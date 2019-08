Санкции, шантаж, войны: Как американцы будут продавливать свой СПГ, - "СП"

09:15 31.08.2019 Торговая война с Китаем может спровоцировать США на радикальные меры для защиты своих экономических интересов



Мария Безчастная



Материал комментируют:



Игорь Юшков



Китай полностью прекратил экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) из США с февраля 2019 года. Об этом пишет издание Bloomberg, которое проанализировало маршруты движения танкеров-газовозов. Такое развитие событий вряд ли можно назвать неожиданным в свете разгорающейся торговой войны между Пекином и Вашингтоном. Тем более что Китай уже ввел сначала 10-процентную, а потом и 25-процентную пошлину на американский СПГ.



Bank of America Merrill Lynch (BofA) в свежем аналитическом обзоре уже написал о том, что запланированные СПГ-проекты откладываются как минимум до следующего года. Дело в том, что для их реализации необходимы многомиллиардные кредиты, а банки отказываются их предоставлять без гарантий сбыта продукции. Раньше такой гарантией был бурно растущий китайский рынок, теперь же американский СПГ может остаться невостребованным.



под угрозой заморозки терминал Driftwood в Луизиане стоимостью 28 миллиардов долларов, к строительству которого собиралась в этом году приступить компания Tellurian, а также терминал Magnolia компании Liquefied Natural Gas Ltd (LNG Ltd) и терминал в Рио-Гранже компании NextDecade Corp. После публикации отчета BofA акции Tellurian за один день подешевели на 19%, NextDecade - на 13%, LNG Ltd. - на 2,6%.

И это не единственная проблема. Американские аналитики не уверены, что даже в случае нормализации отношений с Китаем США удастся вернуться на этот рынок - слишком велика конкуренция. Уже в этом году должен заработать газопровод "Сила Сибири" из России в Китай, по котором в перспективе будет ежегодно прокачиваться 38 миллиардов кубометров газа.



Россия также выходит и на рынок СПГ с такими проектами, как "Ямал-СПГ", а в будущем и "Арктик-СПГ". Появляются и другие игроки, как крупные, вроде Австралии, так и более мелкие, например, Папуа-Новая Гвинея.

Все это, считают некоторые аналитики, ставит под угрозу все развитие этой отрасли в США, и тогда планам Вашингтона стать ведущим экспортером газа к 2024 году не суждено будет сбыться.



Впрочем, как пояснил "СП" ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, сам по себе отказ Китая от американского СПГ не является такой уж проблемой для США. Главная угроза - это низкие цены на энергоносители. И для того, чтобы их поднять, Вашингтон не остановится ни перед чем, вплоть до политического давления и локальных военных конфликтов. Россию попытки США занять ведущее место, конечно, тоже не обойдут стороной.



- Американцы активно развивают программу строительства СПГ-заводов, которые уже вышли на мощность под 30 миллионов тонн в год, - говорит Игорь Юшков. - Закрытие китайского рынка само по себе не означает закрытия американских СПГ-проектов. Все будет упираться в цену и в рынки сбыта.



"СП": - Что это значит?



- В 2016-2018 годах цены на азиатских рынках были очень высокими, и газ шел туда, а также в страны Латинской Америки. Если бы в таких условиях Китай отказался от американского СПГ, поставки просто переориентировались бы на японский, корейский и другие азиатские рынки. А те, кто раньше поставлял сырье туда, перекинулись бы на Китай, и ничего страшного бы не произошло.



Проблема совсем в другом. Высокое предложение на газовом рынке вкупе с низкими ценами на нефть создают ситуацию, когда и в Азии, и в Европе стоимость газа очень сильно упала. А себестоимость американского СПГ довольно высока, она может сравниться разве что с австралийской. Любое падение цен для американских СПГ-проектов является сильным ударом.



Я бы даже сказал, что, как ни парадоксально, отказ китайцев от закупок американского СПГ играет на руку производителям США. Ведь оставшиеся поставщики газа могут поднимать стоимость СПГ для Китая, что будет толкать цены вверх и на других рынках. Американцам, таким образом, будет выгоднее экспортировать свой СПГ в Японию или Латинскую Америку.



"СП": - То есть торговая война с Китаем американской газовой отрасли не вредит?



- Не совсем так. Если говорить о торговой войне с Китаем, то американцам вредит не отказ КНР от покупки их газа, а общая напряженность на рынке. Трейдеры считают, что сторонам не удастся договориться, что приведет к замедлению мировой экономики. Это приводит к падению спроса на энергоносители и, соответственно, падению цен. А это, как я уже сказал, крайне опасно для американской СПГ-отрасли.



"СП": - А как насчет роста конкуренции?



- В мире идет большая волна открытия новых месторождений и развития СПГ-проектов, поэтому конкуренция будет очень сильной. На рынок вышли не только австралийские проекты, но и сравнительно небольшие страны вроде Папуа-Новой Гвинеи. Россия также наращивает производство сжиженного газа на "Ямал-СПГ", а к 2022 году на рынок выйдут и новые проекты вроде "Арктик-СПГ-2".

Жесткая конкуренция будет нарастать, она станет "новой нормальностью". Для американцев это станет большим вызовом, потому что в честной экономической конкуренции их проекты далеко не самые лучшие. У них высокая себестоимость производства, не самая выгодная логистика.



Сейчас заявленная мощность американских проектов - около 120 миллионов тонн в год. Скорее всего, не все они будут реализованы. Но часть выйдет на рынок и займет там свое место. Нам придется конкурировать с американцами, но опыт показывает, что мы успешно можем это делать. И еще не факт, кто выйдет из этой борьбы победителем, если все будет в рамках сугубо экономической конкуренции.



"СП": - А если эта конкуренция выйдет из экономической плоскости и перейдет в политическую?



- У американцев действительно есть многочисленные рычаги давления помимо экономики, и они будут все более неприкрыто их использовать для того, чтобы распихивать конкурентов с рынка. Все, у кого есть политические скелеты в шкафу, должны опасаться, и это касается не только России.



Вашингтон пытается вводить санкции против российской газовой отрасли, и этот процесс будет продолжаться. Но и другим игрокам могут припомнить какие-то вещи. Например, тому же Туркменистану, который американцы сначала поддерживали и активно лоббировали строительство газопровода NABUCCO в Европу, могут предъявить обвинения в недостатке свободы и демократии и записать в очередную "ось зла", чтобы они не поставляли газ в Китай.

И это не говоря о военно-политических рычагах. Например, что мешает американцам намекнуть друзьям с Ближнего Востока, что можно пойти на север и вызвать там нестабильность? Ведь боевики из Ирака и Сирии никуда не исчезли, они вполне могут спровоцировать конфликт в Средней Азии. Аналогичным образом может быть разогрета ситуация на севере и в центральной Африке, где также производят нефть и газ.



Еще один вариант - спровоцировать конфликт вокруг Ирана, в результате чего возникнут проблемы с Ормузским проливом, через который Катар экспортирует почти 100% своего СПГ.



Как видите, у американцев много политических и военных рычагов для того, чтобы убирать своих конкурентов. Американская сланцевая революция, экспорт нефти и газа еще породят множество политических конфликтов вплоть до локальных войн. Нас ждут очень неспокойные времена.



"СП": - Попытка остановить "Северный поток-2" - это часть этой стратегии?



- Да, это один из примеров, когда американцы пытаются политическими инструментами менять ситуацию на рынках сбыта. Думаю, история с "Северным потоком-2" закончится тем, что его достроят, но американцы будут продолжать давить на Россию, как на поставщика. Да и Европе поддержка этого газопровода еще аукнется, и очень скоро.

Скорее всего, Украина не станет продлевать транзитный договор в 2020 году. Все идет к тому, чтобы Польша и Украина стали рынками сбыта для американского СПГ. Буквально вчера появилась новость о том, что стороны уже практически договорились, что американский газ будет приходить в польский терминал в Свиноуйсьце, далее транспортироваться на северо-восток и заходить на территорию Украину. Вот ради чего все этого затевалось. Отмечу, что такой вариант возможен только в случае остановки транзит, когда трубы будут стоять пустыми. Очевидно, что именно это нас ждет.



Американцы хотят полностью перекрыть транзит, чтобы европейцы не смогли получать российский газ и переходили на альтернативные поставки. А альтернативные поставки - это американский СПГ. Вот и вся история. И эти люди долгие годы обвиняли нас в политизации энергетики и применении энергетического оружия. А сейчас они открыто говорят, что всем союзникам по НАТО нужно приобретать только американский СПГ, потому что в нем есть "молекулы свободы". Думаю, мы еще услышим много таких заявлений.



"СП": - Какими будут последствия такой политики для России?



- Для России все это, конечно, неприятно, но уже привычно. Для европейцев же это превращается в трагедию. Им прямо говорят, что они должны покупать более дорогой газ и оплачивать политическую составляющую лояльности.



Также это станет трагедией для других поставщиков, которых раньше США поддерживали. Теперь же о них в лучшем случае забудут, а в худшем - будут ставить палки в колеса, потому что американцам не нужен в Европе не только российский, но и любой другой - туркменский, азербайджанский, катарский - газ. Они воспринимают Европу, как свой рынок сбыта. Даже норвежцам могут посоветовать забыть о газе и вернуться обратно к своей треске. Американцы любых поставщиков нефти и газа будут воспринимать, как конкурентов. Источник - svpressa.ru

Источник - svpressa.ru

