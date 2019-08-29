Пекин меняет тактику в торговой войне с США, - М.Сергеев

09:05 31.08.2019

Китай отказывается от симметричных антиамериканских пошлин из-за своей уязвимости



Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

29.08.2019



КНР переходит к новой стратегии в торговом конфликте с США. Раньше Пекин отвечал на увеличение торговых тарифов симметрично, теперь он предпочитает менее разрушительные меры – ослабление юаня и отмену новых пошлин ради поддержания своей экономики. Представители китайского Минторга объявили в четверг, что не будут с 1 сентября зеркально повторять тарифные решения Дональда Трампа и перейдут к политике деэскалации. Эксперты объясняют перемену в стратегии КНР уязвимостью ее экономики и угрозой дестабилизации Гонконга.



Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе, считая более важным обсуждать снятие введенных пошлин.

"У Китая есть множество возможностей для принятия ответных мер, однако считаю, что вопрос, который должен обсуждаться сейчас, – это снятие новых пошлин для предотвращения эскалации торговой войны", – заявил официальный представитель Министерства торговли КНР Гао Фэн в четверг.

"Китай предоставил все официальные заявки Штатам по этому вопросу", – сказал он.

Пекин не оставлял без ответа предыдущие шаги США, вводивших новые пошлины на китайские товары, и отказ от действий в этот раз может означать изменение стратегии, отмечают эксперты.



Ранее в этом месяце Вашингтон объявил о введении 10-процентной пошлины на товары китайского экспорта общим объемом 300 млрд долл. в год с 1 сентября. Позднее Министерство торговли внесло коррективы и объявило, что введение пошлины на ряд товаров будет отложено до 15 декабря, напоминает Интерфакс. Пекин, в свою очередь, объявил о намерении ввести дополнительные пошлины на американские товары, поставляемые в КНР, общей стоимостью 75 млрд долл. в год. Это заявление Пекина вызвало нервную реакцию Трампа: он объявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью 250 млрд долл. будут повышены с 25 до 30%, а новая пошлина на товары стоимостью 300 млрд долл., которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%. "Эскалация торговой войны не принесет пользы ни Китаю, ни США, ни остальному миру, – заявил Гао Фэн. – Самое важное – создать необходимые условия для продолжения переговоров".



"Торговая война наносит удар по китайской экономике, которая может потерять до 1,5–2% роста ВВП. И это вынуждает Китай идти на компромиссы, тем более что ситуация в Гонконге может омрачить празднование 70-летия КНР и еще больше обострить отношения с США, привыкших к роли поборников прав человека", – предполагает старший аналитик компании "БКС Премьер" Сергей Суверов. "Китай, вероятно, остановится на ослаблении юаня как механизме воздействия на позицию США. Пекин продолжит переговоры с американцами и может пойти на уступки, так как ему невыгоден перевод бизнеса американских компаний в другие страны", – говорит эксперт.



"Политика симметричных ответов лишь сильнее закручивает спираль торговой войны. Китайское руководство понимает, что этот путь не приведет к какому-либо решению", – говорит Олег Ремыга, профессор программы "EMBA для Евразии" бизнес-школы Сколково. Он напоминает, что реакция китайских властей, несмотря на громкие заявления, никогда не была по-настоящему жесткой. "Вопрос Гонконга, несмотря на медийную активность, не столь критичен для Китая. Гонконгские события пока больше бьют по экономике Гонконга, а не материкового Китая. И у китайских властей всегда остается возможность силового решения конфликта – решение вопроса займет несколько часов", – уверен Олег Ремыга.

"Китай продолжит свою осторожную политику "обороны и нападения", понимая цену такой торговой войны, а именно – получения статуса ведущего глобального рынка", – говорит доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. По ее словам, Пекин может и не реагировать на очередное повышение тарифов со стороны США, но он продолжит свою политику планомерного усиления роли Китая в азиатском регионе и в международном разделении труда.



"Китай не спешит с повышением пошлин на американскую продукцию и потому, что это могло бы снизить конкурентоспособность китайских производителей готовой электроники", – считает основатель компании SinoRuss Сурана Раднаева. "В экономическом конфликте с США время работает на Китай – уже сейчас процессоры Kirin почти не уступают американским аналогам, спутников геолокации Beidou больше, чем GPS, очень быстро растет доля Китая в критической инфраструктуре третьих стран Африки, Азии, Латинской Америки. Поэтому обострять конфликт для китайцев смысла нет", – считает эксперт.