 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Шоу "Слуга народа" продолжается в реале
22:34 30.08.2019

Глеб Простаков
журналист

Имена ничего не значат. Это аксиома действительна для нового украинского правительства. Туда определены люди, зачастую не имеющие достаточных бэкграунда, политического веса и связей. От них этого и не требуется. Пожалуй, впервые в украинской истории должность премьер-министра и глав министерств почти ничего не значат.

Премьер-министр, не имеющий никакой поддержки в парламенте, который полностью контролируется политической силой президента, превращается в техническую фигуру в жесткой вертикали, альфа и омега которой восходят к Владимиру Зеленскому. Новые контуры украинской власти стали намного ближе к российской модели, чем когда-либо. Сильный президент, опирающийся на крупнейшую фракцию в Верховной раде, которая сама собой представляет парламентское большинство.

А потому не будем даже упоминать имена нового украинского премьера и министров, дабы не забивать голову читателя ненужными подробностями. Назавтра могут прийти другие – и премьер, и министры. Основные решения все равно будут приниматься в дублирующих министерства подразделениях офиса президента.

Отныне на Украине парламент станет местом для дискуссий, но не для принятия решений, а правительство – техотделом, ответственным за имплементацию принятых решений.

Впрочем, упомянем только одно имя – Арсена Авакова, министра внутренних дел, одного из столпов режима Петра Порошенко, на двоих делившего с ним власть последние пять лет и лишь в последний момент выступившего против экс-президента. Это имя важно с точки зрения выполнения главного предвыборного обещания Владимира Зеленского – прекратить войну. Авакова, который стал одним из главных лиц украинской партии войны, оставляют на своем месте. Это значит, что в ближайшие месяцы каких-либо существенных подвижек в деле мирного урегулирования ждать не приходится.

100 дней Владимира Зеленского не отметились ничем, кроме того, что за это время он провел блистательную кампанию по взятию абсолютной власти в стране. Эту власть не смогут ограничить даже имплантированные инструменты западного влияния на Украину, такие как Антикоррупционный суд и Национальное антикоррупционное бюро Украины, в значительной мере контролируемые и финансируемые США.

Одним из первых законопроектов, который Зеленский определил как неотложный, призван вручить президенту конституционное право назначать руководителей НАБУ и Государственного бюро расследований. Взлелеянные американцами институты усилиями Зеленского и Коломойского вновь работают на местную элиту.

Нет, конечно, правило "Техас должны грабить техасцы" не вернется в полной мере. Украина остается зависимой страной, прежде всего зависимой от внешней финансовой помощи. Любое колебание на внешних рынках, не говоря уже о масштабном финансово-экономическом кризисе, обрушит и украинскую экономику, и украинскую гривну, которая сегодня держится только благодаря спекулятивному вливанию инвалюты в суверенные облигации, торгуемые с заоблачной для финансовых рынков доходностью. Доходностью, сообразной рискам инвестирования в экономику страны третьего мира.

Вероятно, будет запущен рынок земли и начата новая волна приватизации. Западный бизнес осторожно будет заходить на украинские ресурсные рынки – прежде всего в аграрную сферу и энергетику. Но на бюджетные потоки, оборонные заказы и управление госпредприятиями вновь сядут местные олигархи. И если Петру Порошенко из несменяемой колоды украинских олигархов в партнеры выпал Ринат Ахметов, то Владимир Зеленский вытащит двух других – Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.

Брюзжать о сохранении олигархического уклада украинской экономики будет уже совсем некому – весь третий сектор загнали в парламент. Эксперты по любым вопросам стали депутатами. Они будут делать красивые презентации и выступать с пламенными речами.

Будут запускать реформы под названием "государство в смартфоне", разнообразные био-, теле- и гиперновшества от инновационной команды президента будут будоражить умы хипстерствующей молодежи Киева и нескольких крупных городов, которые станут оазисами цивилизации посреди обезлюдевшей Украины со стремительно разваливающейся инфраструктурой.

Будет по-настоящему много шоу. Вся страна в буквальном смысле превратится в огромную съемочную площадку нового сезона сериала "Слуга народа".

И только на востоке будут, как и прежде, стрелять друг в друга граждане одного государства, окончательно превратив войну в рутину.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567193640
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