменной войны (Command and control of multi-domain operations). Это означает, что специалисты MITRE работают над созданием единого цифрового пространства ТВД, причем основные бои в этой войне будут идти в виртуальном пространстве, но разрушения стратегических и инфраструктурных объектов будут сравнимы с ущербом от ракетно-бомбовых атак.

По данным The New York Times, список целей киберкомандования США включает "гражданские институты и муниципальную инфраструктуру… в том числе электрические сети, банки и финансовые сети, транспорт и телекоммуникации".

Все "гражданские" разработки MITRE являются побочными продуктами военного производства. Причем в программных продуктах MITRE, предлагаемых на IT-рынке, могут иметься скрытые закладки, активизируемые киберкомандованием США. Если учесть, что протоколы STIX и TAXII, база данных ATT&CK и другие программные продукты MITRE широко используются во всем мире, в том числе российскими компаниями, острую насущность разработки аналогичного отечественного программного обеспечения невозможно переоценить.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567190340
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Заседание Нацсовета под председательством Президента состоится 6 сентября
- Кадровые перестановки
- Дело чести
- Акимат фактически сорвал сроки газификации Нур-Султана – министр энергетики
- Вопросы развития Национальной системы квалификаций обсудили в столице
- В Минздраве РК состоялось заседание Республиканского штаба по вопросу снижения материнской смертности
- Новый скандал разгорелся в министерстве образования Казахстана
- КПМГ аннулирует аудиторское заключение фальсифицированной финансовой отчетности за три года, предоставленной Стати
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  