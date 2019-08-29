 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Армия Турции в Идлибе идет на столкновение с российскими ЧВК, - В.Мухин
00:28 31.08.2019

Анкара при поддержке Вашингтона готова развязать полномасштабную войну против режима Асада

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
29 авг. 19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, побывав в Москве, похоже, не отказался от своих конфронтационных действий против войск Башара Асада в сирийском Идлибе. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что Москва и Анкара "договорились предпринять дополнительные совместные шаги" по урегулированию сложившейся там ситуации, но Эрдоган к этому процессу подключил США и их союзников. То есть начал параллельный процесс по "урегулированию ситуации" без участия РФ.
Как сообщает пресс-служба турецкого лидера, во время телефонного разговора Эрдогана с президентом Дональдом Трампом "была достигнута договоренность, что Турция и США приложат совместные усилия к предотвращению новых гуманитарных кризисов в Идлибе и защите мирного населения северо-запада Сирии на фоне ударов армии режима Башара Асада". В экспертном сообществе, в том числе турецком, с большой вероятностью прогнозируют начало активных боевых действий Анкары против Дамаска. Возможные военные удары отразятся на военнослужащих РФ в Сирии и участниках частных военных компаний (ЧВК), которые, как утверждают турецкие и западные СМИ, "помогают сирийским войскам решать боевые задачи против оппозиционных отрядов боевиков".

После визита в Россию Эрдоган пообщался по телефону с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, обвинив в гуманитарных проблемам в Идлибе Дамаск и Москву. "Что касается Сирии, премьер-министр и президент осудили недавние нападения режима Асада на гражданское население в Идлибе. Они выразили обеспокоенность в связи с гуманитарной ситуацией и обсудили необходимость того, чтобы режим и Россия выполняли свои обязательства в рамках международного законодательства", – говорится в заявлении официального представителя канцелярии Джонсона.

Эрдоган, называя в Москве президента России своим другом и говоря о каких-то совместных шагах по нормализации ситуации в Сирии, не во всем согласен с действиями РФ, которая поддерживает действия Асада по очистке территории страны от незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Приближенное к правительственным кругам турецкое агентство Anadolu на днях процитировало прогноз эксперта аналитического центра EDAM, профессора Джана Касапоглу, который утверждает, что "Турция может оказаться перед необходимостью нанесения мощного удара по армии Башара Асада". Комментируя успешное наступление сирийских войск в Идлибе, в результате чего оказались окруженными турецкие наблюдательные пункты, эксперт заявил, что "Анкара не может допустить, чтобы режим Асада вынудил турецких наблюдателей покинуть Идлиб".

Сирийские СМИ пишут, что Турция направила очередной военный конвой на юг Идлиба. В частности, они указывают на тот факт, что "турецкие военные, сопровождаемые боевиками группировки "Джебхат аль-Ватания лил Тахрир", направились в сторону города Ариха". По всей видимости, это связано с попытками поддержки турецкого наблюдательного пункта в районе Морик, который окружен сирийскими войсками. СМИ писали, что он якобы был обстрелян неизвестными силами.

Позже Анкара это опровергла. Арабские СМИ сообщают, что в Мурек прибыла военная полиция РФ. Якобы подразделения были направлены в освобожденный район, чтобы ослабить напряженность между турецкими и сирийскими подразделениями. Но вряд ли это сгладит ситуацию - Дамаск считает, что турецкие войска находятся на земле Сирии незаконно. Россия, поддерживая сирийскую армию, невольно втягивается в конфликт с Анкарой.
Попытки прорыва турецких колонн на юг Идлиба были пресечены 10 дней назад. Тогда произошел инцидент, связанный с авиационным ударом по турецкой военной колонне с оружием и боеприпасами, предназначенными, по мнению сирийских СМИ, для осажденных в городе Хан-Шейхун боевиков (см. "НГ" от 20.08.19). Оппозиция Сирии утверждала, что налет на колонну осуществляли "как сирийские, так и российские боевые самолеты".

Тогда был сделан вывод, что в таких условиях возможен военный конфликт турецких войск не только с армией Асада, но и российскими военнослужащими, а также поддерживаемыми Москвой ЧВК. Турецкое агентство Anadolu пишет, что поддерживаемые Анкарой НВФ вели и ведут боевые действия с россиянами "в сельских районах провинции Хама". Утверждается, что это "65 россиян, половина из них – бойцы ЧВК Вагнера и "Вега". Российские наемники действуют в координации со спецназом и сотрудниками ГРУ".

Портал free-news.su, ссылаясь на арабские СМИ, утверждает, что "Силы специальных операций Минобороны РФ в основном занимаются в Большом Идлибе уничтожением главарей НВФ (в том числе протурецких) в тылу боевиков".

Источник - ng.ru
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