 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 31.08.2019
11:51  В Узбекистане создано ГосАгентство "Узбеккосмос"
11:05  Кого и как контролирует на Украине Коломойский, - А.Каневский
10:52  Стартаперы потеснят старперов? В Узбекистане учреждена инновационная "Академия молодежи"
09:38  "Большая восьмерка" – утопия Трампа, - Л.Ивашов
09:15  Санкции, шантаж, войны: Как американцы будут продавливать свой СПГ, - "СП"
09:05  Пекин меняет тактику в торговой войне с США, - М.Сергеев
00:51  Сын Ахмад Шаха Масуда готов воевать с талибами. Новый "Северный альянс" может понадобиться для защиты наркобизнеса в Панджшере

00:34  В Узбекистане артисты давали взятку, чтобы спеть на праздновании Дня независимости - всех выдал артист Хамидов
00:32  Талибы захватили уезд Чах-Аб на границе с Таджикистаном
00:28  Армия Турции в Идлибе идет на столкновение с российскими ЧВК, - В.Мухин
00:10  Англо-амеро-канадо-германский консорциум обещает построить под Джизаком полиметаллический ГОК за $450 млн
Пятница, 30.08.2019
22:34  УкрШоу "Слуга народа" продолжается в реале, - Глеб Простаков
21:46  Иранская ракета "Сафир" взорвалась на стартовом столе. Трамп уверяет, что он не пакостил
21:39  США – гонка вооружений под прикрытием программ кибербезопасности, - В.Прохватилов
18:08  Афганский спецназ вышел на самообеспечение, - А.Серенко
17:38  Тамарина гора – символ борьбы с басмачеством в Таджикистане, - А.Гафуров
15:58  Алматинская обл. В оппозиционерку Арзамасову стреляли на ступенях акимата, задержан аким Аппасов...
15:33  Новое обострение американо-китайских отношений – испытание на выносливость, - В.Пироженко
15:09  Султан Мулай Исмаил - жестокий правитель и самый многодетный отец в истории мира
15:05  Сыгынак, Орбулак, Буланты - по местам великих побед Казахского ханства, - "Э-К"
15:03  Драки, судимость и семейные связи. Что известно о мэре Джалал-Абада Тагаеве
15:00  Новое правительство Украины. Они знают, где находится рай, - В.Стоякин
14:55  Путин, Эрдоган, мороженка и шоу с самолетиками... Репортаж с МАКСа-2019
13:26  Дурманий больше не посол Ирана в Ташкенте
13:13  Откупился? Уволенный неделю тому за коррупцию ректор ТашГЮУ Каньязов назначен... замдиректора Агентства по интеллектуальной собственности Узба
12:25  Матерый российский гешефт-махер Макаров (Итера) стал советником советника Аркадага по ТЭКу Какаева
12:01  Новым главой Минстроя Узбекистана станет Батыр Закиров
11:07  Банда Зеленого-Терпило, - Ростислав Ищенко
10:53  КырНаркотрафик. Горные тропы, схроны, чабаны и "ямы"
10:37  В Кыргызстане создана Госкомиссия по событиям в Кой-Таше
10:00  Британского принца Эндрю трясут за штаны. Педофил со стажем, - Le Figaro
09:55  Подводные дороги, подземные небоскребы, космо-отели... Как будет выглядеть мир через 50 лет, - Daily Mail
09:50  "Казселезащиту" доверили экс-послу в Киргизии Кокрекбаеву. Пока петух не кукарекнул...
09:39  Россия-Китай: стратегический брак по расчету, - National Interest
09:36  Гонка империй. Действительно ли колониализм изжил себя? - Хусейн Шобокши
09:20  Джизакский сингапурец Садуллаев возглавил Мирзи-югенд
09:10  Американская разведка против китайского гиперзвука, - ВПК
08:43  Конец либерализма – новый мир или тупик? - Э.Биров
08:42  Следующая цель России – половина Ближнего Востока, - Ян Биньго
08:40  Global Times: к чему может привести введение режима ЧП в Гонконге?
08:35  Российского посла в Узбе Тюрденева удостоили ордена "Мехнат шухрати" (Трудовая слава). На кого трудимся, дядя Вова?
08:32  49-летнего старпер-обормота Куранбаева убрали с поста главы Узбекского "Союза молодежи"
07:31  Комитет по инвестициям Казахстана возглавил 33-летний семейский болашакер Исатаев
07:23  Ташкент. Шерзод Кудбиев перешел из министра труда в советники Мирзиеева
07:16  Армия выходит у Эрдогана из повиновения. Генералы объявили правительству Турции "тихий протест"
07:15  Гастарбайтеры опять поехали в Россию. Мигранты из ЦА продолжают вытеснять украинцев и молдаван, - "НГ"
00:43  Британский бардак. ЕвроКердык Джонсона,- Е.Пудовкин
00:42  Узбекский парламент готовится стать местом для дискуссий, - В.Панфилова
00:41  Какие русские являются потомками Чингисхана?
00:34  Кризис шлюх, - А.Нарышкин
00:07  Фейерверкер Новиков. Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Большая восьмерка" – утопия Трампа, - Л.Ивашов
09:38 31.08.2019

Президент США приехал в Европу за деньгами

На саммите "Большой семерки" во французском Биаррице главы западных стран, отставив в сторону проблемы неконтролируемой миграции с Ближнего Востока и из Африки и бушующие торговые войны, обсуждали возвращение РФ в клуб избранных.

Президент США Дональд Трамп заявил, что работа Российской Федерации в формате G8 будет носить положительный характер. "Есть люди, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, это было бы полезно для многого в мире. Я думаю, это было бы положительно. Есть те, кто со мной согласен, и мы обсуждаем это. Не знаю, какое именно мы примем решение, но прошлым вечером мы обсуждали Россию – хотим ли мы пригласить ее вернуться или нет", – заявил Дональд Трамп.
Ранее он заметил, что президент Владимир Путин будет наверняка приглашен на следующий саммит.
"
ЕС пролоббировал снятие с Тегерана санкций по ядерной сделке, потому что хочет иметь не только российский, но и иранский газ
"
Однако согласия среди участников собрания в Биаррице не наблюдалось.
Берлин на этот счет заявил, что приглашение Путина на заседание "Семерки" всецело в ведении американцев, поскольку в 2020 году встреча будет проходить в США. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что для начала переговоров об участии России в формате G8 необходимо достичь прогресса в реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. С ней солидаризировался и глава Пятой республики Эммануэль Макрон, посчитавший, что возрождение "Восьмерки", когда украинский кризис далек от завершения, будет расценено как слабость ведущих мировых держав. Примерно в том же ключе высказался премьер Канады Стивен Харпер.
Однако нужно ли это нашей стране? Это смотря кому. Олигархату, проводящему теневые операции по выводу наших ресурсов и финансов за рубеж, который грабит страну и не развивает ее, быть в "Семерке-Восьмерке" престижно и экономически выгодно. А если рассматривать общность – государство и народ, то нам там делать нечего. Россия обеспечена ресурсами, и в составе G8 ничего существенного нам не прибудет. От пресловутых западных демократий мы получаем только порции нравоучений да санкции. Поэтому полагаю, что в плане безопасности, развития отечественного образования, культуры, науки и экономики нам важно формировать свое сообщество, а не пытаться "влезать" туда, где нас особо и не ждут. Нынешние разговоры членов G7 о возвращении нашей страны в формат "Большой восьмерки" не выглядят серьезными.

Интересно, что в Биарриц во время саммита по приглашению французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана приехал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он встретился с президентом Макроном, и их беседа оказалась "очень позитивной".
В СМИ пишут, что этот визит был неожиданностью для делегации Соединенных Штатов, но сомнения все же закрадываются. Американская разведка, учитывая состояние отношений ИРИ и США, такое событие проспать точно не могла.

Отсюда вопрос: кому и зачем понадобилась эта встреча? Полагаю, что инициаторами выступали европейцы – именно ЕС в свое время пролоббировал снятие с Тегерана санкций по ядерной сделке, потому что хочет иметь не только российский, но и катарский, и иранский газ. В районе Южного Парса огромнейшие месторождения емкостью более 14 триллионов кубометров. Но Дональд Трамп снова ввел санкции против Исламской Республики, поскольку сейчас в Америке строятся терминалы для подготовки и отгрузки сланцевого газа в Европу. Для развития экономики президенту США нужны "живые" деньги, а не долговые средства ФРС. Поэтому не случайно первый визит Трампа в Европу был не в Берлин, Париж или Брюссель, а в Польшу, где он тут же поехал на прием первого танкера с американским СПГ.

Вот где битва идет – европейцы нуждаются в дешевом газе, а американцы "продавливают" свой довольно дорогой продукт. Поскольку, повторюсь, Вашингтону требуются деньги, а взять их неоткуда. Кажется, что появление Зарифа в Биаррице сильно и искренне удивило Дональда Трампа. Так что встречи иранца с высокопоставленными французскими чиновниками ясно говорят о том, что Европа пока пытается сопротивляться планам США.

Но даже с точки зрения взаимодействия с ведущими западными странами возрождение G8 нам абсолютно не нужно. У России есть свои точки приложения усилий, которые дают стране огромный шанс на развитие. Сегодня мы должны уйти и от Запада, и от Востока. Вести самостоятельную политику. Нам нужно формировать собственную повестку дня и свой мир. И его контуры уже обозначены, Россия его запустила. Это Евразийский союз, Шанхайская организация сотрудничества, группа БРИКС. Москва изменила ситуацию на Ближнем Востоке, усадила непримиримых оппонентов – турок и иранцев за стол переговоров по сирийскому вопросу. Вот где формируется будущее нашего мира. Но нужно четко определить геополитическую стратегию, отработать принципы и свой статус: мы – интеллектуальная, нравственная держава, оплот справедливости и чести.

Леонид Ивашов,
директор Института геополитических проблем, генерал-полковник
Опубликовано в выпуске № 33 (796) за 27 августа 2019 года

Источник - vpk-news.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567233480
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Заседание Нацсовета под председательством Президента состоится 6 сентября
- Кадровые перестановки
- Дело чести
- Акимат фактически сорвал сроки газификации Нур-Султана – министр энергетики
- Вопросы развития Национальной системы квалификаций обсудили в столице
- В Минздраве РК состоялось заседание Республиканского штаба по вопросу снижения материнской смертности
- Новый скандал разгорелся в министерстве образования Казахстана
- КПМГ аннулирует аудиторское заключение фальсифицированной финансовой отчетности за три года, предоставленной Стати
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  