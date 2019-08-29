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Сын Ахмад Шаха Масуда готов воевать с талибами. Новый "Северный альянс" может понадобиться для защиты наркобизнеса в Панджшере
00:51 31.08.2019

29.08.2019

Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"

Ахмад Масуд, сын знаменитого лидера "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, заявил о намерении создать широкую политическую коалицию против "Талибана" (организация запрещена в РФ). По информации "НГ", за инициативой Масуда-младшего стоит группа таджикских старейшин и местных авторитетов из провинции Панджшер. Афганские эксперты расходятся в оценках относительно возможности реанимации в стране проекта антиталибского "Северного альянса".

О том, что сын знаменитого афганского полевого командира Ахмад Шаха Масуда готов создать коалицию против талибов утром 29 августа со ссылкой на Agence France-Presse (AFP) сообщило афганское информагентство Khama Press. По словам Масуда-младшего, он планирует дать старт своему антиталибскому проекту 5 сентября.
Идея коалиционного объединения против "Талибана", отмечают афганские СМИ, возникла у Ахмада Масуда как реакция на переговоры, идущие в Дохе между США и талибами, которые могут привести к полному выводу американских войск из Афганистана. Такая перспектива может усилить позиции "Талибана" в стране, и в этом случае предлагаемая Масудом-младшим "большая коалиция" будет противостоять боевикам-талибам "как на политическом, так и на военном уровнях".

"Я действительно молюсь и надеюсь, что афганцы и Афганистан никогда не увидят еще одного кровопролития, - сказал Ахмад Масуд в интервью AFP. - Не дай Бог… Но если это произойдет, не только я, но и сотни тысяч молодых людей, похожих на меня, будут готовы взяться за оружие".
Комментируя инициативу Ахмада Масуда ряд кабульских экспертов "НГ" предположили, что речь идет о попытке возрождения "Северного альянса" - военно-политической группировки, состоявшей из представителей непуштунских народностей Афганистана, которая в 90-е годы сопротивлялась диктатуре "Талибана". Одним из лидеров этой группировки был таджикский полевой командир Ахмад Шах Масуд, получавший военно-техническую и финансовую помощь от России и Ирана. Ахмад Шах Масуд был убит террористами "Аль-Каиды" (организация запрещена в РФ) 9 сентября 2001 года.

"Сегодня, когда в результате действий представителей США возникла реальная угроза резкого укрепления позиций "Талибана" в Афганистане, можно ожидать и ответной реакции на это непуштунских политических групп, - прокомментировал "НГ" ситуацию один из кабульских наблюдателей. – Инициатива сына Ахмад Шаха Масуда – это только первая ласточка. Вполне вероятно, что она может превратиться в проект реставрации "Северного альянса", участники которого начнут сопротивление талибской реакции, в том числе, вооруженным путем".
Впрочем, пока среди афганских аналитиков нет единого мнения относительно реанимации проекта "Северного альянса".

"Безусловно, заявление Ахмада Масуда – это реакция на американо-талибскую сделку, - сказал в беседе с "НГ" один из кабульских политических экспертов, симпатизирующий афганскому правительству. - Если в ходе реализации этой сделки все будет делаться вопреки воле правительства Афганистана, то у большинства афганцев будут такие же реакции, как у Масуда-младшего. Причем, речь идет о представителях всех афганских этносов. Дело сегодня не столько в вопросе быть ли "Северному альянсу", а в том, на каком основании делаются американцами серьезнейшие уступки "Талибану". Если представителями США не будет проявлена аккуратность в этом вопросе, то такая реакция (появление нового "Северного альянса" - НГ) возможна. Ведь вражда между этими людьми ("северянами") и талибами никуда не делась. Поэтому и сопротивление такому давлению, навязыванию талибов Афганистану неизбежно возникнет".

По словам собеседника "НГ", "мира в Афганистане сегодня хотят все, но при этом должен быть ясный ответ на вопрос - на каких условиях, какой ценой": "При всех недостатках, наша страна 18 лет идет вперед, и сегодня никто в Афганистане не хочет возвращаться в средневековье и жить по его законам. Афганцам сегодня непонятно, почему они должны вернуться в средневековье только потому, что президент США Дональд Трамп захотел сократить свои военные расходы".

Источник "НГ" в одной из таджикских политических групп в Кабуле заметил, что "инициатива Ахмада Масуда возникла не сегодня": "Еще около трех месяцев назад Масуда-младшего пригласили на разговор несколько старейшин-таджиков в Панджшере. Это произошло вскоре после убийства местными ополченцами заместителя теневого губернатора от "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) в Панджшере, который прибыл в эту провинцию из Нуристана. Тогда сыну Масуда и было сделано предложение возглавить новую вооруженную организацию, которая должна будет противостоять сторонникам ИГ. Теперь этот проект предлагается распространить и против талибов".

По словам собеседника "НГ", "пока не ясно, насколько "большую коалицию" сможет сформировать Ахмад Масуд": "Сейчас у него есть реальные шансы создать какую-то структуру лишь на уровне одной провинции Панджшер. Не думаю, что это серьезный проект, если говорить о масштабе хотя бы в несколько северных провинций. Вряд ли Масуд-младший сможет распространить свое влияние за пределы паджшерских границ".

"Сейчас совсем другие молодые люди в Афганистане, по сравнению с молодежью 90-х и даже нулевых годов, - прокомментировал источник "НГ" свои сомнения относительно реанимации проекта "Северного альянса". – Они не хотят воевать, они предпочитают учиться за границей, зарабатывать деньги для достойной жизни. Они не хотят гибнуть на каком-либо "джихаде" - за талибов или против них".

Второй причиной, по которой, по мнению собеседника "НГ", не стоит надеяться на появление проекта "Северный альянс 2.0", являются амбиции представителей различных этнических групп: "Сегодня появление второго Ахмад Шаха Масуда невозможно. Никто из узбекских, хазарейских и даже таджикских авторитетов за пределами Панджшера не станет подчиняться Масуду-младшему. Каждый из них будет видеть себя вождем и лидером. С такими настроениями создать какую-то широкую коалицию едва ли возможно".

В возрождение "Северного альянса" не верит и политический эксперт "НГ" в Кандагаре, ранее близкий к группе экс-президента Хамида Карзая: "То, что заявляет Масуд-младший – это пустые слова, он ничего не сможет сделать в реальности. Разве что – только разозлит пуштунов. Не удивлюсь, если скоро на Ахмада Масуда будет совершено покушение, причем, не обязательно талибами. Новый "Северный альянс" в Афганистане не появится. Зато может по-настоящему появиться и окрепнуть ИГ. Таджики и узбеки не смогут объединиться и сын Масуда им в этом не поможет. За пределами Панджшера проект Масуда-младшего обречен".
По словам кандагарского собеседника, "северяне (непуштунские этнические группы в Афганистане – НГ) потеряли много людей за последние годы, поэтому они не смогут собрать сильные вооруженные формирования, способные противостоять талибам": "Сегодня единственная сила, способная тягаться с "Талибаном" - это афганская армия и полиция. Других людей, которые не только хотят, но и могут встать против "Талибана", сейчас в стране нет".

Впрочем, почти все эксперты "НГ" оговорились, что проект нового "Северного альянса" может иметь перспективу, если получит мощную финансовую, политическую и военно-техническую поддержку из-за рубежа: "Прежний "Северный альянс" был успешен потому, что ему в борьбе с "Талибаном" оказывали помощь Москва и Тегеран, а затем и Вашингтон. Теперь ситуация принципиально иная: США и Россия заигрывают с талибами, Иран пока взял некоторую паузу. Других потенциальных спонсоров у "новых северян" не просматривается. Конечно, нельзя исключать, что через какое-то время, например, та же Россия начнет игру не только с талибами, но и с панджшерской группой, следуя принципу не класть все яйца в одну корзину. Тем более, что Москва, по слухам, уже оказывает помощь Фонду Ахмад Шаха Масуда. Однако, пока время для качественного изменения масштабов и содержания этой помощи явно не наступило".

Один из кабульских собеседников "НГ", хорошо знакомый с ситуацией, предположил, что за предложением Ахмада Масуда создать военно-политическую коалицию могут стоять совсем не те цели, о которых публично говорится: "Через Панджшер в Кабул сегодня переправляется до 90% всех наркотиков, производимых в северных афганских провинциях. В самом Кабуле абсолютное большинство выявляемых наркодилеров – это панджшерцы. Панджшер сегодня играет важнейшую роль в инфраструктуре афганского наркобизнеса. Естественно, это приносит местной наркомафии огромные доходы, а в самом наркобизнесе задействованы весьма важные люди, имеющие очень высокий статус (перечень фамилий имеется в распоряжении "НГ"). Не исключено, что созданные в Панджшере под флагом борьбы с талибами вооруженные формирования, на самом деле, призваны будут обеспечить безопасность местной наркоиндустрии".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567201860
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