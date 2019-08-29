Талибы захватили уезд Чах-Аб на границе с Таджикистаном

00:32 31.08.2019

Утром 30 августа уезд Чах-Аб афганской провинции Тахар перешел под контроль Талибан. Чах-Аб граничит с районом Шамсиддин Шохин Таджикистана. Силы безопасности Афганистана утверждают, что бои за Чах-Аб продолжаются с раннего утра, но по поступившим сообщениям, талибы захватив административный центр уезда, сожгли здания государственных учреждений, в том числе полиции и управления безопасности. Бои с талибами продолжаются и в других уездах провинции Тахар: Янги-Кала, Рустак, и Даргад, также граничащих с Таджикистаном, передает Ахбор.



По сообщениям афганских СМИ, талибы утром 30 августа захватили контроль над афганским уездом Чах-Аб на границе с Таджикистаном и подожгли несколько правительственных изданий. Начальник местной полиции Хашмат Муслим подтвердил сообщения о том, что Чах-Аб перешел под контроль талибов, но пресс-секретарь губернатора провинции Тахар Мохаммад Джавад Джохари утверждает, что бои с талибами еще продолжаются на окраине уездного центра. По его словам, в помощь местным силам безопасности отправлены допольнителные силы.



По сообщениям местных СМИ и Интерфакс, 30 августа бои с талибами шли не только в Чах-Абе, но и в в других уездах провинции Тахар: Янги-Кала, Рустак, и Даргад, также граничащих с Таджикистаном.

Массированная атака талибов в Тахарской области началась в тот момент, когда власти Афганистана накануне заявили о начале масштабной военной операции против боевиков "Талибан" в соседней с Тахаром провинции Бадахшан. По крайней мере четыре уезда афганского Бадахшана: Юмган, Джурм, Каран и Минджан уже несколько лет находятся в основном под контролем сил Талибана.



Министерство обороны Афганистана 30 августа сообщило, что в результате авиатаки в уезде Джурм погибли 11 боевиков Талибана, в том числе уроженец Таджикистана по имени Фатхуллах. Ранее сообщалось о смерти 19 талибов в боях за Каран и Минджан.