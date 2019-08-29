 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане артисты давали взятку, чтобы спеть на праздновании Дня независимости - всех выдал артист Хамидов
00:34 31.08.2019

В Узбекистане некоторые артисты давали взятки, а другие использовали высокопоставленных знакомых для того, чтобы выступить на праздновании Дня независимости. Об этом сообщил народный артист Узбекистана Рустам Хамидов, который долгие годы был главным режиссером по проведению праздника.

Как сообщило УзА, опубликовавшее интервью с режиссером, некоторые руководители сферы культуры и искусства брали взятки, чтобы обеспечить участие артистов среднего уровня в праздничной программе с участием президента страны.
Рустам Хамидов также отметил, что растрата средств, выделенных на праздничные торжества, стало традицией в прежние времена.
"На самом деле все имело свою стоимость, скажем, одно платье в то время стоило 70–80 000 сумов, а они покупали его за 200 000 сумов. Понимаете? К этому были привлечены не только чиновники среднего звена, но и вышестоящие руководители", - сказал режиссер.

Источник - ca-news.org
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