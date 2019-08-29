 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Англо-амеро-канадо-германский консорциум обещает построить под Джизаком полиметаллический ГОК за $450 млн
00:10 31.08.2019

Горно-обогатительный комплекс за $450 млн построят в Джизакской области
Международный консорциум намерен построить полиметаллический горно-обогатительный комплекс стоимостью 450 млн долларов в Джизаской области.

Международный консорциум германской HPO Service, американской Intertech Process Technology, канадской SERPO Mineral Systems и датской Alliance Capital намерен построить горно-обогатительный комплекс на базе месторождения полиметаллических руд Уч-Кулач в Джизакской области Узбекистана, заявил в четверг менеджер по проектам HPO Service Валерий Ларин.
В Джизаке 29 августа проходит второй международный инвестиционный форум. В нем участвуют около 250 представителей бизнеса почти из 30 стран.
"Стоимость проекта мы оцениваем в 450 млн долларов, он будет реализован в пять этапов", - сказал Валерий Ларин в ходе презентации строительства комплекса на форуме. Консорциум был создан в мае, HPO Service определена оператором проекта.

По данным германской компании, перерабатывающая мощность комплекса составит до 5 миллионов тонн руды в год с выпуском цинкового, свинцового и кадмиевого концентрата. Часть продукции будет поставляться на Джизакский аккумуляторный завод.

В настоящее время консорциум проводит подготовительную работу, в том числе подсчет запасов месторождения по Кодексу JORC (Австралоазиатский кодекс отчетности о результатах разведки, минеральных ресурсах и запасах руды), а также подготовку технико-экономического обоснования проекта.
"До конца года мы рассчитываем получить лицензию на месторождение", - уточнил Валерий Ларин. По его прогнозам, в первой половине 2020 года консорциум завершит подготовку и согласование в правительстве и приступит к реализации проекта. Срок строительства комплекса может составить пять лет.

Источник - gazeta.uz
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