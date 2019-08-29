 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иранская ракета "Сафир" взорвалась на стартовом столе. Трамп уверяет, что он не пакостил
21:46 30.08.2019

Америка не причастна к аварии на космодроме в Иране - Трамп

США не причастны к неудаче, которой обернулась предпринятая Ираном в четверг попытка запуска ракеты с космодрома имени Имама Хомейни, расположенного в провинции Семнан на севере страны. Соответствующее сообщение разместил в пятницу в "Твиттере" американский президент Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты Америки не были причастны к катастрофической аварии во время окончательной подготовки к запуску ракеты-носителя Safir ("Сафир") на стартовой площадке в Иране. Я желаю Ирану всего наилучшего и удачи в том, чтобы установить, что произошло на космодроме", - написал президент. К своему сообщению он прикрепил спутниковый снимок, на котором видны повреждения ракеты и стартовой площадки.

Источник - ТАСС
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